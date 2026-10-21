เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:50 น.
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา

เจ้าหน้าที่คุมเข้มสกัดจับกลุ่มคนลักลอบเครื่องในไก่ 9 กระสอบ ก่อนไหวตัวทันทิ้งของกลางวิ่งหลบหนีกลับฝั่งกัมพูชา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 03.00 น. กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูง ชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 และกองร้อยทหารพรานที่ 1205 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฉก.โคกสูง ได้นำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ขณะที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนมาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ไร่นา บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง (บริเวณพิกัด TA 545236 รอยต่อจุดตรวจการณ์ ส.38/1–ส.39) เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าแบกกระสอบปุ๋ยเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติฝั่งประเทศไทยจึงได้เตรียมแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบและสกัดกั้น แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยเกิดไหวตัวทัน รีบทิ้งกระสอบปุ๋ยทั้งหมดลงกับพื้น แล้ววิ่งหลบหนีกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา

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จากการเข้าตรวจสอบกระสอบปุ๋ยที่ถูกทิ้งไว้จำนวน 9 กระสอบ พบว่าภายในบรรจุ “เครื่องในไก่ชนิดกึ๋นผ่า” ทั้งหมด โดยจุดเกิดเหตุไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการลักลอบขนข้ามแดนเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังประเทศกัมพูชา

หลังจากการตรวจยึดและนับจำนวนของกลางเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้นำเครื่องในไก่ทั้ง 9 กระสอบ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เพื่อนำไปดำเนินการทำลายทิ้งตามขั้นตอน ป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคที่อาจมากับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามแดนโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นต่อไป

ทหารสกัดจับกลุ่มคนลักลอบขนเครื่องในไก่
ภาพจาก Facebook : สวท.สระแก้ว
ทหารพรานสระแก้วสกัดจับกลุ่มคนลักลอบขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : สวท.สระแก้ว
แก๊งลอบขนเครื่องในไก่เจอทหารพรานสระแก้วทิ้งของกลางกลับกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : สวท.สระแก้ว

ข้อมูลจาก : สวท.สระแก้ว

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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