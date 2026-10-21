ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:56 น.
ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน

ผจก. มิลินท์ สวนน้ำอุดร แจงดราม่า ครูตะวัน ยันคิวเต็ม หวั่นความปลอดภัย แฉพฤติกรรมเด็กขโมยของ-มุดห้องน้ำหญิง ด้านครูตะวันปัดสั่งเหล้ากิน ยืนยันพร้อมขอโทษหากเข้าใจผิด

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดข้อพิพาทระหว่าง สวนน้ำมิลินท์ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับ ครูตะวัน ประทีปแห่งที่ราบสูง ผู้ดูแลเด็กกำพร้า จากกรณีครูตะวันโพสต์ข้อความ อ้างว่าทางสวนน้ำปฏิเสธไม่ให้เด็กกำพร้าเข้าเล่นน้ำ อ้างลูกค้าเต็ม ต้องจองคิวล่วงหน้า ทั้งที่ไม่มีป้ายแจ้งเตือน ขณะที่เด็กกลุ่มอื่นทยอยเข้าใช้บริการได้ตามปกติ พร้อมระบุข้อความตัดพ้อว่าจะพาเด็กไปเล่นที่อื่นที่ไม่รังแกเด็กกำพร้า

ต่อมา ทางสวนน้ำมิลินท์ โพสต์ชี้แจงตอบโต้ทันควัน ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ที่นั่งเต็มทุกโซน ทางร้านคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจึงแจ้งให้มาวันหลัง พร้อมแนะนำให้โทรศัพท์มาจองล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่รับรอง ที่ผ่านมาทางร้านยินดีต้อนรับ มอบส่วนลด ช่วยเหลือดูแลเด็ก จัดหาอาหารให้เสมอมา การโพสต์ข้อความทำให้ร้านได้รับความเสียหาย เข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง

โฆษณา

สวนน้ำแจงดราม่า

อ้างอิงข่าวช่อง 3 นางสาวต้า ผู้จัดการสวนน้ำมิลินท์ เปิดเผยว่า ครูตะวันพาเด็กกำพร้ามาประมาณ 24 คน ในช่วงบ่ายวันเสาร์ ทางร้านมีลูกค้าโทรจองคิวจนเต็มพื้นที่ จึงไม่สามารถเปิดรับเพิ่มได้ ที่ผ่านมาเด็กจากบ้านพักครูตะวันเคยสร้างปัญหาเรื่องพฤติกรรม ทั้งลักขโมยของลูกค้าคนอื่น วิ่งเข้าห้องน้ำหญิง หรือขังตัวเองในห้องน้ำ

อีกทั้งครูตะวันมักปล่อยเด็กทิ้งไว้ให้คนอื่นดูแล สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่ม ไม่ได้คอยควบคุมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทางสวนน้ำจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.นาข่า ในข้อหาหมิ่นประมาทกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อปกป้องชื่อเสียง ยืนยันว่าไม่ได้รังเกียจเด็ก หากครั้งต่อไปประสานงานจองล่วงหน้าก็พร้อมให้บริการตามเดิม

ด้านครูตะวันชี้แจงว่า วันเกิดเหตุพนักงานเดินมาสอบถามว่าเป็นเด็กจากบ้านครูตะวันหรือไม่ ก่อนจะเดินไปคุยที่เคาน์เตอร์แล้วแจ้งปฏิเสธทันที ตนมองดูภายในสวนน้ำพบว่าคนไม่ได้หนาแน่น เมื่อทางร้านไม่ต้อนรับจึงตัดสินใจพาเด็กกลับ ยืนยันว่าจ่ายเงินค่าเข้าบริการเต็มจำนวนทุกครั้ง ส่วนประเด็นพฤติกรรมของเด็ก ทางสวนน้ำไม่เคยแจ้งเรื่องให้ทราบ หากมีการขโมยของจริงตนพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่

โฆษณา

ครูตะวันปฏิเสธเรื่องการดื่มสุราในสวนน้ำ ปกติไม่ดื่มเหล้า ดื่มเพียงเบียร์กระป๋องก่อนนอนเท่านั้น ในวันเกิดเหตุได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลเด็กโต ส่วนตนต้องกลับมาดูแลเด็กเล็กที่บ้านพัก

ยืนยันไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายทางสวนน้ำ หากถ้อยคำในโพสต์รุนแรงเกินไปก็พร้อมกล่าวคำขอโทษ ปัจจุบันแบกรับภาระดูแลเด็กกำพร้าทั้งหมด 28 คน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 70,000–80,000 บาท แม้เหน็ดเหนื่อยแต่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเด็กต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:56 น.
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
โรคพาร์กินสัน

ทำความรู้จักโรคพาร์กินสันที่ไม่ได้มีแค่อาการมือสั่นเวลาจับของ!

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
หน้าหย่อนคล้อย

หน้าหย่อนคล้อย หน้าไม่กระชับ แก้ปัญหาอย่างไรให้ผิวดูยกขึ้น

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกันชีวิต

ทำประกันชีวิตแบบไหนดี เลือกแผนให้เหมาะกับคุณ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

22 วินาที ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

6 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

19 นาที ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

28 นาที ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

44 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ วอนหยุดถามหา สมปอง นครไธสง ไม่มางานศพพ่อ บันเทิง

แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงเสด็จเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยกะทันหัน งดคอนเสิร์ตช่วง 20-22 ตุลาคมนี้ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักร้องรุ่นใหญ่ แอดมิตด่วน ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลง หมอสั่งเบรกงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก ข่าว

อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิต ไฟไหม้บ้านพัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก เฉลยแล้ว &#8216;ใส่กระโปรงมาคุยกัน&#8217; หมายถึงคนชอบคุกคาม-ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเอง ข่าว

ทนายไข่มุก เฉลยแล้ว ‘ใส่กระโปรงมาคุยกัน’ หมายถึงคนชอบคุกคาม-ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ไคล์ เคนเนดี&quot; หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “ไคล์ เคนเนดี” หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก ข่าว

โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;คริสตินา แอปเปิลเกต&quot; นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 65,650 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปโปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์