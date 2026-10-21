พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:59 น.
พีกในพีก! สามีใหม่ "เฟิร์น" โดนคบซ้อน ช้ำจ่ายค่าเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ซ้ำอดีตแฟนแฉ โดนวางยาฉกทองไปขาย

21 ตุลาคม 2569 จากกรณี “หมิว” ภรรยาของ “บอล” มาออกรายการโหนกระแสเพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูก “เฟิร์น” ภรรยาเก่าของบอลทำร้ายร่างกายหลายครั้ง และเมื่อแจ้งความกลับถูกบันทึกเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาท ล่าสุดมีชายชื่อ “รุ่ง” โฟนอินเข้ารายการ ยืนยันว่าเฟิร์นเป็นแฟนของตน และเพิ่งรู้เรื่องที่ตนอ้างว่าถูกคบซ้อนจากข่าวที่ออกมา

หมิวเล่าว่าถูกทำร้ายมาแล้ว 3 ครั้งก่อนหน้านี้ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ขณะขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็ก โดยไม่รู้ว่าเฟิร์นขี่รถตามมา จนถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเหตุการณ์ปรากฏตามคลิปที่เผยแพร่

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รุ่ง ระบุว่า เฟิร์นเป็นแฟนของตน และเคยมายืมรถยนต์ไป แต่คนขับไม่ใช่ตัวเอง เป็นชายชื่อ “เกม” ซึ่งเฟิร์นบอกว่าเป็นเพื่อนและพี่น้องที่นับถือกัน ซึ่งตนได้เช่าบ้านที่ศรีสำโรงให้เฟิร์นอยู่ และดูแลค่าใช้จ่ายมาตลอด เฟิร์นกลับบ้านบ่อย บางครั้งกลับทีหนึ่งเป็นเดือน แต่ตนไม่ได้ติดใจอะไร จนกระทั่งเห็นเพจหนึ่งเผยแพร่คลิป ปรากฏเฟิร์นกับชายอื่นอยู่ในบ้านที่ตนเช่าให้

ภาพรายการโหนกระแสสัมภาษณ์สามีใหม่ของเฟิร์น
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
รุ่ง ยอมรับว่า เห็นเกมในบ้านหลังนั้น และเห็นภาพชายอื่นด้วย จำได้ว่าเป็นห้องที่ตนเช่าให้ เพราะผ้าม่านและเตียงในภาพ รุ่งระบุว่าตนเป็นผู้เสียหาย และตอนนี้ต้องหาทางเอารถยนต์คืน โดยเมื่อช่วงเช้า เฟิร์นมาหารุ่ง บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออก และจะอยู่เงียบๆ พร้อมอ้างว่ามีเรื่องกับหมิวมานานแล้ว

ส่วนทางด้านคุณเอ (นามสมมติ) อดีตสามีของเฟิร์น เปิดเผยว่าเฟิร์นอ้างว่าบ้านที่รุ่งเช่าให้เป็นของตน และอ้างว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุเป็นรถของตน โดยบอกว่าซื้อด้วยเงินสด

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คุณเอยังเผยว่า ตนอาจถูกวางยาก่อนเข้านอน จนขาดสติและขับรถออกไป เมื่อกลับมาพบว่าทองของตนหายไป ขณะที่รุ่งบอกว่ารู้สึกคุ้นกับทองชุดนี้เพราะมีการขายออกไปแล้ว โดยระบุว่าเฟิร์นเป็นผู้บังคับให้ทำเช่นนั้น

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:59 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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