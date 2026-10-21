แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น
แพรรี่ ไพรวัลย์ ขอร้องอย่าถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ แจงเหตุผลภรรยากำลังท้อง-อยู่ไกล อย่าใช้การสูญเสียสร้างความลำบากใจให้ใคร
หลัง แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร สูญเสียบุพการี คุณพ่อกำพล วรรณบุตร และ คุณแม่อารมย์ วรรณบุตร ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ยอมรับว่าไม่ได้เตรียมใจกับการจากไปของทั้งสอง ขณะนี้กำลังในช่วงอยู่บำเพ็ญกุศลศพพ่อ ล่าสุดขณะไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีคนเข้ามาสอบถามว่าทำไม สมปอง นครไธสง พี่ชายคนสนิทจึงไม่มาร่วมงานศพ
แพรรี่ ไพรวัลย์ อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจโดยทั่วกันว่า “ทุกคนไม่ต้องไปถามหาพี่ปองนะ อย่าคอมเมนต์ถาม ดิฉันเคยย้ำไปแล้วว่าอย่าทำให้การตายของพ่อหรือแม่ดิฉันเป็นเหตุไปรบกวน หรือสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่น ถ้าคุณติดตามพี่ปองคุณต้องเข้าใจเขานะ ตอนนี้เมียเขาท้องหลายเดือนแล้วด้วย เขาต้องดูแลภรรยา แล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องหารายได้ดูแลลูกเมีย ภรรยาจะคลอด พี่ปองวิดีโอคอลมาตั้งแต่วันพ่อเสียแล้ว ทั้งยังส่งข้อความและพวงหรีดมาแสดงความเสียใจ
ความสะดวกของคนเรามันไม่เหมือนกัน พี่ปองขับรถไม่เก่ง เวลาเขาไปไหนเขาจะให้ พี่ส้ม ภรรยาเป็นคนขับ และอยู่ไกลมาก ๆ ดิฉันเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้ คุณต้องฝึกการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แล้วคุณจะเห็นความมีน้ำใจ แต่ถ้าไปคิดว่า เห้ยคนตายแล้วทำไมไม่มางานศพ คุณก็จะไม่มีความเห็นอกเห็นใจ”
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