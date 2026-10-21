หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 12:02 น.
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

หึงโหด! อดีตแฟนสามี ลงจากรถเก๋ง กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ล่าสุดโหนกระแสติดต่อมาแล้ว

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่รถยนต์สีขาวขับประกบรถจักรยานยนต์ แล้วมีหญิงสาวรายหนึ่งลงจากรถมาทำร้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ ขณะที่เด็กหญิงที่นั่งมาด้วยกันร้องไห้ด้วยความกลัว โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า

“ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะ น้องสะใภ้ถูกทำร้ายร่างกายจากอดีตแฟนของสามีซึ่งเลิกรากันไปแล้วกว่า 6 ปี เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว และเกิดขึ้นขณะน้องขับรถไปกับลูกทั้งสองคน

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สงสารหลานมาก ทุกครั้งที่มีรถปาดหน้าหรือขับมาประกบ หลานชายจะมีอาการแพนิคอย่างรุนแรง ครั้งนี้หลานรู้สึกว่ามีรถตาม จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอไว้ หลานสาวตัวน้อยก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ที่ผ่านมาแจ้งความแล้ว 3 ครั้ง แต่เรื่องยังไม่คืบหน้า ขณะที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีคนหนุนหลังเป็นตำรวจ จึงไม่เกรงกลัวกฎหมาย ใครก็สามารถขับรถปาดหน้า ดักทำร้าย หรือทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องหวาดกลัวในชีวิตประจำวันได้หรือคะ? นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่สองคน แต่ยังมีเด็กที่ต้องเผชิญความหวาดกลัวและผลกระทบทางจิตใจด้วย

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

ตอนนี้เราทำได้เพียงพาหลานมาอยู่ด้วยชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ดูคลิปไปก็ใจสั่นไป ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริง ๆ

ขอวิงวอนผู้ใหญ่ในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะพื้นที่ศรีสำโรง เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามคดี และดูแลความปลอดภัยให้น้องสะใภ้กับหลาน ๆ ด้วยค่ะ

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ขอให้เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายไปมากกว่านี้ ขอเพียงให้ครอบครัวหนึ่งได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะถูกทำร้ายอีกค่ะ”

ต่อมาทาง สภ.ศรีสำโรง ได้ชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกัน โดยจากการสอบสวนทราบว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาทะเลาะโต้เถียงกันมาก่อนหลายครั้ง ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมกับกำชับให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านอย่างครบถ้วน รอบคอบ และตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ขณะที่เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า “สาวที่ปรากฏในคลิปไวรัลจอดรถลงมาทำร้ายแม่กับเด็ก ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการในโรงพยาบาลแห่งนึงและลาออกมานานแล้ว ไม่ได้เป็นหมอหรือพยาบาล แต่ชอบเอาเสื้อกาวน์คนอื่นมาใส่ถ่ายรูป”

ด้านเพจ สุโขทัยรายวัน ยังได้เปิดเผยว่า รายการโหนกระแสได้มีติดต่อไปยังผู้เสียหายแล้ว ทำให้หลายคนจับตาความคืบหน้าของเรื่องนี้ และรอติดตามว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 12:02 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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