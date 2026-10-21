ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.
ต๋อย ไตรภพ เคยอยากเกษียณตอน 45 ปี

ต๋อย ไตรภพ น้อมรับทุกคำวิจารณ์ แต่ยืนหยัดอวยคนดี เผยเคยคิดเกษียณวัย 45 แต่วันนี้เปลี่ยนใจขอทำงานเพื่อสังคมจนกว่าจะตายหรือหมดแรง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ วัย 72 ปี เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังมีกระแสข่าวว่า บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด ยุติกิจการ โดยจะเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่งมีผล 30 พฤศจิกายนนี้ ล่าสุดเขาขอชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวมาจากการประชุม ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบริษัท เพียงแต่ต้องการเลิกจ้างพนักงานเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์สูงสุดตามกฎหมาย

ต๋อย ไตรภพ เปรียบเทียบชีวิตการทำงานในวงการสื่อตลอด 40 กว่าปีว่าเหมือนเป็นกัปตันเรือที่ผ่านมรสุมมามากมาย “คลื่นลมในปัจจุบันถือเป็นพายุที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาตลอด 40 กว่าปี ในฐานะกัปตันเรือ ผมมี 2 ทางเลือก คือ สู้กับพายุแล้วพาพนักงานไปจมน้ำตายกลางทะเลหรือจะเอาเรือขึ้นฝั่งเพื่อให้ลูกเรือทุกคนรอดชีวิต เมื่อถามในที่ประชุม ทุกคนเห็นตรงกันว่าขอเอาเรือขึ้นฝั่ง”

โฆษณา

อย่างไรก็ดี พิธีกรคนดัง กล่าวขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่เคยโกรธคนที่วิจารณ์ทั้งด้านดีและไม่ดี แต่จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เดิมทีเคยคิดอยากเกษียณอายุการทำงานตั้งแต่อายุ 45 ปี แต่ปัจจุบันรู้แล้วว่าจะทำงานต่อไปจนกว่าจะตายหรือทำไม่ไหวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม

“ขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะหลายท่านที่เขียนด้านออนไลน์ ผมชื่นใจและชื่นชมจริง ๆ ผมรู้สึกปลาบปลื้มและขอบคุณมากที่เป็นห่วง บางคนก็ให้กำลังใจ บางคนก็ไม่ให้กำลังใจเพราะรู้อยู่แล้วยังไงก็ไปรอด ไม่ว่าจะท่านจะเขียนถึงผมทางไหนผมก็รับฟังหมด ในทางที่ดีผมขอบคุณมาก ส่วนทางที่ไม่ดีผมพูดจากใจจริงไม่โกรธเลย เลยเวลาที่จะมาโกรธหรือโมโหแล้ว เลยเวลาที่จะมานั่งคิดแล้วว่าตัวเองเป็นใคร ที่ท่านเขียนมาในทางที่ไม่ได้ผมจะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ท่านพอใจ

บางคนบอกว่าผมชอบอวยคน เลิกไปก็ดีจะได้ไม่ต้องดูแล้ว ไม่ต้องห่วงครับผมยังอวยอยู่ดีจะรักษาสิ่งนี้ไว้ ผมยังคงเชื่อว่าสังคมต้องอยู่ด้วยสิ่งนี้ถ้าใครมีดีต้องบอก ทุกวันนี้เราบอกกันว่าในสังคมมีอะไรร้ายบ้าง ผมไม่ว่าเลยมันเป็นสิทธิและหน้าที่ของคนนำเสนอ แต่ผมมีหน้าที่นำเสนอว่าสังคมมีอะไรดีบ้าง

โฆษณา

กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับ รายการครัวคุณต๋อยยังอยู่นะครับ คนชอบถามผมว่าจะเลิกงานเมื่อไหร่ ผมบอกตั้งนานแล้วว่าอยากเลิกตั้งแต่อายุ 45 ปี แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ผมพบความจริงว่าคงเลิกงานได้เมื่อผมตายหรือเมื่อผมไม่ไหว”

ต๋อย ไตรภพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 15:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ข่าว

คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด

2 นาที ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ. ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

52 นาที ที่แล้ว
อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ ข่าว

อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักผ้ากลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี ข่าว

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร? เศรษฐกิจ

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน ไลฟ์สไตล์

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ ข่าว

สิ้น ‘พระราชสิริชัยมุนี’ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีกในพีก! สามีใหม่ &quot;เฟิร์น&quot; โดนคบซ้อน ช้ำจ่ายค่าเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ข่าว

พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก ข่าว

เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ วอนหยุดถามหา สมปอง นครไธสง ไม่มางานศพพ่อ บันเทิง

แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง