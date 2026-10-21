“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.
"ศิริโชค" ไล่บี้ "สส.ไอเดียร์" ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน เผยเจอเส้นทางเงิน 118 ล้าน เตรียมชง DSI ตรวจสอบ

21 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ““รู้อยู่แล้วว่าสามีลงทุนในบ่อน แล้วทำไมถึงเลือกไปทำงานในกระทรวงปราบบ่อน?”

จากที่เคยบอกว่าไม่รู้ว่าสามีทำอาชีพอะไร วันนี้นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “ไอเดียร์” สส.พรรคภูมิใจไทย ยอมรับแล้วว่าสามี นายไทหยาง จาง เคยถือหุ้นในธุรกิจบ่อน Shuffle.com ถึง 1.47% ก่อนจะอ้างว่าขายหุ้นทั้งหมดไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2569

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ดูเหมือนคำชี้แจงนี้จะพยายามคลายข้อสงสัยเรื่องหุ้นบ่อนที่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินเมื่อเดือนมีนาคม 2569 แต่ระหว่างพยายามแก้ปมหนึ่ง กลับเปิดปมที่ใหญ่กว่าเดิม! เพราะสุชาดายังบอกด้วยว่า เคยแจ้งหุ้นของสามีต่อ ป.ป.ช. ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีแล้ว

ถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริง ย่อมหมายความว่า เธอรู้เรื่องการลงทุนของสามีมาตั้งแต่ตอนนั้น ไม่ใช่เพิ่งมารู้เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลและตำแหน่งที่เธอเลือกเข้าไปดำรงก็คือ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงที่มีหน้าที่ปราบปรามเว็บพนันออนไลน์! นี่ต่างหากคือประเด็นสำคัญ

หากสุชาดารู้อยู่แล้วว่าสามีมีผลประโยชน์ในธุรกิจบ่อนการพนันออนไลน์ เหตุใดจึงเลือกเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกระทรวงที่มีหน้าที่ปราบปรามธุรกิจประเภทเดียวกัน? เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงคำถามว่าหุ้นถูกขายเมื่อไร หรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินครบถ้วนหรือไม่ แต่เป็นคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และความเหมาะสมในการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐ

ยิ่งไปกว่านั้น ผมพบข้อมูลธุรกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ซื้อขายคริปโต Bitkub กับบ่อน Shuffle.com รวมเกือบหมื่นรายการ มูลค่ารวมประมาณ 118 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องต่อไป จากเดิมที่สังคมถามว่า “ทำไมไม่แจ้งหุ้นบ่อน”

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วันนี้คำถามกลับกลายเป็น “รู้อยู่แล้วว่าสามีลงทุนในบ่อน แล้วทำไมถึงเลือกไปทำงานในกระทรวงปราบบ่อน?” บางครั้งการพยายามแก้ข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สิน อาจกลายเป็นการเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ร้ายแรงกว่าเดิมเสียเอง”

นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความ
FB/ ศิริโชค โสภา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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