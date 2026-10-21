ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว
หลายคนไม่รู้! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณารายการทูเดย์โชว์นาทีละ 4 แสน เศฐษกิจทำพิษปัจจุบันขายได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว ชี้หากคลื่นลมสงบกลับมาแน่นอน
ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพิธีกรคนดัง ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ หลังมีเอกสารหลุดว่า บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด จะเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่งมีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวรุนแรง รวมทั้งผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง แม้พยายามแก้ไขปัญหาแล้วแต่สถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น
ต๋อย ไตรภพ ชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเกิดจากการประชุมภายในบริษัทที่มีการจัดทำร่างหนังสือเลิกจ้าง เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสูงสุดแก่พนักงาน ดีกว่าขาดทุนแล้วไม่เหลือเงินจ่ายชดเชยพนักงาน ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบริษัท การจดทะเบียนเลิกบริษัทในความเป็นจริงมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลานานหลายปี ไม่สามารถเลิกได้ในวันเดียว
อย่างไรก็ดี ตนเชื่อว่าผู้ที่นำเอกสารไปเผยแพร่ไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่อาจคิดไม่รอบคอบและต้องการนำเสนอข่าวเป็นคนแรก เดิมทีตนตั้งใจจะแถลงข่าวเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างเป็นทางการในต้นเดือนธันวาคมอยู่แล้ว
พิธีกรคนดังกางตัวเลขโครงสร้างทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการทีวีเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ในอดีตรายการ Today Show เคยขายโฆษณาได้สูงสุดนาทีละ 400,000 บาท
ส่วนรายการครัวคุณต๋อย ขายได้นาทีละ 200,000 บาท ตนสามารถขายโฆษณาได้ 3 นาทีครึ่ง ทำให้มีงบผลิตตอนละประมาณ 600,000-700,000 บาท จึงเป็นรายการเดียวในทีวีที่มีรูปแบบการถ่ายทำที่ยุ่งยากที่สุด ทั้งการออกถ่ายทำนอกสถานที่ทั่วประเทศในช่วง “ไม่กินถือว่าผิด” ต้องไปทุกจังหวัดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนำเสนออาหารของพื้นที่นั้น ๆ ทั้งยังต้องตั้งกองถ่ายนำเสนอสูตรอาหารจากกูรูหลาย ๆ ที่ และการถ่ายทำในสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ทีมงานร่วม 50 คน
ต่างกับปัจจุบันราคาโฆษณาทีวีลดลงเหลือเพียงนาทีละ 20,000-30,000 บาท ตอนนี้ขายได้นาทีละ 2 หมื่นก็ถือว่าเก่งแล้ว หากขายได้เต็มที่ 3 นาทีครึ่งจะได้เงินเพียงประมาณ 60,000 บาทต่อตอน จากในอดีต 700,000 บาท ซึ่งไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ดี งบดุลปัจจุบันบริษัทยังไม่ขาดทุน แต่หากฝืนผลิตรายการทีวีดิจิทัลต่อไปตามรูปแบบเดิม ในปีหน้าบริษัทจะต้องเผชิญกับการขาดทุนสูงถึง 50-60 ล้านบาท
เมื่อสื่อมวลชนสอบถามว่ารู้สึกผูกพักกับแฟน ๆ รายการช่อง 3 หรือไม่ ต๋อย ไตรภพ ตอบกลับว่า “ตลอดไป ผมบอกแล้วผมแค่ขึ้นฝั่งตอนนี้เพราะคลื่นลมทะเลแรงมาก เดี๋ยวจะเอาลูกน้องไปตายซะเปล่า ๆ แต่ไม่ต้องห่วง เมื่อไหร่ถ้าคลื่นลมสงบผมลงทะเลอีกแน่นอน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน
- ช็อก! ไตรภพ ยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่ง แบกรับขาดทุนไม่ไหว
- ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย
- ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ? หลัง ‘ไตรภพ’ เลิกจ้างทุกตําแหน่ง ยุติ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น’