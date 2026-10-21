รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 14:19 น.
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

“สุรศักดิ์” รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน หลังสถานทูตจีนเตือนความปลอดภัย ย้ำมีมาตรการเข้มงวด

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติ ประเทศไทยมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และไม่เคยมีเหตุการณ์บังคับ ขู่เข็ญ หรืออุ้มตัวนักท่องเที่ยวขึ้นรถเพื่อส่งไปยังชายแดนอย่างแน่นอน

โฆษณา

ทั้งนี้ กรณีที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้น มักเป็นการถูกชักจูงหรือหลอกลวงมาตั้งแต่ประเทศต้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายเป็นคนชาติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุขอความช่วยเหลือที่บริเวณด่านชายแดน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเสมอ

รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ถูกใช้เป็นทางผ่าน ฐานปฏิบัติการ หรือพื้นที่สนับสนุนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ การหลอกลวง และการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังจะมีการประสานงานกําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและป้องกันการหลอกลวง โดยเฉพาะการใช้ข้อเสนอการจ้างงาน การลงทุน การดำเนินธุรกิจ การถ่ายทำ หรือการแสดง เป็นช่องทางในการล่อลวงผู้เดินทาง เพิ่มความเข้มงวดและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริการของตำรวจท่องเที่ยว 1155 รองรับการให้บริการทั้งหมด 8 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาฮินดี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษณา

เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและชี้แจงข้อกังวลต่างๆ รวมถึงการยกระดับ มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของไทยต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 14:19 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ข่าว

คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด

4 นาที ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ. ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

54 นาที ที่แล้ว
อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ ข่าว

อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักผ้ากลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี ข่าว

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร? เศรษฐกิจ

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน ไลฟ์สไตล์

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ ข่าว

สิ้น ‘พระราชสิริชัยมุนี’ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีกในพีก! สามีใหม่ &quot;เฟิร์น&quot; โดนคบซ้อน ช้ำจ่ายค่าเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ข่าว

พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก ข่าว

เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุลกากรเชียงใหม่รวบผู้โดยสารชาวไทยซุกมัทฉะญี่ปุ่น ข่าว

รวบคนไทย หิ้วมัทฉะจากญี่ปุ่น เกือบพันหีบห่อ รวม 5 แสนบาท เดินผ่านช่องเขียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศิริโชค&quot; ไล่บี้ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เคยอยากเกษียณตอน 45 ปี ข่าว

ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว