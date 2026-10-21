ตรวจหวยลาว 21/10/69 ตรวจผลสลากพัฒนา 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:27 น.
หวยลาว 21 ตุลาคม 2569

ถ่ายทอดสดหวยลาว 21 ตุลาคม 2569 ตรวจผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังวันพุธ

กองสลาก สปป.ลาว ดำเนินการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

หลังกระบวนการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว ได้ที่นี่

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ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 21/10/69

ผลสลากพัฒนา งวด 21 10 69

  • เลข 6 ตัว : 435208
  • เลข 5 ตัว : 35208
  • เลข 4 ตัว : 5208
  • เลข 3 ตัว : 208
  • เลข 2 ตัว : 08
  • เลข 1 ตัว : 8

สถิติหวยลาวย้อนหลังวันพุธ

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
14/7/69 0358 358 58 8
7/10/69 0090 090 90 0
30/9/69 4614 614 14 4
23/9/69 7960 960 60 0
16/9/69 8902 902 02 02
9/9/69 3816 816 16 6
2/9/69 5351 351 51 1
26/8/69 5523 523 23 3
19/8/69 6063 063 63 3
12/8/69 9718 718 18 8
5/8/69 2222 222 22 2
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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