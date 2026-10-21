แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:10 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ วอนหยุดถามหา สมปอง นครไธสง ไม่มางานศพพ่อ

แพรรี่ ไพรวัลย์ ขอร้องอย่าถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ แจงเหตุผลภรรยากำลังท้อง-อยู่ไกล อย่าใช้การสูญเสียสร้างความลำบากใจให้ใคร

หลัง แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร สูญเสียบุพการี คุณพ่อกำพล วรรณบุตร และ คุณแม่อารมย์ วรรณบุตร ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ยอมรับว่าไม่ได้เตรียมใจกับการจากไปของทั้งสอง ขณะนี้กำลังในช่วงอยู่บำเพ็ญกุศลศพพ่อ ล่าสุดขณะไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีคนเข้ามาสอบถามว่าทำไม สมปอง นครไธสง พี่ชายคนสนิทจึงไม่มาร่วมงานศพ

แพรรี่ ไพรวัลย์ อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจโดยทั่วกันว่า “ทุกคนไม่ต้องไปถามหาพี่ปองนะ อย่าคอมเมนต์ถาม ดิฉันเคยย้ำไปแล้วว่าอย่าทำให้การตายของพ่อหรือแม่ดิฉันเป็นเหตุไปรบกวน หรือสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่น ถ้าคุณติดตามพี่ปองคุณต้องเข้าใจเขานะ ตอนนี้เมียเขาท้องหลายเดือนแล้วด้วย เขาต้องดูแลภรรยา แล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องหารายได้ดูแลลูกเมีย ภรรยาจะคลอด พี่ปองวิดีโอคอลมาตั้งแต่วันพ่อเสียแล้ว ทั้งยังส่งข้อความและพวงหรีดมาแสดงความเสียใจ

โฆษณา

ความสะดวกของคนเรามันไม่เหมือนกัน พี่ปองขับรถไม่เก่ง เวลาเขาไปไหนเขาจะให้ พี่ส้ม ภรรยาเป็นคนขับ และอยู่ไกลมาก ๆ ดิฉันเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้ คุณต้องฝึกการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แล้วคุณจะเห็นความมีน้ำใจ แต่ถ้าไปคิดว่า เห้ยคนตายแล้วทำไมไม่มางานศพ คุณก็จะไม่มีความเห็นอกเห็นใจ”

แพรรี่ ไพรวัลย์ และพ่อ-2
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
สมปอง
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 11:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
โรคพาร์กินสัน

ทำความรู้จักโรคพาร์กินสันที่ไม่ได้มีแค่อาการมือสั่นเวลาจับของ!

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
หน้าหย่อนคล้อย

หน้าหย่อนคล้อย หน้าไม่กระชับ แก้ปัญหาอย่างไรให้ผิวดูยกขึ้น

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

12 วินาที ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

5 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

19 นาที ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

28 นาที ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

44 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน ข่าว

ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เดินเที่ยวทรงวาด บันเทิง

โมเมนต์ ลิซ่า-บลู เช็กอินทรงวาด หวานทะลุจอ แฟนคลับลุ้นขยับสถานะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงเสด็จเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยกะทันหัน งดคอนเสิร์ตช่วง 20-22 ตุลาคมนี้ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักร้องรุ่นใหญ่ แอดมิตด่วน ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลง หมอสั่งเบรกงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.ศรีสำโรง แจงปมเก๋งปาดหน้า ทำร้ายสาวกลางถนน รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว ข่าว

สภ.ศรีสำโรง แจงปมเก๋งขับปาดหน้า ทำร้าย จยย. รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก ข่าว

อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิต ไฟไหม้บ้านพัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก เฉลยแล้ว &#8216;ใส่กระโปรงมาคุยกัน&#8217; หมายถึงคนชอบคุกคาม-ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเอง ข่าว

ทนายไข่มุก เฉลยแล้ว ‘ใส่กระโปรงมาคุยกัน’ หมายถึงคนชอบคุกคาม-ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ไคล์ เคนเนดี&quot; หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “ไคล์ เคนเนดี” หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก ข่าว

โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;คริสตินา แอปเปิลเกต&quot; นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“บุ๋ม ปนัดดา” ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ