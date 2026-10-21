พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด
อดีตดาราเด็กดิสนีย์ เปิดความลับสุดอึ้ง เป็นลูกหลานสายเลือดชิด หลังเช็กประวัติครอบครัว ผลิตแฝด 7 คู่ใน 4 รุ่น แต่งงานกันเองในตระกูล ยันนิ้วเท้าไม่ติดกัน
ดีแลน สเปราส์ (Dylan Sprouse) นักแสดงหนุ่มวัย 34 ปี อดีตดาราเด็กคนดังจากค่ายดิสนีย์ ออกมาปล่อยมุกฮาปนช็อกกลางรายการ ไวลด์เมน พอดแคสต์ (Wildmen Podcast) แซวตัวเองกับ โคล สเปราส์ (Cole Sprouse) น้องชายฝาแฝด ว่าทั้งคู่คือผลิตผลจากการแต่งงานสายเลือดเดียวกันในตระกูล หลังแอบไปสืบค้นแผนภูมิลำเนาสาแหรกครอบครัวผ่านเว็บไซต์ Ancestry
ดีแลนเล่าถึงต้นตอเรื่องพีก ครอบครัวฝั่งพ่อค่อนข้างกระจัดกระจาย ตนจึงเริ่มสืบเสาะจนได้คุยกับญาติที่ไม่เคยเจอหน้า ก่อนพบความจริงว่าบรรพบุรุษฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ต่างอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ยุคตื่นทองช่วงทศวรรษที่ 1800
ทั้งสองตระกูลแต่งงานเกี่ยวดองข้ามกันไปมา จากนั้นแยกย้ายกันไปเติบโต สุดท้ายกลับมาแต่งงานบรรจบสายเลือดกันใหม่อีกครั้งผ่านรุ่นพ่อกับแม่ เจ้าตัวขำหนักมาก รีบต่อสายเล่าเรื่องนี้ให้น้องชายฟัง ปลายสายอย่างหนุ่มโคลไม่อยากรับฟังเรื่องพิลึก กดตัดสายทิ้งทันควัน
ความสงสัยเรื่องสายเลือดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพบว่าลุงของพ่อเป็นฝาแฝดแท้ ตระกูลนี้มีลูกแฝดถึง 7 คู่ตลอดช่วง 4 รุ่น ดีแลนอุทานติดตลกว่า สาเหตุที่มีลูกแฝดโผล่มาเยอะขนาดนี้ เพราะแท้จริงแล้วทุกคนมาจากครอบครัวเดียวกัน พระเอกหนุ่มยืนยันเสียงแข็งว่าตนไม่ได้มีพังผืดติดตรงนิ้วเท้า
นอกจากนี้ ยังมีตำนานครอบครัวสุดแปลกเรื่องป้าคนหนึ่งที่กลืนแฝดตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ พอผ่าตัดซีสต์ที่หัวไหล่ออกมากลับพบฟันกับเส้นผมซุกซ่อนอยู่
ฝาแฝดตระกูลสเปราส์โด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท แซก กับ โคดี ในซีรีส์คอมเมดี้ของดิสนีย์แชนแนล ปัจจุบันดีแลนเพิ่งเปิดบทบาทคุณพ่อมือใหม่ หลัง บาร์บารา พัลวิน (Barbara Palvin) ภรรยานางแบบสาว เพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกชื่อ ซิลวี (Sylvie) เมื่อเดือนก่อน ด้านคุณพ่อป้ายแดงเห่อลูกไม่เบา เล่าอย่างอารมณ์ดีว่าหนูน้อยเริ่มจำหน้าคนได้ ยิ้มหัวเราะให้กับมุกตลกของพ่อ นับเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตครอบครัวเวลานี้
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