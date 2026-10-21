ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน
ผจก. มิลินท์ สวนน้ำอุดร แจงดราม่า ครูตะวัน ยันคิวเต็ม หวั่นความปลอดภัย แฉพฤติกรรมเด็กขโมยของ-มุดห้องน้ำหญิง ด้านครูตะวันปัดสั่งเหล้ากิน ยืนยันพร้อมขอโทษหากเข้าใจผิด
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดข้อพิพาทระหว่าง สวนน้ำมิลินท์ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับ ครูตะวัน ประทีปแห่งที่ราบสูง ผู้ดูแลเด็กกำพร้า จากกรณีครูตะวันโพสต์ข้อความ อ้างว่าทางสวนน้ำปฏิเสธไม่ให้เด็กกำพร้าเข้าเล่นน้ำ อ้างลูกค้าเต็ม ต้องจองคิวล่วงหน้า ทั้งที่ไม่มีป้ายแจ้งเตือน ขณะที่เด็กกลุ่มอื่นทยอยเข้าใช้บริการได้ตามปกติ พร้อมระบุข้อความตัดพ้อว่าจะพาเด็กไปเล่นที่อื่นที่ไม่รังแกเด็กกำพร้า
ต่อมา ทางสวนน้ำมิลินท์ โพสต์ชี้แจงตอบโต้ทันควัน ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ที่นั่งเต็มทุกโซน ทางร้านคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจึงแจ้งให้มาวันหลัง พร้อมแนะนำให้โทรศัพท์มาจองล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่รับรอง ที่ผ่านมาทางร้านยินดีต้อนรับ มอบส่วนลด ช่วยเหลือดูแลเด็ก จัดหาอาหารให้เสมอมา การโพสต์ข้อความทำให้ร้านได้รับความเสียหาย เข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง
อ้างอิงข่าวช่อง 3 นางสาวต้า ผู้จัดการสวนน้ำมิลินท์ เปิดเผยว่า ครูตะวันพาเด็กกำพร้ามาประมาณ 24 คน ในช่วงบ่ายวันเสาร์ ทางร้านมีลูกค้าโทรจองคิวจนเต็มพื้นที่ จึงไม่สามารถเปิดรับเพิ่มได้ ที่ผ่านมาเด็กจากบ้านพักครูตะวันเคยสร้างปัญหาเรื่องพฤติกรรม ทั้งลักขโมยของลูกค้าคนอื่น วิ่งเข้าห้องน้ำหญิง หรือขังตัวเองในห้องน้ำ
อีกทั้งครูตะวันมักปล่อยเด็กทิ้งไว้ให้คนอื่นดูแล สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่ม ไม่ได้คอยควบคุมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทางสวนน้ำจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.นาข่า ในข้อหาหมิ่นประมาทกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อปกป้องชื่อเสียง ยืนยันว่าไม่ได้รังเกียจเด็ก หากครั้งต่อไปประสานงานจองล่วงหน้าก็พร้อมให้บริการตามเดิม
ด้านครูตะวันชี้แจงว่า วันเกิดเหตุพนักงานเดินมาสอบถามว่าเป็นเด็กจากบ้านครูตะวันหรือไม่ ก่อนจะเดินไปคุยที่เคาน์เตอร์แล้วแจ้งปฏิเสธทันที ตนมองดูภายในสวนน้ำพบว่าคนไม่ได้หนาแน่น เมื่อทางร้านไม่ต้อนรับจึงตัดสินใจพาเด็กกลับ ยืนยันว่าจ่ายเงินค่าเข้าบริการเต็มจำนวนทุกครั้ง ส่วนประเด็นพฤติกรรมของเด็ก ทางสวนน้ำไม่เคยแจ้งเรื่องให้ทราบ หากมีการขโมยของจริงตนพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ครูตะวันปฏิเสธเรื่องการดื่มสุราในสวนน้ำ ปกติไม่ดื่มเหล้า ดื่มเพียงเบียร์กระป๋องก่อนนอนเท่านั้น ในวันเกิดเหตุได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลเด็กโต ส่วนตนต้องกลับมาดูแลเด็กเล็กที่บ้านพัก
ยืนยันไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายทางสวนน้ำ หากถ้อยคำในโพสต์รุนแรงเกินไปก็พร้อมกล่าวคำขอโทษ ปัจจุบันแบกรับภาระดูแลเด็กกำพร้าทั้งหมด 28 คน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 70,000–80,000 บาท แม้เหน็ดเหนื่อยแต่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเด็กต่อไป
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