คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 2569 เริ่มชมได้ราว 22.30 น. แต่มีแสงจันทร์รบกวน แนะรอช่วงเช้ามืด พร้อมวิธีดูด้วยตาเปล่า
คืนนี้ (21 ตุลาคม) เตรียมชมปรากฏการณ์ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (Orionids) หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวนายพราน ซึ่งเกิดจากเศษฝุ่นของดาวหางฮัลเลย์ โดยจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง สามารถเฝ้าสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงดึกต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม หากท้องฟ้าเปิดและไม่มีเมฆฝนบดบัง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ระบุว่า ฝนดาวตกโอไรออนิดส์เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามของปี 2569 มีช่วงเกิดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน โดยคืนวันที่ 21 ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้า 22 ตุลาคม เป็นช่วงที่คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุด
สำหรับผู้ที่ต้องการชมฝนดาวตก สามารถเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม โดยมองหากลุ่มดาวนายพรานทางทิศตะวันออก จากนั้นกลุ่มดาวจะค่อย ๆ เคลื่อนสูงขึ้นสู่กลางท้องฟ้า ทำให้ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเหมาะสำหรับการเฝ้าชมมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ระบุว่า ปีนี้มีดวงจันทร์ข้างขึ้นค่อนดวง ซึ่งมีแสงสว่างมากพอที่จะบดบังดาวตกที่มีแสงจาง จึงแนะนำให้รอชมในช่วงเช้ามืดหลังดวงจันทร์ตกลับขอบฟ้า โดยเฉพาะก่อนฟ้าสางของวันที่ 22 ตุลาคม
สำหรับวิธีดูฝนดาวตกโอไรออนิดส์ให้เห็นชัดที่สุด ควรเลือกพื้นที่โล่ง ห่างจากแสงไฟในเมือง เช่น พื้นที่ชนบทหรือจุดชมดาวที่มีท้องฟ้ามืดสนิท จากนั้นใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีให้สายตาปรับเข้ากับความมืด และเงยหน้ามองท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง
แม้จุดศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกจะอยู่บริเวณกลุ่มดาวนายพราน แต่ดาวตกสามารถปรากฏได้ทั่วท้องฟ้า จึงไม่จำเป็นต้องจ้องมองเฉพาะกลุ่มดาวดังกล่าว และไม่ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์หรือกล้องสองตา เพราะการดูด้วยตาเปล่าจะช่วยให้สังเกตเส้นแสงของดาวตกได้ในมุมกว้างกว่า
สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ฝนดาวตกโอไรออนิดส์เกิดจากอะไร ปรากฏการณ์นี้เกิดจากโลกเคลื่อนผ่านเส้นทางที่มีเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจากดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) หลงเหลืออยู่ เมื่อเศษวัตถุพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วประมาณ 66 กิโลเมตรต่อวินาที จะเกิดความร้อนสูงจนเปล่งแสงเป็นเส้นสว่างพาดผ่านท้องฟ้า บางดวงอาจทิ้งร่องรอยแสงให้เห็นชั่วขณะ
ทั้งนี้ ตัวเลข 20 ดวงต่อชั่วโมงเป็นอัตราสูงสุดโดยประมาณภายใต้สภาพท้องฟ้าที่เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นดาวตกทุก 3 นาทีอย่างแน่นอน โดยจำนวนที่สังเกตได้จริงขึ้นอยู่กับแสงจันทร์ เมฆ สภาพอากาศ และแสงรบกวนจากพื้นที่โดยรอบ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) และ NASA
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ที่มา : NARIT ปฏิทินฝนดาวตก 2569, NASA Skywatching October 2026