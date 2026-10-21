ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง
แฟนเพลงส่งกำลังใจให้ ตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง หลังมีรายงานว่าต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากปัญหาสุขภาพภายหลังเดินสายโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง กะเทยไทบ้าน ไวรัสล้างโลก อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ลิขิต เรืองโหน่ง ผู้กำกับภาพยนตร์ เปิดเผยว่าแพทย์สั่งให้แอดมิตนาน 5 วัน แต่เจ้าตัวยังคิดจะเดินทางไปร้องเพลงที่จังหวัดจันทบุรีตามกำหนดการเดิม
“หมอสั่งแอดมิด 5 วัน แต่รับคอนเสิร์ตไว้พรุ่งนี้ที่จันทบุรี ก็ยังจะฝืนไป นี่แหละนะคือความเป็นตั๊กแตน ชลดา ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับ”
ก่อนหน้านี้ ลิขิตยังเผยแพร่ภาพขณะตั๊กแตนอยู่บนเตียงผู้ป่วยระหว่างรอใช้ลิฟต์ภายในสถานพยาบาล พร้อมข้อความแสดงความเป็นห่วงว่า
“ช่วงนี้ทำไมอุปสรรคมันเยอะจังวะ ท้อแล้วนะ ขอให้พี่แตนไม่เป็นอะไรมากนะครับ”
ข้อความทั้งสองโพสต์ทำให้แฟนเพลงทราบถึงอาการป่วยและความกังวลเรื่องคิวงานที่รับไว้
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเธอป่วยเป็นโรคใด และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่จันทบุรีตามกำหนดหรือไม่
ขณะเดียวกัน ตั๊กแตนยังต้องออกมาชี้แจงอีกประเด็น หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าใจผิดว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากพบโพสต์เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งจากบัญชีที่มีชื่อคล้ายกับนักร้องสาว
ตั๊กแตนเผยแพร่ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า บุคคลในภาพและเจ้าของโพสต์เกี่ยวกับโรคมะเร็งไม่ใช่เธอ โดยบัญชีที่ทำให้เกิดความสับสนสะกดชื่อว่า “ตั๊กแตน ชลลดา” ซึ่งมีตัว ล สองตัว ต่างจากชื่อของเธอที่สะกดว่า “ตั๊กแตน ชลดา”
นักร้องสาวยืนยันว่ามีเฟซบุ๊กส่วนตัวเพียงบัญชีเดียว ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 1.6 ล้านคน พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบชื่อบัญชีและตัวบุคคลก่อนแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ข้อมูล เพื่อไม่ให้นำเรื่องราวของบุคคลอื่นมาเข้าใจผิดว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเธอ
สำหรับผลงานล่าสุด ตั๊กแตนมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่อง กะเทยไทบ้าน ไวรัสล้างโลก ผลงานกำกับของลิขิต เรืองโหน่ง ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
ทั้งนี้ การแอดมิตในโรงพยาบาลครั้งล่าสุดกับกระแสข่าวป่วยมะเร็งเป็นคนละเรื่องกัน โดยข้อมูลที่เปิดเผยขณะนี้มีเพียงคำบอกเล่าจากลิขิตว่าแพทย์สั่งแอดมิต 5 วัน ส่วนสาเหตุทางการแพทย์ยังไม่มีการยืนยันเพิ่มเติม
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