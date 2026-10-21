ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 05:13 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 05:14 น.
ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก

ตำรวจรัฐฟลอริดาถูกจับกุมและตั้งข้อหาฉ้อโกง หลังถูกกล่าวหาว่าเข้ายึดครองบ้านของชายวัย 71 ปีที่ตนเองเป็นคนไปพบศพ แล้วใช้ชื่อผู้ตายยื่นขออนุญาตก่อสร้างนานถึง 4 ปี ก่อนเรื่องแดงขึ้นเพราะเจ้าตัวไปฟ้องเรียกเงินค่าปรับปรุงบ้านจากทายาท

สำนักข่าว New York Post รายงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่า ไบรอัน หลุยส์ สกูรอส (Brian Louis Sguros) อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองลอเดอร์ฮิลล์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม ในข้อหาฉ้อโกงและปลอมแปลงเอกสารราชการในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ

เรื่องเริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อนบ้านโทรแจ้ง 911 ด้วยความเป็นห่วง เพราะไม่เห็น เดนนิส ไอโอนิส เวสต์ ชายวัย 71 ปี มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ สกูรอสเป็นหนึ่งในตำรวจสองนายที่เข้าไปตรวจสอบ พบเวสต์เสียชีวิตอยู่บริเวณทางเข้าบ้าน เจ้าหน้าที่สรุปว่าเสียชีวิตตามธรรมชาติจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

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ระหว่างขั้นตอนชันสูตร สกูรอสสมอ้าง แจ้งกับสำนักงานนิติเวชเคาน์ตีโบรวาร์ดว่าตนเป็นเพื่อนของผู้ตาย เสนอตัวจัดงานศพให้หากหาญาติไม่พบ พร้อมอ้างว่าเวสต์ไม่มีญาติที่ยังมีชีวิตอยู่

ถัดมาอีกไม่กี่สัปดาห์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สกูรอสเข้าครอบครองบ้านหลังนั้น พร้อมควักเงินส่วนตัวราว 7 ล้านบาท ปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรม เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมหรือถูกคนเข้ามาบุกรุกยึดครอง ทั้งรื้อไม้ผุและทำความสะอาด จนมูลค่าทรัพย์สินขยับขึ้นไปอยู่ที่ราว 16 ล้านบาท

ตำรวจหนุ่มใช้ตัวตนของคนตายยื่นขอใบอนุญาตเปลี่ยนประตูและหน้าต่าง มูลค่า 2.4 แสนบาท โดยเอกสารแจ้งเท็จว่าเวสต์ยังเป็นเจ้าของบ้านที่มีชีวิตอยู่ พร้อมแนบสำเนาใบขับขี่และลายเซ็นของผู้ตาย ทำให้บริษัทรับเหมาที่เข้ามาทำงานเข้าใจว่าเวสต์ยังมีชีวิต

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นอกจากนี้ สกูรอสยังถูกกล่าวหาว่าอาศัยตำแหน่งตำรวจ ใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานค้นชื่อเวสต์หลายครั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลใบขับขี่และข้อมูลประกันสังคมของผู้เสียชีวิต

แล้วเรื่องมาแตกเมื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Equinox Realty Holding ติดต่อเข้ามาพร้อมทายาทที่แท้จริงของเวสต์ ซึ่งต้องการรับบ้านหลังนี้ไปดูแล สกูรอสยอมส่งมอบกุญแจให้เจ้าของที่ถูกต้อง แต่กลับไปยื่นฟ้องแพ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเรียกเงินค่าปรับปรุงบ้านคืน จากนั้นทนายของบริษัทอสังหาฯ ตรวจพบว่าเขาใช้อำนาจหน้าที่ตำรวจค้นข้อมูลของเวสต์ จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมตำรวจลอเดอร์ฮิลล์

สกูรอสรับราชการตำรวจมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถูกสั่งพักงานโดยยังได้รับเงินเดือนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และถูกเปลี่ยนเป็นพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนหลังถูกจับกุม ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเคาน์ตีโบรวาร์ด ถูกตั้งข้อหา ปลอมแปลงเอกสารราชการในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ฉ้อโกงด้วยการใช้ข้อมูลระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์ ฉ้อโกงด้วยการสวมรอยมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อฉ้อโกงและให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการใช้การสื่อสารสองทางเพื่อกระทำความผิดอาญาร้ายแรง

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มาร์ตี้ เคียร์ (Marty Kiar) เจ้าพนักงานประเมินทรัพย์สินเคาน์ตีโบรวาร์ด ให้สัมภาษณ์ว่า “เรายกย่องเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสูง เพราะพวกเขาสาบานตนว่าจะปกป้องประชาชน คดีนี้จึงน่าหนักใจมาก เพราะตำรวจนายนี้ถูกตั้งข้อหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ฉ้อโกงประชาชน”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 05:13 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 05:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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