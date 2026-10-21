สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น
สนามบินสุวรรณภูมิ ชี้แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า หลักฐานกล้องวงจรปิดยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ย้ำหากเปิดกระเป๋าต้องมีเอกสารแจ้งเสมอ
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก เบ้นพาไป – Benz pa pai Journey โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นกระเป๋าเดินทางซึ่งอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของสนามบินตรวจค้นโดยไม่มีการขออนุญาต และไม่มีใบแจ้งการตรวจค้น พร้อมกับตั้งคำถามถึงมาตรฐานว่าใช้เกณฑ์ใดในการตรวจค้นนั้น
ล่าสุด (21 ต.ค.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่เพจเฟซบุ๊ก “เบ้นพาไป-Benz pa pai Journey” ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับกรณีสัมภาระเดินทางมีร่องรอยการเปิดและรื้อค้น
โดยมีข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับมาตรการใหม่ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจสัมภาระโดยไม่มีเจ้าของสัมภาระอยู่ด้วยนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนดังกล่าว และเร่งประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากข้อมูลที่ได้รับ พบว่าผู้ร้องเรียนเดินทางกับสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เที่ยวบิน HU 424 เส้นทาง ทสภ. – ฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ทสภ. จึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบตรวจสอบสัมภาระ บันทึกการปฏิบัติงาน และภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่า
สัมภาระใบดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย โดยระบบไม่พบวัตถุต้องห้ามหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม และสัมภาระได้ถูกลำเลียงผ่านระบบอัตโนมัติไปยังพื้นที่คัดแยกสัมภาระ (Make-up Unit) ตามขั้นตอนปกติ โดยผลการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่พบว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระใบดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของ ทสภ.
ทสภ. ขอเรียนชี้แจงว่า การเปิดตรวจสัมภาระเพิ่มเติมจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่กำหนด มิใช่การเปิดตรวจสัมภาระทุกใบเป็นการทั่วไป ส่วนขั้นตอนการลำเลียง คัดแยก และขนถ่ายสัมภาระ (Baggage Handling) อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของสายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้น (Ground Handler) ที่สายการบินจัดจ้าง
เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ทสภ. ได้แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแจ้งสายการบินเพื่อประสานการตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสม โดยขอสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Checked Baggage) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ว่า
มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยการบิน โดยอนุญาตให้เปิดตรวจสัมภาระโดยไม่มีผู้โดยสารหรือเจ้าของสัมภาระอยู่ด้วยได้ภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในระดับสากล
ในการดำเนินการเปิดตรวจสัมภาระ ทสภ. มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกภาพระหว่างการเปิดตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมทั้งจัดให้มีเอกสารแจ้งการตรวจค้นสัมภาระ (Notice of Baggage Inspection) ไว้ภายในกระเป๋า เพื่อให้ผู้โดยสารทราบว่าสัมภาระของตนผ่านการเปิดตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้ามนำใส่ในสัมภาระลงทะเบียน รวมถึงแนะนำให้เก็บสิ่งของมีค่า เอกสารสำคัญ และสิ่งของจำเป็นไว้ในสัมภาระติดตัวตามข้อกำหนดของสายการบิน ตลอดจนเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกสัมภาระที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบสัมภาระเป็นไปอย่างราบรื่นและการเดินทางมีความปลอดภัย
ทสภ. ยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินทาง ควบคู่กับการดูแลสิทธิและทรัพย์สินของผู้โดยสาร โดยพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
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