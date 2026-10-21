พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน
พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ซ้ำอดีตแฟนแฉ โดนวางยาฉกทองไปขาย
21 ตุลาคม 2569 จากกรณี “หมิว” ภรรยาของ “บอล” มาออกรายการโหนกระแสเพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูก “เฟิร์น” ภรรยาเก่าของบอลทำร้ายร่างกายหลายครั้ง และเมื่อแจ้งความกลับถูกบันทึกเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาท ล่าสุดมีชายชื่อ “รุ่ง” โฟนอินเข้ารายการ ยืนยันว่าเฟิร์นเป็นแฟนของตน และเพิ่งรู้เรื่องที่ตนอ้างว่าถูกคบซ้อนจากข่าวที่ออกมา
หมิวเล่าว่าถูกทำร้ายมาแล้ว 3 ครั้งก่อนหน้านี้ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ขณะขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็ก โดยไม่รู้ว่าเฟิร์นขี่รถตามมา จนถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเหตุการณ์ปรากฏตามคลิปที่เผยแพร่
รุ่ง ระบุว่า เฟิร์นเป็นแฟนของตน และเคยมายืมรถยนต์ไป แต่คนขับไม่ใช่ตัวเอง เป็นชายชื่อ “เกม” ซึ่งเฟิร์นบอกว่าเป็นเพื่อนและพี่น้องที่นับถือกัน ซึ่งตนได้เช่าบ้านที่ศรีสำโรงให้เฟิร์นอยู่ และดูแลค่าใช้จ่ายมาตลอด เฟิร์นกลับบ้านบ่อย บางครั้งกลับทีหนึ่งเป็นเดือน แต่ตนไม่ได้ติดใจอะไร จนกระทั่งเห็นเพจหนึ่งเผยแพร่คลิป ปรากฏเฟิร์นกับชายอื่นอยู่ในบ้านที่ตนเช่าให้
รุ่ง ยอมรับว่า เห็นเกมในบ้านหลังนั้น และเห็นภาพชายอื่นด้วย จำได้ว่าเป็นห้องที่ตนเช่าให้ เพราะผ้าม่านและเตียงในภาพ รุ่งระบุว่าตนเป็นผู้เสียหาย และตอนนี้ต้องหาทางเอารถยนต์คืน โดยเมื่อช่วงเช้า เฟิร์นมาหารุ่ง บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออก และจะอยู่เงียบๆ พร้อมอ้างว่ามีเรื่องกับหมิวมานานแล้ว
ส่วนทางด้านคุณเอ (นามสมมติ) อดีตสามีของเฟิร์น เปิดเผยว่าเฟิร์นอ้างว่าบ้านที่รุ่งเช่าให้เป็นของตน และอ้างว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุเป็นรถของตน โดยบอกว่าซื้อด้วยเงินสด
คุณเอยังเผยว่า ตนอาจถูกวางยาก่อนเข้านอน จนขาดสติและขับรถออกไป เมื่อกลับมาพบว่าทองของตนหายไป ขณะที่รุ่งบอกว่ารู้สึกคุ้นกับทองชุดนี้เพราะมีการขายออกไปแล้ว โดยระบุว่าเฟิร์นเป็นผู้บังคับให้ทำเช่นนั้น
ที่มา: โหนกระแส
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