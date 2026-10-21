ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 17:32 น.
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2569 พร้อมตั้งคำถามถึงเส้นทางเงินคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com โดยมุ่งตรวจสอบบริษัท Bitkub และ Maxbit รวมถึงขอคำตอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าดำเนินการตรวจสอบไปถึงขั้นตอนใดแล้ว

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน เชิญเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และนายไท่หยาง ซาง สามี

นายศิริโชคเปิดเผยว่า ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมที่รัฐสภาในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.30 น. มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ซักถาม น.ส.สุชาดา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมชี้แจงต่อกรรมาธิการ

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อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทรัพย์สินของ น.ส.สุชาดาและสามี แต่ยังครอบคลุมถึงบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) และบริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Maxbit) ซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องการทราบว่ามีการนำเงินคริปโตผ่านระบบซื้อขายไปใช้เล่นการพนันออนไลน์มากน้อยเพียงใด

จึงเตรียมใช้โอกาสในการประชุมสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle.com

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัท Bitkub และบริษัทอื่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมเชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์ นายศิริโชคระบุว่า แม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเคยชี้แจงว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบ แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าที่ชัดเจน

หาก ก.ล.ต. เข้าร่วมชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันที่ 22 ตุลาคม จะสอบถามโดยตรงว่าได้ขอข้อมูลเส้นทางการเงินจาก Bitkub แล้วหรือไม่ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องธุรกรรมคริปโตที่อาจเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไปถึงขั้นตอนใด

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ส่วนกรณีจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของ น.ส.สุชาดาและสามีหรือไม่ นายศิริโชคกล่าวว่า ยังต้องใช้เวลาตรวจสอบหลักฐาน เนื่องจากมองว่าคำชี้แจงของ น.ส.สุชาดา มีความเปลี่ยนแปลงจนยากจะสรุปข้อเท็จจริง จึงต้องให้ความสำคัญกับเอกสารและพยานหลักฐานมากกว่าคำพูด

“วันหนึ่งพูดอย่าง แต่อีกวันพูดอีกอย่าง ตนจึงต้องขอดูหลักฐานดีกว่า เพราะถ้าไม่ใช่หลักฐาน ถ้าเป็นเพียงคำพูด มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา” นายศิริโชคกล่าว

สำหรับข้อสงสัยว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ขอข้อมูลที่นายศิริโชครวบรวมไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ เจ้าตัวยืนยันว่า ยังไม่ได้พูดคุยกับพรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบในฐานะภาคประชาชน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีข้อมูลสำหรับการอภิปรายของตนเอง

ทั้งนี้ ข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ Shuffle.com และธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่ น.ส.สุชาดาและสามีเคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พาดพิงถึงทั้งคู่ โดยการประชุมกรรมาธิการวันที่ 22 ตุลาคม จะเป็นอีกขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 17:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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