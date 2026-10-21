ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว
ต๋อย ไตรภพ น้อมรับทุกคำวิจารณ์ แต่ยืนหยัดอวยคนดี เผยเคยคิดเกษียณวัย 45 แต่วันนี้เปลี่ยนใจขอทำงานเพื่อสังคมจนกว่าจะตายหรือหมดแรง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ วัย 72 ปี เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังมีกระแสข่าวว่า บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด ยุติกิจการ โดยจะเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่งมีผล 30 พฤศจิกายนนี้ ล่าสุดเขาขอชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวมาจากการประชุม ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบริษัท เพียงแต่ต้องการเลิกจ้างพนักงานเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์สูงสุดตามกฎหมาย
ต๋อย ไตรภพ เปรียบเทียบชีวิตการทำงานในวงการสื่อตลอด 40 กว่าปีว่าเหมือนเป็นกัปตันเรือที่ผ่านมรสุมมามากมาย “คลื่นลมในปัจจุบันถือเป็นพายุที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาตลอด 40 กว่าปี ในฐานะกัปตันเรือ ผมมี 2 ทางเลือก คือ สู้กับพายุแล้วพาพนักงานไปจมน้ำตายกลางทะเลหรือจะเอาเรือขึ้นฝั่งเพื่อให้ลูกเรือทุกคนรอดชีวิต เมื่อถามในที่ประชุม ทุกคนเห็นตรงกันว่าขอเอาเรือขึ้นฝั่ง”
อย่างไรก็ดี พิธีกรคนดัง กล่าวขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่เคยโกรธคนที่วิจารณ์ทั้งด้านดีและไม่ดี แต่จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เดิมทีเคยคิดอยากเกษียณอายุการทำงานตั้งแต่อายุ 45 ปี แต่ปัจจุบันรู้แล้วว่าจะทำงานต่อไปจนกว่าจะตายหรือทำไม่ไหวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม
“ขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะหลายท่านที่เขียนด้านออนไลน์ ผมชื่นใจและชื่นชมจริง ๆ ผมรู้สึกปลาบปลื้มและขอบคุณมากที่เป็นห่วง บางคนก็ให้กำลังใจ บางคนก็ไม่ให้กำลังใจเพราะรู้อยู่แล้วยังไงก็ไปรอด ไม่ว่าจะท่านจะเขียนถึงผมทางไหนผมก็รับฟังหมด ในทางที่ดีผมขอบคุณมาก ส่วนทางที่ไม่ดีผมพูดจากใจจริงไม่โกรธเลย เลยเวลาที่จะมาโกรธหรือโมโหแล้ว เลยเวลาที่จะมานั่งคิดแล้วว่าตัวเองเป็นใคร ที่ท่านเขียนมาในทางที่ไม่ได้ผมจะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ท่านพอใจ
บางคนบอกว่าผมชอบอวยคน เลิกไปก็ดีจะได้ไม่ต้องดูแล้ว ไม่ต้องห่วงครับผมยังอวยอยู่ดีจะรักษาสิ่งนี้ไว้ ผมยังคงเชื่อว่าสังคมต้องอยู่ด้วยสิ่งนี้ถ้าใครมีดีต้องบอก ทุกวันนี้เราบอกกันว่าในสังคมมีอะไรร้ายบ้าง ผมไม่ว่าเลยมันเป็นสิทธิและหน้าที่ของคนนำเสนอ แต่ผมมีหน้าที่นำเสนอว่าสังคมมีอะไรดีบ้าง
กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับ รายการครัวคุณต๋อยยังอยู่นะครับ คนชอบถามผมว่าจะเลิกงานเมื่อไหร่ ผมบอกตั้งนานแล้วว่าอยากเลิกตั้งแต่อายุ 45 ปี แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ผมพบความจริงว่าคงเลิกงานได้เมื่อผมตายหรือเมื่อผมไม่ไหว”
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