ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 16:40 น.
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักผ้ากลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าหลักแสน เร่งเคลียร์ให้เสร็จภายใน 3 วัน

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) รายหนึ่งโพสต์ภาพกระดาษโน้ตที่คนข้างห้องนำมาติดหน้าห้องพัก ระบุข้อความถึงผู้เช่าห้อง เรื่องกลิ่นผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำหอม พร้อมเตือนว่าจะดำเนินคดีซึ่งระบุข้อความว่า

“Notice อย่างเป็นทางการก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เช่าห้อง 506 ผู้เช่าห้อง 506 จะต้องขจัดกลิ่นผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม/น้ำหอม ให้หมดสิ้น ไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้เช่ารายอื่นภายใน 3 วัน หากไม่มีการดำเนินการดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะติดต่อเจ้าพนักงาน อบต บางบ่อ เพื่อระงับการใช้ห้องพักจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

โฆษณา

ผู้เช่า ทำผิด พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เหตุรำคาญ มาตรา 25 และ 28 การกระทำใดๆ ให้เกิดกลิ่น ฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีโทษทางแพ่ง ทำให้ผู้อื่น เกิดโรคทางเดินหายใจ ค่าชดใช้ไม่ต่ำกว่าหลักแสน ทนายความพร้อมดำเนินคดีทันที หากไม่แก้ไขใน 3 วัน”

นอกจากนี้ยังมีกระดาษอีกแผ่นระบุว่า “ขอความกรุณาในการซักผ้าตอนกลางคืน ไม่ควรซักด้วยมือในห้อง และตากไว้ที่ระเบียง ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และตากในห้อง หรือดาดฟ้า ขอความกรุณาน้ำยาปรับผ้านุ่มปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณผงซักฟอก”

จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ “ห๊ะ!! ห๊ะแล้วห๊ะอีก อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วประเทศไทย” , “มันเหม็นเหรอ หรือยังไงอ่ะ ปกติได้แต่กลิ่นผ้าหอมนะ” , “ถ้าปัญหาคือเรื่องกลิ่น อยากรู้เลยว่าซักจนหอมขนาดไหนกันนะ ถึงมีคนเขียนร่ายขนาดนี้55555”

ทั้งนี้ ก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนระบุว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มบางยี่ห้อมีกลิ่นฉุนรุนแรงคล้ายน้ำหอมและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้เกิดอาการหายใจไม่ออก คันตา หรือวิงเวียนศีรษะได้จริง พร้อมแนะนำว่าควรหันหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อขอให้เปลี่ยนยี่ห้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม มากกว่าการเขียนจดหมายข่มขู่ฟ้องร้องด้วยข้อกฎหมาย

โฆษณา

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 16:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ข่าว

คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด

53 วินาที ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ. ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

51 นาที ที่แล้ว
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน ไลฟ์สไตล์

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีกในพีก! สามีใหม่ &quot;เฟิร์น&quot; โดนคบซ้อน ช้ำจ่ายค่าเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ข่าว

พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก ข่าว

เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุลกากรเชียงใหม่รวบผู้โดยสารชาวไทยซุกมัทฉะญี่ปุ่น ข่าว

รวบคนไทย หิ้วมัทฉะจากญี่ปุ่น เกือบพันหีบห่อ รวม 5 แสนบาท เดินผ่านช่องเขียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศิริโชค&quot; ไล่บี้ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เคยอยากเกษียณตอน 45 ปี ข่าว

ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง ข่าว

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ วอนหยุดถามหา สมปอง นครไธสง ไม่มางานศพพ่อ บันเทิง

แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โร่ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?