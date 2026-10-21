รวบคนไทย หิ้วมัทฉะจากญี่ปุ่น เกือบพันหีบห่อ รวม 5 แสนบาท เดินผ่านช่องเขียว
ศุลกากรเชียงใหม่จับคนไทยซุกมัทฉะชาเขียวจากญี่ปุ่น 972 หีบห่อ น้ำหนัก 100 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ชี้ความผิดนำของที่ยังมิได้เสียอากร-ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจค้นและจับกุมผู้โดยสารชาวไทย 1 ราย ขณะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมของกลางเป็นมัทฉะชาเขียวจำนวนมาก ผู้โดยสารคนดังกล่าวเข็นกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ เดินผ่านช่องตรวจศุลกากรสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง หรือช่องเขียว เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบกระเป๋าเดินทางทั้งหมด ภายในพบผงมัทฉะชาเขียวบรรจุในซองและกระป๋อง รวม 972 หีบห่อ น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท
ปริมาณสินค้าที่พบมีมากเกินกว่าการใช้ส่วนตัวตามสมควร และมีลักษณะเพื่อการค้า ถือเป็นการนำเข้ามาเพื่อการค้าโดยไม่ได้สำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามขั้นตอนกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจึงแจ้งดำเนินคดีในความผิดฐานนำของที่ยังมิได้เสียอากรและยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 242 มาตรา 252 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560
ข้อมูลจาก : กรมศุลกากร : The Customs Department
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