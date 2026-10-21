ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน
ต๋อย ไตรภพ ยอมรับไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกรรายการ ทั้งที่ยุครุ่งเรืองควรได้ตอนละ 3-4 แสน เคลียร์ปมเอกสารปิดบริษัทหลุด เผยสาเหตุเลิกจ้างพนง. ให้ได้ค่าชดเชยสูงสุด
จากกรณี ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรและผู้บริหารสื่อรุ่นใหญ่ วัย 72 ปี ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกระแสข่าวและเอกสารหลุดระบุว่าบริษัทในเครือ บอร์น เตรียมปิดกิจการ เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า “บริษัทไม่ได้ปิดกิจการและไม่ได้ขาดทุน” แต่เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่เตรียมการมานานกว่า 3 ปี เพื่อย้ายแพลตฟอร์มการผลิตรายการจากโทรทัศน์ไปสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ
ต๋อย ไตรภพ อธิบายถึงสาเหตุของกระแสข่าวลือว่าเกิดจากการประชุมภายในบริษัทที่มีการจัดทำร่างหนังสือเลิกจ้าง เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแก่พนักงาน แต่เอกสารดังกล่าวได้เกิดการรั่วไหลออกไปสู่สื่อมวลชนก่อนกำหนด ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบริษัท แต่เลือกใช้วิธีเลิกจ้างตามกฎหมายในขณะที่บริษัทยังมีเงินทุนสมบูรณ์ เพื่อให้พนักงานได้รับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์สูงสุดตามกฎหมาย ดีกว่าการฝืนทำรายการทีวีต่อจนบริษัทขาดทุนแล้วไม่เหลือเงินจ่ายชดเชยพนักงาน
สำหรับรายการ “ครัวคุณต๋อย” และ “Today Show” จะออกอากาศทางช่อง 3 จนถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้ ก่อนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มตัว
ระหว่างการสัมภาษณ์ ต๋อย ไตรภพ กล่าวถึงการทำงานหลังเปิดบริษัทมานาน 40 ปี ว่า “คุณฟังแล้วจะชื่นใจ หรือจะด่า หรือจะว่าโง่อะไรก็แล้วแต่นะครับ ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาจนถึงตอนนี้ ผมไม่มีค่าตัว มันจะกลายเป็นไปเบียดบังคนอื่นเขา เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ผมควรจะมีค่าตัว ผมไม่เคยได้รับ โอเคผมเป็นเจ้าของก็ไปรับส่วนที่เป็นเจ้าของ ความจริงผมควรจะได้รับส่วนที่เป็นพิธีกรด้วย ตอนที่รุ่งเรืองมาก ๆ อย่างรายการทไวไลท์โชว์ผมควรจะมีค่าตัวตอนละ 3-4 แสนบาท ส่วนรายการครัวคุณต๋อยผมก็ไม่เคยได้ค่าตัว ส่วนพิธีกรคนอื่น ๆ ได้ค่าตัวครับ ถ้าเขาไม่ได้แล้วเขาจะอยู่หรอ ทุกคนได้ค่าตัวหมดยกเว้นผม
ค่าตัว 3 แสนนี่บริษัทผมเองนะครับ ถ้าคนอื่นมาจ้างต้อง 5 แสนบาทต่อตอน ไม่มีใครจ้างหรอกครับ ถ้ามีใครจ้างให้เขาไปตรวจประสาทก่อนดีกว่า”
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