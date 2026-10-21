รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน
“สุรศักดิ์” รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน หลังสถานทูตจีนเตือนความปลอดภัย ย้ำมีมาตรการเข้มงวด
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติ ประเทศไทยมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และไม่เคยมีเหตุการณ์บังคับ ขู่เข็ญ หรืออุ้มตัวนักท่องเที่ยวขึ้นรถเพื่อส่งไปยังชายแดนอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ กรณีที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้น มักเป็นการถูกชักจูงหรือหลอกลวงมาตั้งแต่ประเทศต้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายเป็นคนชาติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุขอความช่วยเหลือที่บริเวณด่านชายแดน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเสมอ
รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ถูกใช้เป็นทางผ่าน ฐานปฏิบัติการ หรือพื้นที่สนับสนุนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ การหลอกลวง และการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังจะมีการประสานงานกําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและป้องกันการหลอกลวง โดยเฉพาะการใช้ข้อเสนอการจ้างงาน การลงทุน การดำเนินธุรกิจ การถ่ายทำ หรือการแสดง เป็นช่องทางในการล่อลวงผู้เดินทาง เพิ่มความเข้มงวดและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริการของตำรวจท่องเที่ยว 1155 รองรับการให้บริการทั้งหมด 8 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาฮินดี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและชี้แจงข้อกังวลต่างๆ รวมถึงการยกระดับ มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของไทยต่อไป
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