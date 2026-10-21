สิ้น ‘พระราชสิริชัยมุนี’ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 16:14 น.
พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ

อาลัย พระราชสิริชัยมุนี มรณภาพสิริอายุ 87 ปี ย้อนประวัติอดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท โพสต์ข้อความแจ้งข่าวแก่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ น้อมกราบถวายความอาลัย พระราชสิริชัยมุนี (ถนอม คุณธโร ป.ธ.6) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม มรณภาพสิริอายุรวม 87 ปี

ประวัติของ พระราชสิริชัยมุนี มีนามเดิมว่า ถนอม คงเทศ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 เป็นชาวบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อเติบโตขึ้นได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา โดยมี พระสุชัยมุนี วัดท่ากฤษณา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดประไพ อจโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์หมาก ธัมมกุสโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “คุณธโร” มีความหมายมงคลว่า “ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ความดี”

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ด้านการศึกษา พระราชสิริชัยมุนี ให้ความสำคัญกับการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างยิ่ง ท่านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาในหลายระดับ ดังนี้

  • พ.ศ. 2513 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี วัดดอนตูม
  • พ.ศ. 2519 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
  • พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยความรู้ความสามารถและข้อวัตรปฏิบัติที่งดงาม ท่านได้รับความไว้วางใจให้รับภาระงานปกครองคณะสงฆ์มากมาย เริ่มตั้งแต่การเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหันคาในปี 2516 เป็นพระอุปัชฌาย์ในปี 2517 เป็นเจ้าคณะอำเภอหันคาในปี 2527 และเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณาในปี 2528

ต่อมาในปี 2533 ท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ก่อนก้าวขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดของจังหวัดคือ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง 2551 นอกจากนี้ในปี 2544 ท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม และรับหน้าที่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 3 ในปี 2545

สำหรับลำดับสมณศักดิ์ที่ได้รับ ท่านเจริญรุ่งเรืองในสมณศักดิ์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เป็นพระมหาเปรียญธรรม 6 ประโยค ในปี 2519 ต่อมาในปี 2532 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ “พระครูศรีชโยดม” และเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิมเมื่อปี 2533

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จนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ “พระสิริชัยมุนี” และในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามว่า “พระราชสิริชัยมุนี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ
ภาพจาก Facebook : วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม จ.ชัยนาท

ข้อมูลจาก : sangkhatikan และ วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม จ.ชัยนาท

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 16:14 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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