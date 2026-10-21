ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:14 น.
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

ผลบอล ลิเวอร์พูล 4-3 บียาร์เรอัล ริโอ เอ็นกูโมฮา สร้างสถิติแข้งอายุน้อยสุดของลิเวอร์พูลที่ทำแอสซิสต์ในเกมยุโรป พาหงส์แดงชนะรวด 3 นัดในแชมเปียนส์ลีก

ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์พลิกกลับมาเอาชนะ บียาร์เรอัล 4-3 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2026/27 รอบลีกเฟส นัดที่ 3 เมื่อคืนวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 หลังตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง 0-2 ก่อนรัวยิง 4 ประตูรวด โดย ริโอ เอ็นกูโมฮา (Rio Ngumoha) ปีกดาวรุ่งวัย 18 ปี โชว์ฟอร์มโดดเด่น ทำ 2 แอสซิสต์ พร้อมสร้างสถิติใหม่ให้สโมสร

เกมเริ่มต้นเพียง 4 นาที บียาร์เรอัลขึ้นนำ 1-0 จาก จอร์จส์ มิเคาตัดเซ (Georges Mikautadze) หลัง เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ โหม่งบอลพลาดจนเปิดโอกาสให้ทีมเยือนทำประตู ก่อนที่ เซร์กี การ์โดนา (Sergi Cardona) จะยิงหนีเป็น 2-0 ในนาทีที่ 29

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ลิเวอร์พูลเริ่มกลับเข้าสู่เกมในนาทีที่ 36 เมื่อ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (Alexis Mac Allister) โหม่งลูกเปิดจากลูกเตะมุมของ คอสตาส ซิมิกาส ไล่มาเป็น 1-2 ก่อนที่นาที 45+2 เอ็นกูโมฮาจะเปิดบอลให้ โรนัลด์ อเราโฮ (Ronald Araújo) โหม่งตีเสมอ 2-2 ก่อนหมดครึ่งแรก

ครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลของ อันโดนี อิราโอลา (Andoni Iraola) เดินหน้าเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่อง ก่อนพลิกขึ้นนำ 3-2 ในนาทีที่ 65 จากจังหวะที่เอ็นกูโมฮาใช้ความเร็วเลี้ยงบอลผ่านแนวรับบียาร์เรอัล แล้วจ่ายให้แม็ค อัลลิสเตอร์ยิงเข้าไป เป็นประตูที่สองของกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมนี้

อีกเพียง 3 นาทีต่อมา ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ (Florian Wirtz) ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลหนีเป็น 4-2 แม้บียาร์เรอัลจะได้ประตูตีตื้นจาก ทานี โอลูวาเซยี (Tani Oluwaseyi) ในนาทีที่ 87 แต่สุดท้ายหงส์แดงรักษาสกอร์เอาไว้ได้ จบเกมด้วยชัยชนะ 4-3 เก็บ 9 คะแนนเต็มจากการแข่งขัน 3 นัดแรกของรอบลีกเฟส

ผลงานของเอ็นกูโมฮาในเกมนี้ทำให้เจ้าตัวได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากการลงคะแนนของแฟนบอลลิเวอร์พูล และยังกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่ทำแอสซิสต์ในการแข่งขันฟุตบอลยุโรป ด้วยวัย 18 ปี 52 วัน ทำลายสถิติเดิมของ ไมเคิล โอเวน ซึ่งเคยทำไว้ด้วยวัย 18 ปี 324 วัน เมื่อปี 2541

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หลังจบการแข่งขัน เอ็นกูโมฮาเปิดเผยผ่าน Amazon Prime Video ว่า นี่เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของตัวเอง พร้อมยอมรับว่ารู้สึกยินดีที่สร้างสถิติใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการช่วยให้ทีมชนะ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเสียงแฟนบอลที่ร้องเพลงเรียกชื่อของเขาภายในแอนฟิลด์ว่าเป็นความฝันที่กลายเป็นจริง

ประวัติ ริโอ เอ็นกูโมฮา ดาวรุ่งลิเวอร์พูล วัย 18 ปี

ริโอ เอ็นกูโมฮา (Rio Ngumoha) มีชื่อเต็มว่า ริโอ ชิมา เอ็นกูโมฮา (Rio Chima Ngumoha) เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เติบโตในย่านนิวแฮม ทางตะวันออกของลอนดอน ปัจจุบันอายุ 18 ปี เล่นตำแหน่งปีก และสวมเสื้อหมายเลข 73 ให้ลิเวอร์พูล

เอ็นกูโมฮาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลเยาวชนกับอะคาเดมีของเชลซี ก่อนตัดสินใจย้ายมาเข้าร่วมศูนย์ฝึกเยาวชนลิเวอร์พูลในเดือนกันยายน 2567 ขณะอายุ 16 ปี โดยได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมเยาวชนหลายระดับ ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 19 ปี และ 21 ปี

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ต่อมาในเดือนมกราคม 2568 อาร์เนอ สล็อต (Arne Slot) กุนซือลิเวอร์พูลในขณะนั้น ส่งเขาลงสนามให้ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมเอฟเอคัพกับแอคคริงตัน สแตนลีย์ ก่อนประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ด้วยการลงเป็นตัวสำรองเกมเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

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เกมดังกล่าวกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของดาวรุ่งลิเวอร์พูล เมื่อเอ็นกูโมฮายิงประตูชัยในนาทีที่ 90+10 ช่วยทีมบุกชนะนิวคาสเซิล 3-2 และสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูล ด้วยวัยเพียง 16 ปี 361 วัน

ด้านทีมชาติ เอ็นกูโมฮาผ่านการเล่นให้ทีมเยาวชนอังกฤษหลายรุ่น ก่อนประเดิมสนามให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ในเกมกระชับมิตรกับนิวซีแลนด์ โดยเป็นหนึ่งในห้านักเตะอายุน้อยที่สุดที่เคยลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ ณ วันที่ลงสนาม

เอ็นกูโมฮาเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นเรื่องความเร็ว การเลี้ยงบอลเอาชนะคู่แข่ง และการสร้างโอกาสทำประตูจากริมเส้น โดยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุก แม้จะถนัดการเล่นทางฝั่งซ้าย แต่ในฤดูกาล 2026/27 ก็ได้รับโอกาสพัฒนาการเล่นฝั่งขวามากขึ้น

ผลงาน 2 แอสซิสต์ในเกมชนะบียาร์เรอัลจึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเอ็นกูโมฮา หลังเคยสร้างสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้สโมสร และล่าสุดเพิ่มสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลยุโรป

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ที่มา : Liverpool FC รายงานการแข่งขัน, Liverpool FC ประวัติเอ็นกูโมฮา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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