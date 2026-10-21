ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัย หลังเอกสารของบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ในเครือของ ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ระบุว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง จนจำเป็นต้องเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด แต่ในการแถลงข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2569 ไตรภพกลับยืนยันว่า บริษัทยังไม่ได้ขาดทุน และการปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นแผนที่เตรียมไว้นานถึง 3 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต
เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 หลังมีการเผยแพร่เอกสารของบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด เรื่องการเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน โดยมีเนื้อหาระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง แต่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ
เอกสารยังระบุว่าคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นพยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกกิจการและหยุดประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชย ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือ และเงินอื่นตามสิทธิของพนักงานภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ไตรภพเปิดแถลงข่าวที่กันตนา รัชดาภิเษก ซอย 19 ชี้แจงว่าเอกสารที่เผยแพร่ออกมาเป็นเอกสารร่างสำหรับใช้ภายในบริษัท ซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและหลุดออกสู่สาธารณะก่อนกำหนด ไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะและอนาคตของธุรกิจ
เจ้าตัวอธิบายว่าได้เริ่มพิจารณาปรับโครงสร้างบริษัทตั้งแต่ 3 ปีก่อน หลังประเมินแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจโทรทัศน์ โดยนำข้อมูลไปหารือกับผู้บริหารช่อง 3 หลายครั้ง ก่อนตัดสินใจยุติการผลิตรายการ ครัวคุณต๋อย และ Today Show สำหรับออกอากาศทางช่อง 3 เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2569
สำหรับประเด็นขาดทุน ไตรภพระบุว่า สถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันยังไม่ขาดทุน แต่หากฝืนผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยรูปแบบและต้นทุนเดิมต่อไป บริษัทอาจเผชิญผลขาดทุนสูงถึง 50 ถึง 60 ล้านบาทในปีหน้า จึงต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนธุรกิจก่อนปัญหาจะรุนแรงขึ้น
สาเหตุสำคัญมาจากรายได้โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ลดลงอย่างหนัก ในอดีตรายการ Today Show เคยขายโฆษณาได้สูงสุดนาทีละ 400,000 บาท ส่วนรายการครัวคุณต๋อยเคยขายได้ประมาณนาทีละ 200,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาโฆษณาลดเหลือเพียงนาทีละ 20,000 ถึง 30,000 บาท ขณะที่รายการยังมีต้นทุนถ่ายทำสูงและใช้ทีมงานจำนวนมาก
การเลิกจ้างพนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้าง โดยไตรภพให้เหตุผลว่าต้องการให้ทุกคนได้รับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ในช่วงที่บริษัทยังมีเงินเพียงพอ แทนที่จะรอจนธุรกิจขาดทุนและอาจไม่มีเงินจ่ายชดเชย
ส่วนข้อสงสัยว่าเหตุใดเอกสารวันที่ 19 ตุลาคมจึงระบุว่ามีผลขาดทุนสะสม ทั้งที่ผู้บริหารยืนยันว่าบริษัทยังไม่ขาดทุน คำชี้แจงล่าสุดให้เหตุผลว่าเป็นเอกสารร่างภายในที่มีข้อความคลาดเคลื่อน ประกอบกับการตัดสินใจปรับโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมคำอธิบายอย่างเป็นทางการที่สามารถนำมาตรวจสอบความแตกต่างของข้อความทั้งสองชุดได้โดยตรง
สำหรับอนาคตของธุรกิจ ไตรภพยืนยันว่าจะยังคงผลิตรายการ ครัวคุณต๋อย และ Today Show ต่อไป แต่เปลี่ยนช่องทางเผยแพร่ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube และ TikTok รวมถึงขยายธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและการจัดกิจกรรมภายใต้เครือบอร์น โดยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจอำลาวงการหรือหยุดทำงาน
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