หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์
เพจสายไหมต้องรอด แฉพฤติกรรมฉาว หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ เผยเหยื่อโผล่อีกเพียบ
เพจเฟซบุ๊ก Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความหลังจากที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่า ชายหนุ่มรายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในแอปพลิเคชัน TikTok ส่งข้อความชวนหญิงสาวหน้าตาดีไปถ่ายโฆษณา ก่อนใช้อุบายชักชวนมีเพศสัมพันธ์
เพจดังกล่าวได้แนบภาพบทสนทนาระหว่างดาวติ๊กต็อกกับหญิงสาวผู้เสียหาย โดยมีการชักชวนให้ถ่ายโฆษณาจำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมกับสอบถามที่อยู่และเบอร์โทรของผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะให้ทีมงานติดต่อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานดังกล่าว
นอกจากนี้ เพจยังแนบคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ชายคนนี้จับมือ ให้สวมบทบาทเป็นแฟน พร้อมกับพูดทำนองว่าเป็นแฟนกันต้องกอดกัน แล้วสวมกอดผู้เสียหาย
ทั้งนี้ เพจยังได้ระบุอีกด้วยว่า ได้มีผู้เสียหายร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดอีกเป็นจำนวนมาก
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