อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ
อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติพรุ่งนี้ที่ อว. ย้ำไม่ใช้เป็นข้อต่อรองย้ายสถาบัน
21 ต.ค.2569 สโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย นักศึกษากว่า 300 คน เดินทางมายื่นหนังสือที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอให้ตำรวจเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันที่ดำเนินมายาวนาน
นักศึกษาเสนอให้เปิดเวทีพูดคุยระหว่างสองสถาบัน จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่ยั่งยืน พร้อมชูแนวคิด “ความขัดแย้งในอดีต ไม่ควรเป็นมรดกของคนรุ่นใหม่”
นายวิวัฒน์ ญาติคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ตัวแทนนักศึกษาอุเทนถวาย ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพร้อมยุติความรุนแรงและจะไม่ก่อเหตุอีก ยอมรับว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเฉพาะนักศึกษาของสองสถาบัน แต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วย
นายวิวัฒน์ระบุว่าการแสดงจุดยืนครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด และไม่ได้กล่าวโทษสถาบันใด แต่ต้องการสื่อให้ทุกฝ่ายรู้ว่านักศึกษาอุเทนถวายพร้อมยุติความรุนแรง มองว่าปัญหาควรแก้ด้วยการพูดคุยและเจรจา ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงตอบโต้ เพราะผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความกังวลและความไม่ปลอดภัย
ประเด็นการย้ายสถานศึกษา นักศึกษาตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการย้ายออกจากพื้นที่อุเทนถวาย เพราะมองว่าสถานศึกษามีความพร้อมด้านการเรียนการสอน มีบุคลากร และมีพื้นฐานการจัดการศึกษาสายช่างมายาวนาน ตามที่นายวิวัฒน์ระบุว่า
“ส่วนประเด็นการย้ายสถานศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่นักศึกษาต้องการคำตอบ โดยตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการย้ายออกจากพื้นที่อุเทนถวาย เนื่องจากมองว่าสถานศึกษามีความพร้อมด้านการเรียนการสอน มีบุคลากรทางการศึกษา และมีพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนสายช่างมาอย่างยาวนาน จึงต้องการทราบว่า เหตุใดนักศึกษาจึงต้องย้ายไปเรียนในพื้นที่อื่น”
นายวิวัฒน์ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน เพราะนักศึกษาได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต และโอกาสทางการศึกษา ย้ำว่าการแสดงจุดยืนครั้งนี้ไม่ใช่การนำประเด็นความรุนแรงมาต่อรองเรื่องสถานที่เรียน เพราะทั้งสองเรื่องควรพิจารณาแยกกัน
ความคืบหน้าการประสานงาน นายวิวัฒน์เผยว่าเบื้องต้นมีการประสานให้เกิดการพูดคุยแล้ว และพร้อมนำประเด็นต่างๆ เข้าสู่การเจรจา ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่รอความชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาและการดูแลผลกระทบต่อนักศึกษา วันพรุ่งนี้ (22 ต.ค.) มีนัดเจรจา 4 ฝ่าย ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เวลา 15.00 น. เพื่อหาข้อยุติ
นายวิวัฒน์ต้องการเห็นสถานการณ์ดีขึ้น ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากเหตุรุนแรงอีก และหวังให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยการแก้ปัญหาควรคำนึงถึงอนาคตของนักศึกษา ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ต้องการเรียนหนังสือแบกรับผลกระทบจากเหตุที่ตนไม่ได้ก่อ
ส่วนความเชื่อมั่นต่อการทำงานของตำรวจ นายวิวัฒน์ระบุว่าการแสดงจุดยืนวันนี้ไม่ได้เรียกร้องหรือกดดันตำรวจ แต่ต้องการประกาศให้ชัดว่าพร้อมยุติความรุนแรง และหวังให้ทุกฝ่ายหันมาพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
นายวิวัฒน์กล่าวว่า อุเทนถวายและสถาบันคู่กรณีต่างมีประวัติและความสำคัญด้านการศึกษาสายช่าง หากลดความขัดแย้งและร่วมมือพัฒนาการศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าการเผชิญหน้า ยังมีความหวังต่อการแก้ปัญหา และต้องการเห็นทางออกที่ให้นักศึกษาเรียนต่อได้อย่างปลอดภัย ประชาชนไม่ต้องหวาดระแวง
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