ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย
ต๊ะ นารากรเผย ต๋อย ไตรภพ วางแผนปิดบริษัทมา 3 ปี เตรียมลุย “คิดเช่นต๋อย” สร้าง Academy อาหารไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถ่ายทอดคำชี้แจงของต๋อย ไตรภพ เกี่ยวกับอนาคตการทำงาน หลังมีกระแสข่าวการยุติออกอากาศรายการ ครัวคุณต๋อย และ Today Show ทางช่อง 3 จนผู้ชมจำนวนมากเข้าใจว่าพิธีกรรุ่นใหญ่กำลังอำลาวงการโทรทัศน์
นารากรเปิดเผยว่า ต๋อยยืนยันไม่ได้เลิกทำรายการ เพียงแต่เปลี่ยนช่องทางการนำเสนอให้สอดคล้องกับรูปแบบสื่อในปัจจุบัน ส่วนการปิดบริษัทเป็นเรื่องที่คิดและวางแผนมานาน 3 ปีแล้ว ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างกะทันหัน
เดิมทีตั้งใจจะเปิดเผยเรื่องนี้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม แต่ข่าวกลับถูกเผยแพร่ออกไปก่อนกำหนด ทำให้ต๋อยตั้งคำถามว่าไม่ทราบว่าผู้ที่ปล่อยข่าวมีเจตนาอย่างไร
สำหรับแผนงานในอนาคต ต๋อยเตรียมเดินหน้าทำ “คิดเช่นต๋อย” พร้อมพัฒนา Academy หรือสถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร ตั้งแต่ความรู้ด้านอาหารไปจนถึงการส่งเสริมธุรกิจ เพื่อผลักดันแนวคิด ครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการสานต่อ
ส่วนพิธีกรที่เคยร่วมงานกันอย่าง โก๊ะตี๋ และ เอ๊าะ ได้รับแจ้งถึงแผนการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ทั้งสองคนมีเวลาเตรียมตัวและวางแผนขยายโอกาสในการทำงานด้านอื่นต่อไป
นารากรยังถ่ายทอดท่าทีของต๋อยต่อบุคคลที่นำข่าวไปเผยแพร่ก่อนกำหนดว่า เจ้าตัวไม่ได้โกรธใคร ไม่ว่าผู้ปล่อยข่าวจะมีเจตนาดีหรือร้าย เพราะทุกวันนี้สามารถทำใจยอมรับเรื่องต่าง ๆ ได้แล้ว และยังคงพร้อมสนับสนุนคนที่ทำความดีต่อไป
ที่สำคัญ ต๋อยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำงานต่อไป โดยบอกว่า จะไม่หยุดทำงานจนกว่าจะตาย
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ออกประกาศยุติการดำเนินกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 โดยให้เหตุผลว่าบริษัทเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน
ต่อมาวันที่ 21 ตุลาคม ต๋อย ไตรภพ เปิดแถลงข่าวชี้แจงการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยยอมรับว่าได้หารือกับช่อง 3 หลายครั้ง และแจ้งแผนยุติการผลิตรายการ ครัวคุณต๋อย และ Today Show สำหรับช่อง 3 ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการยุติทำรายการและคอนเทนต์ทั้งหมด
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