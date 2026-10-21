เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก
ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี (Super Typhoon Champi) ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราแซฟเฟอร์ ซิมป์สัน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 285-290 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดของโลกในเดือนตุลาคม 2569 และกำลังเคลื่อนตัวเหนือทะเลฟิลิปปินส์ มุ่งหน้าสู่น่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวัน ขณะที่ทางการไต้หวันเตรียมรับมือฝนตกหนักและลมแรงในช่วงวันที่ 22-24 ตุลาคม ส่วนประเทศไทยไม่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุลูกนี้
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมของซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี พร้อมระบุว่าพายุมีกำลังรุนแรงระดับ 5 ความเร็วลม 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวัน พร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ข้อมูลจากสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NWS) ประจำเกาะกวม ยืนยันความรุนแรงของพายุ โดยรายงานเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทยว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปีมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องประมาณ 290 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ศูนย์กลางพายุอยู่บริเวณละติจูด 18.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 129.6 องศาตะวันออก เหนือทะเลฟิลิปปินส์ หลังจากเคลื่อนตัวผ่านบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและหมู่เกาะมาเรียนา
ด้านสำนักพยากรณ์อากาศ The Weather Network รายงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า จำปีเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดของโลกในปี 2569 ณ เวลาที่เผยแพร่รายงาน โดยประเมินความเร็วลมสูงสุดไว้ที่ 296 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แซงสถิติของเฮอริเคนโปโลที่เคยทำไว้ 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขความเร็วลมจากแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน เพราะใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยในการวัดลมไม่เหมือนกัน เช่น สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องของจำปีไว้ที่ 215 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชกสูงสุด 305 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยยังจัดให้เป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงสูงสุดตามเกณฑ์ของญี่ปุ่น
สำหรับเส้นทางพายุ กรมอุตุนิยมวิทยากลางไต้หวัน (CWA) รายงานช่วงเช้าวันที่ 21 ตุลาคมว่า ศูนย์กลางพายุอยู่ห่างจากแหลมเอ๋อหลวนปี้ ทางตอนใต้สุดของไต้หวัน ประมาณ 1,050 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มากขึ้น
คาดว่าพายุจะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของไต้หวันมากที่สุดในช่วงวันที่ 23-24 ตุลาคม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมืองฮวาเหลียน ซึ่งอาจเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักรุนแรงเป็นพิเศษ
ทางการไต้หวันเตรียมพิจารณาออกประกาศเตือนภัยพายุทางทะเลตั้งแต่ช่วงดึกวันที่ 21 ตุลาคม ถึงเช้ามืดวันที่ 22 ตุลาคม และอาจตามด้วยประกาศเตือนภัยบนบก หากแนวเส้นทางพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตามที่คาดการณ์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศูนย์กลางพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากแบบจำลองคาดว่าพายุจะค่อย ๆ เปลี่ยนทิศทางขึ้นเหนือ ก่อนเคลื่อนผ่านน่านน้ำระหว่างไต้หวันกับหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น และมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนตะวันออก
ส่วนประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าพายุจำปีไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ไทย เนื่องจากเส้นทางพายุอยู่ห่างออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลด้านตะวันออกของไต้หวัน จึงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของฝนที่กำลังตกในประเทศไทย
แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี แต่กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม โดยเฉพาะภาคใต้ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจากระบบลมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลต่อประเทศไทย
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากฝนสะสม พร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
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