ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันนี้ 21 ตุลาคม 2569 กองทัพเรือเตรียมจัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานพระราม 8 ถึงวัดอรุณราชวราราม โดยใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ และกำลังพล 2,200 นาย ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเดินทางไปชมฟรีตามจุดที่เปิดให้เข้าชมริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง
การซ้อมใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูช่องไหน
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปชมริมแม่น้ำ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์และกองทัพเรือ ดังนี้
- Facebook NBT Connext: รับชมผ่านเพจ NBT Connext
- Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy: ติดตามการถ่ายทอดสดและคลิปจากกองทัพเรือ
- YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel: เปิดช่อง YouTube กองทัพเรือ
- Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ: ติดตามการถ่ายทอดสดและการฝึกซ้อม
สำหรับการถ่ายทอดสดวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานยืนยันช่องทาง Facebook และ YouTube ของ NBT Connext ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการรับชมผ่านกองทัพเรือ สามารถตรวจสอบโพสต์และวิดีโอล่าสุดจากช่องทางทางการข้างต้นได้โดยตรง
จุดชมซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ดูฟรีที่ไหนบ้าง
ประชาชนสามารถชมความพร้อมเพรียงของขบวนเรือพระราชพิธีได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ไปจนถึงวัดอรุณราชวราราม โดยกองทัพเรือแนะนำพื้นที่สาธารณะสำหรับรับชมทั้งสองฝั่ง ได้แก่
ฝั่งธนบุรี
- บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8
- สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างโรงพยาบาลศิริราช
- ท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม
- วัดอรุณราชวราราม
ฝั่งพระนคร
- สวนสันติชัยปราการ ใกล้ป้อมพระสุเมรุ
- ท่ามหาราช
- ท่าช้าง
จุดชมในพื้นที่สาธารณะสามารถเข้าชมได้ฟรี โดยควรเดินทางล่วงหน้าและปฏิบัติตามการจัดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
ส่วนพื้นที่นั่งชมที่กองทัพเรือจัดไว้เฉพาะ ได้แก่ ราชนาวีสโมสร ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ และอาคารราชนาวิกสภา เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรล่วงหน้า ซึ่งปิดรับจองและรับบัตรไปแล้วในเดือนกันยายน ผู้ที่ไม่มีบัตรจึงควรเลือกชมจากพื้นที่สาธารณะแทน
เตือนคนใช้เรือด่วนเจ้าพระยา 21 และ 28 ต.ค. ปรับเวลาเดินเรือ
การซ้อมใหญ่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท สุภัทรา โบ๊ท จำกัด และบริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ประกาศปรับตารางเดินเรือในวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2569
รายละเอียดสำคัญสำหรับผู้โดยสารมีดังนี้
- เรือด่วนเจ้าพระยา: ให้บริการช่วงเช้าบางเที่ยวถึงเวลาประมาณ 10.00 น. หลังเวลา 13.00 น. จะจำกัดการเดินเรือเฉพาะบางเส้นทาง เช่น นนทบุรีถึงท่าพายัพ และท่าราชวงศ์ถึงวัดราชสิงขร โดยเวลาออกเรือขึ้นอยู่กับประเภทธง
- เรือข้ามฟากสุภัทรา โบ๊ท: เส้นทางท่าพระจันทร์ถึงวังหลัง ท่าช้างถึงวังหลัง และท่าช้างถึงวัดระฆัง เปิดบริการเวลา 06.00 ถึง 10.00 น.
- ท่ามหาราชถึงท่าวังหลัง: เปิดบริการเวลา 09.00 ถึง 10.00 น.
- เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ธงฟ้า: เส้นทางท่าพระอาทิตย์ถึงสาทร งดให้บริการตลอดทั้งวัน
ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านท่าเรือบริเวณพระบรมมหาราชวัง ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช วังหลัง และวัดระฆัง ควรหลีกเลี่ยงการวางแผนใช้เรือข้ามฟากในช่วงบ่าย เนื่องจากอาจไม่มีเที่ยวเรือให้บริการตามปกติ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือได้ที่ Facebook เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ LINE Official Account @cpxcare
ซ้อมใหญ่ครั้งต่อไปวันไหน พระราชพิธีจริง 6 พ.ย. 69
กองทัพเรือกำหนดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทั้งหมด 2 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นการซ้อมย่อย 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีวันสำคัญที่เหลือดังนี้
- วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569: ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ครั้งที่ 1 เวลา 15.00 น.
- วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569: ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ครั้งที่ 2 เวลา 15.00 น.
- วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569: พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปีนี้ จัดรูปขบวนเรือเป็น 5 ริ้ว 3 สาย มีความยาวประมาณ 1,280 เมตร และกว้าง 90 เมตร ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสำคัญ 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
การซ้อมใหญ่เสมือนจริงจะแตกต่างจากการซ้อมย่อยตรงที่มีการเตรียมเครื่องแต่งกายและรูปแบบพิธีการให้ใกล้เคียงกับวันพระราชพิธีมากที่สุด ประชาชนจึงมีโอกาสชมทั้งความงดงามของเรือพระราชพิธี การพายอย่างพร้อมเพรียง และการขับขานกาพย์เห่เรือประกอบการเคลื่อนขบวน
ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการและเส้นทางจากประกาศต้นฉบับได้ที่ เว็บไซต์กองทัพเรือ
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