ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าหลักแสน เร่งเคลียร์ให้เสร็จภายใน 3 วัน
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) รายหนึ่งโพสต์ภาพกระดาษโน้ตที่คนข้างห้องนำมาติดหน้าห้องพัก ระบุข้อความถึงผู้เช่าห้อง เรื่องกลิ่นผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำหอม พร้อมเตือนว่าจะดำเนินคดีซึ่งระบุข้อความว่า
“Notice อย่างเป็นทางการก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เช่าห้อง 506 ผู้เช่าห้อง 506 จะต้องขจัดกลิ่นผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม/น้ำหอม ให้หมดสิ้น ไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้เช่ารายอื่นภายใน 3 วัน หากไม่มีการดำเนินการดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะติดต่อเจ้าพนักงาน อบต บางบ่อ เพื่อระงับการใช้ห้องพักจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
ผู้เช่า ทำผิด พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เหตุรำคาญ มาตรา 25 และ 28 การกระทำใดๆ ให้เกิดกลิ่น ฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีโทษทางแพ่ง ทำให้ผู้อื่น เกิดโรคทางเดินหายใจ ค่าชดใช้ไม่ต่ำกว่าหลักแสน ทนายความพร้อมดำเนินคดีทันที หากไม่แก้ไขใน 3 วัน”
นอกจากนี้ยังมีกระดาษอีกแผ่นระบุว่า “ขอความกรุณาในการซักผ้าตอนกลางคืน ไม่ควรซักด้วยมือในห้อง และตากไว้ที่ระเบียง ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และตากในห้อง หรือดาดฟ้า ขอความกรุณาน้ำยาปรับผ้านุ่มปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณผงซักฟอก”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ “ห๊ะ!! ห๊ะแล้วห๊ะอีก อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วประเทศไทย” , “มันเหม็นเหรอ หรือยังไงอ่ะ ปกติได้แต่กลิ่นผ้าหอมนะ” , “ถ้าปัญหาคือเรื่องกลิ่น อยากรู้เลยว่าซักจนหอมขนาดไหนกันนะ ถึงมีคนเขียนร่ายขนาดนี้55555”
ทั้งนี้ ก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนระบุว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มบางยี่ห้อมีกลิ่นฉุนรุนแรงคล้ายน้ำหอมและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้เกิดอาการหายใจไม่ออก คันตา หรือวิงเวียนศีรษะได้จริง พร้อมแนะนำว่าควรหันหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อขอให้เปลี่ยนยี่ห้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม มากกว่าการเขียนจดหมายข่มขู่ฟ้องร้องด้วยข้อกฎหมาย
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