วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน
วินพัทยาท้วงเสื้อใหม่ตัวละ 550 บาท ทดลองขับกลางคืนพบสีส้มสะดุดตากว่า ผู้เชี่ยวชาญแนะเพิ่มแถบสะท้อนแสง
กลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน หลังอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนเสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองพัทยาจากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เข้ากับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล แต่ผู้ขับขี่บางส่วนกลับกังวลว่าเสื้อสีเข้มอาจทำให้รถคันอื่นมองเห็นได้ยากในเวลากลางคืน ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนออกมาเตือนถึงความเสี่ยง พร้อมเสนอให้เพิ่มแถบสะท้อนแสง
มีการทดลองเปรียบเทียบการมองเห็นระหว่างเสื้อกั๊กสีส้มกับสีน้ำเงินในเมืองพัทยาช่วงกลางคืน โดยให้ผู้ขับขี่สวมเสื้อทั้งสองสีขี่รถผ่านบริเวณที่มีแสงสว่างน้อย
จากการสังเกตด้วยสายตา พบว่า เสื้อกั๊กสีส้มสะดุดตาและมองเห็นได้ง่ายกว่า ขณะที่สีน้ำเงินเข้มค่อนข้างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในที่มืด อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองเป็นเพียงการสังเกตภาคสนาม ยังไม่ใช่การทดสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมหรือความปลอดภัยทางถนน
นายรัตน์ อายุ 65 ปี ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ในพัทยามานานหลายสิบปี เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสีเสื้อครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าสีน้ำเงินเข้มไม่สะดุดตา โดยเฉพาะช่วงกลางคืน ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจำเป็นต้องให้รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจน
นายรัตน์ยังตั้งคำถามถึงเหตุผลของการเลือกสีน้ำเงินเพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวชายทะเล โดยกล่าวว่า
“เราวิ่งบนถนนเนี่ยครับ มันต้องให้ประชาชนหรือรถผู้ใช้ถนนได้เห็นชัดเจน ที่เขาบอกว่าจะได้กลมกลืนกับน้ำทะเล เราไม่ได้ไปวิ่งในทะเล”
นอกจากเรื่องความปลอดภัย นายรัตน์ยังสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจากเสื้อกั๊กใหม่ราคาตัวละ 550 บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน โดยบางวันมีผู้โดยสารเพียง 2 เที่ยว อีกทั้งร้านตัดเย็บยังผลิตเสื้อไม่ทัน ทำให้ผู้ขับขี่บางคนต้องยืมเสื้อสำรองมาใช้ระหว่างรอรับเสื้อที่สั่งไว้
จึงเสนอให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนเสื้อกั๊กตัวแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนตัวต่อไปให้ผู้ขับขี่รับผิดชอบเอง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับสีใดเป็นพิเศษ แต่ต้องการให้เลือกสีที่สว่าง เช่น สีเหลืองหรือสีเขียว และเพิ่มแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และรถที่ใช้ถนนร่วมกัน
ประเด็นการมองเห็นยังได้รับความสนใจจาก นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งให้ความเห็นผ่านรายการเข้มข่าวค่ำ ทาง PPTV เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมว่า เสื้อกั๊กวินสีน้ำเงินเข้มอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกชนท้าย เพราะสีเสื้อมีผลต่อการมองเห็นในเวลากลางคืน
นพ.ธนะพงศ์อธิบายว่า สีที่เหมาะกับการมองเห็นควรเป็นสีสว่างอย่างสีเขียวมะนาว แต่หากหน่วยงานยืนยันใช้สีน้ำเงิน ก็ควรเพิ่มแถบสะท้อนแสง เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นผู้ขับขี่ได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีเสื้อเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านแสงสว่าง สีของพื้นหลัง และวัสดุสะท้อนแสง จึงยังไม่สามารถสรุปจากการทดลองภาคสนามได้ว่า เสื้อสีน้ำเงินทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าเสื้อสีส้มจริง
สำหรับมาตรการเปลี่ยนเสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซค์ เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่โรงละครอัลคาซ่าร์ เมืองพัทยา โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า การเปลี่ยนเสื้อเป็นสีน้ำเงินผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล และยกระดับภาพลักษณ์การให้บริการ
เสื้อรูปแบบใหม่ยังมีการระบุชื่อวินและช่องแสดงบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยมาตรการจัดระเบียบครอบคลุมวินที่ขึ้นทะเบียน 564 แห่ง และผู้ขับขี่ 5,281 คน
นายอำเภอบางละมุงยังยืนยันว่า ผู้ขับขี่สามารถเลือกซื้อหรือสั่งตัดเสื้อจากร้านใดก็ได้ ไม่ได้บังคับให้ซื้อจากผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีรูปแบบตรงตามที่กำหนด
ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่บางส่วนยังสะท้อนว่า นักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคยกับเสื้อสีน้ำเงิน จึงไม่แน่ใจว่าเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งผลกระทบต่อการรับผู้โดยสารในช่วงแรก ท่ามกลางการแข่งขันจากบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน
ข้อกังวลของวินพัทยาจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องความสวยงามของเครื่องแบบ แต่รวมถึงการมองเห็นบนถนน ความสะดวกของนักท่องเที่ยว และต้นทุนที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรับผิดชอบ โดยผู้ขับขี่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนรายละเอียดของเสื้อกั๊กใหม่ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งานจริงควบคู่กับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
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ที่มา : สยามรัฐ, PPTV HD 36