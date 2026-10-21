สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 21:13 น.
สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

ศาลอังกฤษสั่งจำคุกแก๊งชายโฉดรวมกว่า 20 ปี ใช้บัตรปลอมเช่ารถหรูลวงนักศึกษาสาวไปรุมข่มขืน ถ่ายคลิปก่อนทิ้งข้างทาง

ศาลคราวน์คอร์ทแห่งเมืองวูสเตอร์ สหราชอาณาจักร พิพากษาลงโทษจำคุกกลุ่มผู้ก่อเหตุชายวัย 23 ปี รวม 3 ราย โทษจำคุกรวมกันมากกว่า 20 ปี จากคดีร่วมกันวางแผนเช่ารถหรูออกตระเวนหาเหยื่อ ล่อลวงนักศึกษาหญิงขึ้นรถไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรา บังคับกระทำอนาจาร บันทึกคลิปวิดีโอ ก่อนนำไปทิ้งไว้ริมทางในพื้นที่รกร้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 16 กันยายน 2566 อาจาน พูเรวัล วัย 23 ปี ใช้เอกสารระบุตัวตนปลอมทำสัญญาเช่ารถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ร่วมมือกับ จัสการัน ธันดี วัย 23 ปี กับ ฮัสซัน จังฮีร์ วัย 23 ปี ขับรถตระเวนไปตามถนนบรอดสตรีท ในเมืองเบอร์มิงแฮม เพื่อมองหาเหยื่อ ก่อนล่อลวงหญิงสาวขึ้นรถ พาตัวมุ่งหน้าไปยังไวน์เลน ย่านแคลนต์ ห่างออกไปราว 30 นาที

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สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

เมื่อถึงจุดเปลี่ยว กลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจ พูเรวัลลงมือข่มขืนทางปาก จังฮีร์บังคับให้เหยื่อทำออรัลเซ็กซ์ ขณะที่ธันดีล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีพูเรวัลใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพตลอดเวลา

หลังเสร็จสิ้นการกระทำ กลุ่มคนร้ายขับรถนำเหยื่อไปปล่อยทิ้งไว้ในที่เปลี่ยวห่างไกลชุมชน หญิงสาวพยายามเอาชีวิตรอด ติดต่อแจ้งตำรวจเข้าช่วยเหลือช่วงเวลาประมาณ 03.30 น.

ศาลพิพากษาลงโทษพูเรวัลในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา, กรรโชกทรัพย์, ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และมีเอกสารระบุตัวตนไว้ในครอบครองโดยเจตนาไม่สุจริต รวมโทษจำคุก 8 ปี 6 เดือน พร้อมสั่งบันทึกชื่อในทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต ส่วนธันดีรับโทษจำคุก 6 ปี 4 เดือน ในข้อหาสนับสนุนการข่มขืนกระทำชำเรากับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ด้านจังฮีร์รับโทษจำคุก 6 ปี ในข้อหาลักษณะเดียวกัน โดยจำเลยทุกคนต้องจ่ายเงินชดใช้แก่ผู้เสียหายคนละ 228 ปอนด์

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วอร์เรน แมทธิวส์ สารวัตรสืบสวน ระบุว่า พฤติกรรมของจำเลยเป็นเรื่องเลวร้าย สร้างความบอบช้ำแก่ผู้เสียหายอย่างหนัก การส่งตัวจำเลยเข้าเรือนจำถือเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่หวังว่าคำตัดสินจะช่วยเยียวยาจิตใจเหยื่อ ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าออกมาแจ้งความดำเนินคดีเมื่อเผชิญภัยคุกคามทางเพศ

สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 21:13 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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