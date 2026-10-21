เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:22 น.
เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก
ภาพจาก : FB/ที' ลมฟ้าอากาศ

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี (Super Typhoon Champi) ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราแซฟเฟอร์ ซิมป์สัน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 285-290 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดของโลกในเดือนตุลาคม 2569 และกำลังเคลื่อนตัวเหนือทะเลฟิลิปปินส์ มุ่งหน้าสู่น่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวัน ขณะที่ทางการไต้หวันเตรียมรับมือฝนตกหนักและลมแรงในช่วงวันที่ 22-24 ตุลาคม ส่วนประเทศไทยไม่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุลูกนี้

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมของซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี พร้อมระบุว่าพายุมีกำลังรุนแรงระดับ 5 ความเร็วลม 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวัน พร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม
ภาพจาก : FB/ที’ ลมฟ้าอากาศ

ข้อมูลจากสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NWS) ประจำเกาะกวม ยืนยันความรุนแรงของพายุ โดยรายงานเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทยว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปีมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องประมาณ 290 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โฆษณา

ศูนย์กลางพายุอยู่บริเวณละติจูด 18.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 129.6 องศาตะวันออก เหนือทะเลฟิลิปปินส์ หลังจากเคลื่อนตัวผ่านบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและหมู่เกาะมาเรียนา

ด้านสำนักพยากรณ์อากาศ The Weather Network รายงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า จำปีเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดของโลกในปี 2569 ณ เวลาที่เผยแพร่รายงาน โดยประเมินความเร็วลมสูงสุดไว้ที่ 296 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แซงสถิติของเฮอริเคนโปโลที่เคยทำไว้ 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขความเร็วลมจากแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน เพราะใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยในการวัดลมไม่เหมือนกัน เช่น สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องของจำปีไว้ที่ 215 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชกสูงสุด 305 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยยังจัดให้เป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงสูงสุดตามเกณฑ์ของญี่ปุ่น

สำหรับเส้นทางพายุ กรมอุตุนิยมวิทยากลางไต้หวัน (CWA) รายงานช่วงเช้าวันที่ 21 ตุลาคมว่า ศูนย์กลางพายุอยู่ห่างจากแหลมเอ๋อหลวนปี้ ทางตอนใต้สุดของไต้หวัน ประมาณ 1,050 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มากขึ้น

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม.
ภาพจาก : FB/ที’ ลมฟ้าอากาศ

คาดว่าพายุจะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของไต้หวันมากที่สุดในช่วงวันที่ 23-24 ตุลาคม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมืองฮวาเหลียน ซึ่งอาจเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักรุนแรงเป็นพิเศษ

โฆษณา

ทางการไต้หวันเตรียมพิจารณาออกประกาศเตือนภัยพายุทางทะเลตั้งแต่ช่วงดึกวันที่ 21 ตุลาคม ถึงเช้ามืดวันที่ 22 ตุลาคม และอาจตามด้วยประกาศเตือนภัยบนบก หากแนวเส้นทางพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตามที่คาดการณ์

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศูนย์กลางพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากแบบจำลองคาดว่าพายุจะค่อย ๆ เปลี่ยนทิศทางขึ้นเหนือ ก่อนเคลื่อนผ่านน่านน้ำระหว่างไต้หวันกับหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น และมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนตะวันออก

ส่วนประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าพายุจำปีไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ไทย เนื่องจากเส้นทางพายุอยู่ห่างออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลด้านตะวันออกของไต้หวัน จึงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของฝนที่กำลังตกในประเทศไทย

แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี แต่กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม โดยเฉพาะภาคใต้ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจากระบบลมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลต่อประเทศไทย

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากฝนสะสม พร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาข้อมูล

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ข่าว

คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด

14 นาที ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ. ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ ข่าว

อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักผ้ากลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี ข่าว

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร? เศรษฐกิจ

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน ไลฟ์สไตล์

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ ข่าว

สิ้น ‘พระราชสิริชัยมุนี’ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
"ศิริโชค" ไล่บี้ "สส.ไอเดียร์" ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เคยอยากเกษียณตอน 45 ปี ข่าว

ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง ข่าว

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปรวบคนไทย หิ้วมัทฉะจากญี่ปุ่น เกือบพันหีบห่อ รวม 5 แสนบาท เดินผ่านช่องเขียว