ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 13:57 น.
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

ปลัดคลังกางสถานะการคลัง ย้ำยึดวินัยการเงินเคร่งครัด 3 สถาบันเรตติ้งโลกการันตีความเชื่อมั่น ชี้ต่างชาติประท้วงเพราะตัดงบดูแล ปัดก่อหนี้ใหม่ไร้ประโยชน์ จ่อเคาะภาษีรถ EV

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงข้อกังวลของสังคมหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในประเทศฝรั่งเศสอันมีชนวนเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะพุ่งสูง และการขาดดุลงบประมาณ จนเกิดคำถามว่าจะลุกลามมายังไทยหรือไม่ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า สถานะการคลังของไทยแตกต่างจากฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยยังมีกันชนทางการคลัง (Fiscal Buffer) อยู่ในระดับสูง และรัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินการคลังอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำมาโดยตลอด

ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ชนวนเหตุความไม่พอใจในต่างประเทศเกิดจากการไปตัดลดงบประมาณที่ใช้ดูแลประชาชน หรือทำให้คุณภาพการให้บริการลดลง แต่ในส่วนของประเทศไทยยังคงระดับการใช้จ่ายสวัสดิการและการดูแลประชาชนไว้เท่าเดิม โดยเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการควบคุมการรั่วไหลและตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแทน นอกจากนี้ ความเข้มแข็งทางการคลังของไทยยังได้รับการยอมรับจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก (Credit Rating Agency) 3 แห่ง ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและวินัยทางการเงินที่ไทยยึดมั่นเสมอมา

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สำหรับปัญหาหนี้สะสม ถือเป็นเรื่องที่สะสมมานานและต้องอาศัยเวลาในการบริหารจัดการ ทว่าแนวทางของรัฐบาลคือการไม่ก่อหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นต้องกู้เงิน สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเม็ดเงินไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านประชาชน (โซลาร์ภาคประชาชน) ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้ประชุมพิจารณารายละเอียดอย่างรัดกุมหลายรอบ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Smart ต่าง ๆ เสริมประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนมาตรการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นำเข้า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยรอความชัดเจนและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 13:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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