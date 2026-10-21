ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 14:58 น.
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันนี้ 21 ตุลาคม 2569 กองทัพเรือเตรียมจัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานพระราม 8 ถึงวัดอรุณราชวราราม โดยใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ และกำลังพล 2,200 นาย ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเดินทางไปชมฟรีตามจุดที่เปิดให้เข้าชมริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง

การซ้อมใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูช่องไหน

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปชมริมแม่น้ำ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์และกองทัพเรือ ดังนี้

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สำหรับการถ่ายทอดสดวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานยืนยันช่องทาง Facebook และ YouTube ของ NBT Connext ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการรับชมผ่านกองทัพเรือ สามารถตรวจสอบโพสต์และวิดีโอล่าสุดจากช่องทางทางการข้างต้นได้โดยตรง

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูช่องไหน
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

จุดชมซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ดูฟรีที่ไหนบ้าง

ประชาชนสามารถชมความพร้อมเพรียงของขบวนเรือพระราชพิธีได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ไปจนถึงวัดอรุณราชวราราม โดยกองทัพเรือแนะนำพื้นที่สาธารณะสำหรับรับชมทั้งสองฝั่ง ได้แก่

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ฝั่งธนบุรี

  • บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8
  • สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างโรงพยาบาลศิริราช
  • ท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม
  • วัดอรุณราชวราราม

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ฝั่งพระนคร

  • สวนสันติชัยปราการ ใกล้ป้อมพระสุเมรุ
  • ท่ามหาราช
  • ท่าช้าง

จุดชมในพื้นที่สาธารณะสามารถเข้าชมได้ฟรี โดยควรเดินทางล่วงหน้าและปฏิบัติตามการจัดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่

ส่วนพื้นที่นั่งชมที่กองทัพเรือจัดไว้เฉพาะ ได้แก่ ราชนาวีสโมสร ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ และอาคารราชนาวิกสภา เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรล่วงหน้า ซึ่งปิดรับจองและรับบัตรไปแล้วในเดือนกันยายน ผู้ที่ไม่มีบัตรจึงควรเลือกชมจากพื้นที่สาธารณะแทน

จุดชมซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ดูฟรีที่ไหนบ้าง
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

เตือนคนใช้เรือด่วนเจ้าพระยา 21 และ 28 ต.ค. ปรับเวลาเดินเรือ

การซ้อมใหญ่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท สุภัทรา โบ๊ท จำกัด และบริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ประกาศปรับตารางเดินเรือในวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2569

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รายละเอียดสำคัญสำหรับผู้โดยสารมีดังนี้

  • เรือด่วนเจ้าพระยา: ให้บริการช่วงเช้าบางเที่ยวถึงเวลาประมาณ 10.00 น. หลังเวลา 13.00 น. จะจำกัดการเดินเรือเฉพาะบางเส้นทาง เช่น นนทบุรีถึงท่าพายัพ และท่าราชวงศ์ถึงวัดราชสิงขร โดยเวลาออกเรือขึ้นอยู่กับประเภทธง
  • เรือข้ามฟากสุภัทรา โบ๊ท: เส้นทางท่าพระจันทร์ถึงวังหลัง ท่าช้างถึงวังหลัง และท่าช้างถึงวัดระฆัง เปิดบริการเวลา 06.00 ถึง 10.00 น.
  • ท่ามหาราชถึงท่าวังหลัง: เปิดบริการเวลา 09.00 ถึง 10.00 น.
  • เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า: เส้นทางท่าพระอาทิตย์ถึงสาทร งดให้บริการตลอดทั้งวัน

ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านท่าเรือบริเวณพระบรมมหาราชวัง ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช วังหลัง และวัดระฆัง ควรหลีกเลี่ยงการวางแผนใช้เรือข้ามฟากในช่วงบ่าย เนื่องจากอาจไม่มีเที่ยวเรือให้บริการตามปกติ

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สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือได้ที่ Facebook เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ LINE Official Account @cpxcare

เตือนคนใช้เรือด่วนเจ้าพระยา 21 และ 28 ต.ค. ปรับเวลาเดินเรือ
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ซ้อมใหญ่ครั้งต่อไปวันไหน พระราชพิธีจริง 6 พ.ย. 69

กองทัพเรือกำหนดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทั้งหมด 2 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นการซ้อมย่อย 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีวันสำคัญที่เหลือดังนี้

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  • วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569: ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ครั้งที่ 1 เวลา 15.00 น.
  • วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569: ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ครั้งที่ 2 เวลา 15.00 น.
  • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569: พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม

สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปีนี้ จัดรูปขบวนเรือเป็น 5 ริ้ว 3 สาย มีความยาวประมาณ 1,280 เมตร และกว้าง 90 เมตร ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสำคัญ 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

การซ้อมใหญ่เสมือนจริงจะแตกต่างจากการซ้อมย่อยตรงที่มีการเตรียมเครื่องแต่งกายและรูปแบบพิธีการให้ใกล้เคียงกับวันพระราชพิธีมากที่สุด ประชาชนจึงมีโอกาสชมทั้งความงดงามของเรือพระราชพิธี การพายอย่างพร้อมเพรียง และการขับขานกาพย์เห่เรือประกอบการเคลื่อนขบวน

ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการและเส้นทางจากประกาศต้นฉบับได้ที่ เว็บไซต์กองทัพเรือ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 14:58 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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