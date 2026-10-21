คนจีนเจ้าของคาเฟ่ ร่ำไห้ ม็อบฝรั่งเศสทำร้ายหน้าบวม บุกพังร้าน ก่อนจุดไฟเผาวอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:31 น.
ม็อบฝรั่งเศสบุกปล้นร้านคาเฟ่ของชาวจีน

เจ้าของคาเฟ่ชาวจีน ร้องไห้เล่านาทีเด็ก 12 ปีนำทีมม็อบฝรั่งเศส ทุบหน้าต่าง-ประตู บุกทำร้ายร่างกาย ก่อนจุดไฟเผาวอด

สองวันหลังเกิดเหตุจลาจลและการปล้นสะดมครั้งใหญ่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา บรรยากาศบนถนน Rue Beaurepaire ในกรุงปารีสยังคงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นควันไฟ กองขยะที่ถูกเผา และซากรถจักรยานที่ไหม้เกรียมถูกทิ้งไว้ท่ามกลางเศษกระจกร้านค้าที่แตกกระจาย

หนึ่งในร้านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักคือ La Barrique ซึ่งเป็นทั้งคาเฟ่ บาร์ และร้านขายยาสูบในย่านนั้น ร้านถูกผู้ก่อจลาจลจุดไฟเผาจนวอดเกือบทั้งหลัง ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปของ Aline Li หญิงชาวจีนวัยกลางคนจากมณฑลเจ้อเจียง เจ้าของร้าน กำลังยืนร้องไห้ดูช่างไม้ตีแผ่นไม้ปิดซากความเสียหายอยู่หน้าร้าน แม้ใบหน้าของเธอจะมีรอยแผลและรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้าย แต่เธอยังคงยิ้มและทักทายเพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาให้กำลังใจ พร้อมบอกกับทุกคนว่า “ฉันสบายดี สิ่งสำคัญคือพวกคุณทุกคนก็ปลอดภัยเหมือนกัน”

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เธอคือตัวแทนของผู้ประกอบการกว่า 3,000 แห่งที่ตกเป็นเหยื่อของการปล้นสะดมทั่วประเทศ เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียจากเหตุจลาจลในเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของฝรั่งเศส และรัฐบาลก็ออกมายอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดด้านข่าวกรองจนตำรวจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันเสาร์ เธอสังเกตเห็นว่าการประท้วงบริเวณ Place de la Republique ที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มรุนแรงขึ้น เจ้าตัวและครอบครัวจึงรีบยกโต๊ะเก็บและดึงประตูม้วนเหล็กปิดร้าน ขณะที่ทุกคนคิดว่าจะหลบภัยอยู่ด้านในได้อย่างปลอดภัยกลับได้ยินเสียงตะโกนพุ่งเป้ามาที่ร้านของเธอ จากนั้นผู้ก่อจลาจลก็ช่วยกันงัดประตูม้วนขึ้น ทุบหน้าต่างและประตู ก่อนจะบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอ

เธอให้สัมภาษณ์กับกลุ่มนักข่าวว่า “พวกเราบอกตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องปล่อยให้พวกเขาปล้นไป” เวลานั้นตนเองตกใจมากที่เห็นเด็กอยู่ในกลุ่มโจรปล้นร้าน ใบหน้าแรกที่เธอเห็นคือเด็กที่น่าจะอายุประมาณ 12 ขวบเท่านั้น ท้ายที่สุดร้านก็ถูกจุดไฟเผาทำลาย อย่างไรก็ดีเธอเป็นเพียงหนึ่งในเจ้าของธุรกิจหลายคนที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องทรัพย์สินของตัวเอง เนื่องจากตำรวจไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

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เจ้าของร้านชาวจีนถูกม็อบฝรั่งเศสทำลายร้าน

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ขณะเดียวกัน โอเดเลีย ซิตบง เจ้าของร้านขายยาบนถนนสายเดียวกันที่ถูกปล้น เล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้เลย ในตู้เย็นที่โดนเผาไปมียารักษาโรคราคาประมาณ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 470,000 บาท) ของคนไข้ที่กำลังรอรับยาอยู่ และยังมีคนอีกมากที่จำเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของฝรั่งเศส เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า มีธุรกิจอย่างน้อย 3,000 แห่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุจลาจล ขณะที่ อเล็กซองดร์ บอมพาร์ด ซีอีโอของห้าง Carrefour และประธานสมาพันธ์ค้าปลีกฝรั่งเศส (FCD) ประเมินความเสียหายไว้ที่หลายร้อยล้านยูโร

เมื่อเผชิญกับความเสียหายมูลค่ามหาศาล รัฐบาลฝรั่งเศสยอมรับว่าบริหารจัดการสถานการณ์ผิดพลาด โลรองต์ นูเญซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุ France Inter ว่า รัฐบาลคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้ประท้วงออกมารวมตัวกันประมาณ 200,000 คน แต่ในวันจริงกลับมีผู้เข้าร่วมการประท้วงทั่วประเทศสูงถึง 550,000 คน

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กำลังตำรวจที่เตรียมไว้จึงไม่สมดุลกับจำนวนผู้ประท้วง รวมไปถึงกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวาย โจรปล้นสะดม และกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายซ้าย นูเญซเผยว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แล้วแต่ถูกปฏิเสธ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายอมรับเช่นกันว่ามีความผิดพลาดด้านข่าวกรองเกิดขึ้นจริง

ขณะนี้ยังคงมีการเรียกร้องให้ออกมาประท้วงต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ความวุ่นวายในฝรั่งเศสจึงดูเหมือนจะยังไม่สงบลงในเร็ว ๆ นี้เจ้าของร้านชาวจีนถูกม็อบฝรั่งเศสทำลายร้าน-3

ม็อบฝรั่งเศส
ภาพจาก : AP
ม็อบฝรั่งเศส-2
ภาพจาก : AP
ม็อบฝรั่งเศสทำลายร้านค้า
ภาพจาก : AP
ม็อบฝรั่งเศสทำลายร้านค้า-3
ภาพจาก : AP
ม็อบฝรั่งเศสทำลายร้านค้า-2
ภาพจาก : AP
ม็อบฝรั่งเศสทำลายร้านค้า-4
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : scmp

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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