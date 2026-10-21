พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:00 น.
พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด
Wildmen Podcast

อดีตดาราเด็กดิสนีย์ เปิดความลับสุดอึ้ง เป็นลูกหลานสายเลือดชิด หลังเช็กประวัติครอบครัว ผลิตแฝด 7 คู่ใน 4 รุ่น แต่งงานกันเองในตระกูล ยันนิ้วเท้าไม่ติดกัน

ดีแลน สเปราส์ (Dylan Sprouse) นักแสดงหนุ่มวัย 34 ปี อดีตดาราเด็กคนดังจากค่ายดิสนีย์ ออกมาปล่อยมุกฮาปนช็อกกลางรายการ ไวลด์เมน พอดแคสต์ (Wildmen Podcast) แซวตัวเองกับ โคล สเปราส์ (Cole Sprouse) น้องชายฝาแฝด ว่าทั้งคู่คือผลิตผลจากการแต่งงานสายเลือดเดียวกันในตระกูล หลังแอบไปสืบค้นแผนภูมิลำเนาสาแหรกครอบครัวผ่านเว็บไซต์ Ancestry

ดีแลนเล่าถึงต้นตอเรื่องพีก ครอบครัวฝั่งพ่อค่อนข้างกระจัดกระจาย ตนจึงเริ่มสืบเสาะจนได้คุยกับญาติที่ไม่เคยเจอหน้า ก่อนพบความจริงว่าบรรพบุรุษฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ต่างอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ยุคตื่นทองช่วงทศวรรษที่ 1800

โฆษณา
อดีตดาราเด็กดิสนีย์ เปิดความลับสุดอึ้ง เป็นลูกหลานสายเลือดชิด
Wildmen Podcast

ทั้งสองตระกูลแต่งงานเกี่ยวดองข้ามกันไปมา จากนั้นแยกย้ายกันไปเติบโต สุดท้ายกลับมาแต่งงานบรรจบสายเลือดกันใหม่อีกครั้งผ่านรุ่นพ่อกับแม่ เจ้าตัวขำหนักมาก รีบต่อสายเล่าเรื่องนี้ให้น้องชายฟัง ปลายสายอย่างหนุ่มโคลไม่อยากรับฟังเรื่องพิลึก กดตัดสายทิ้งทันควัน

ความสงสัยเรื่องสายเลือดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพบว่าลุงของพ่อเป็นฝาแฝดแท้ ตระกูลนี้มีลูกแฝดถึง 7 คู่ตลอดช่วง 4 รุ่น ดีแลนอุทานติดตลกว่า สาเหตุที่มีลูกแฝดโผล่มาเยอะขนาดนี้ เพราะแท้จริงแล้วทุกคนมาจากครอบครัวเดียวกัน พระเอกหนุ่มยืนยันเสียงแข็งว่าตนไม่ได้มีพังผืดติดตรงนิ้วเท้า

อดีตดาราเด็กดิสนีย์ เปิดความลับสุดอึ้ง
Wildmen Podcast

นอกจากนี้ ยังมีตำนานครอบครัวสุดแปลกเรื่องป้าคนหนึ่งที่กลืนแฝดตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ พอผ่าตัดซีสต์ที่หัวไหล่ออกมากลับพบฟันกับเส้นผมซุกซ่อนอยู่

โฆษณา

ฝาแฝดตระกูลสเปราส์โด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท แซก กับ โคดี ในซีรีส์คอมเมดี้ของดิสนีย์แชนแนล ปัจจุบันดีแลนเพิ่งเปิดบทบาทคุณพ่อมือใหม่ หลัง บาร์บารา พัลวิน (Barbara Palvin) ภรรยานางแบบสาว เพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกชื่อ ซิลวี (Sylvie) เมื่อเดือนก่อน ด้านคุณพ่อป้ายแดงเห่อลูกไม่เบา เล่าอย่างอารมณ์ดีว่าหนูน้อยเริ่มจำหน้าคนได้ ยิ้มหัวเราะให้กับมุกตลกของพ่อ นับเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตครอบครัวเวลานี้

dylan sprouse เผยความลับครอบครัวแต่งงานวนสายเลือด
IG/dylansprouse

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 20:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม

เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย

ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม ดูดวง

เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม

13 นาที ที่แล้ว
สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง ข่าว

สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

60 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 21 ตุลาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21/10/69 ตรวจผลสลากพัฒนา 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ข่าว

คืนนี้ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 69 ลุ้นชม 20 ดวงต่อชั่วโมง ดูเวลาไหนชัดสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub โยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ. ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ ก.ล.ต. สอบเส้นเงิน Bitkub ปมอาจโยงเว็บพนัน Shuffle เตรียมซักไอเดียร์กลาง กมธ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ ข่าว

อุเทนถวาย ประกาศชัด! พร้อมจบศึก ช่างกลปทุมวัน จ่อถกทุกฝ่ายหาข้อยุติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะโน้ตเตือน ห้ามซักผ้ากลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี ข่าว

ข้างห้องทนกลิ่นไม่ไหว แปะเตือน ห้ามซักกลางคืน-ตากบนระเบียง ขู่ฟ้องดำเนินคดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร? เศรษฐกิจ

ประกาศบริษัทบอกขาดทุน แต่ไตรภพยืนยันยังไม่ขาดทุน เพราะอะไร?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน ไลฟ์สไตล์

ความหมาย ตรามหาวิทยาลัยไทย 11 แห่ง พระเกี้ยว ธรรมจักร พระพิรุณทรงนาค มาจากไหน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชสิริชัยมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมรณภาพ ข่าว

สิ้น ‘พระราชสิริชัยมุนี’ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท มรณภาพ สิริอายุ 87 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีกในพีก! สามีใหม่ &quot;เฟิร์น&quot; โดนคบซ้อน ช้ำจ่ายค่าเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน ข่าว

พีกในพีก! สามีใหม่ “เฟิร์น” โดนคบซ้อน ช้ำเช่าบ้านให้ แต่พาชายอื่นมานอน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก ข่าว

เตือน! ซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปี ระดับ 5 ลม 285 กม./ชม. จ่อไต้หวัน รุนแรงที่สุดในเดือนนี้ของโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุลกากรเชียงใหม่รวบผู้โดยสารชาวไทยซุกมัทฉะญี่ปุ่น ข่าว

รวบคนไทย หิ้วมัทฉะจากญี่ปุ่น เกือบพันหีบห่อ รวม 5 แสนบาท เดินผ่านช่องเขียว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศิริโชค&quot; ไล่บี้ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” ไล่บี้ “สส.ไอเดียร์” ทำไมเลือกนั่งเลขาฯ ดีอี ทั้งที่รู้สามีถือหุ้นเว็บพนัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เคยอยากเกษียณตอน 45 ปี ข่าว

ต๋อย ไตรภพ เคยคิดวางมือตอน 45 แต่เปลี่ยนใจ ขอทำงานจนตาย-ทำไม่ไหว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง ข่าว

ถ่ายทอดสดซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 21 ต.ค. 69 ดูสดที่ไหน เช็กจุดชมฟรีและเรืองดวิ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/11/69 เด่น 1 รอง 3 เปิดชุด 3 ตัว 8 ชุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตั๊กแตน ชลดา แอดมิตด่วน หมอสั่ง 5 วัน ยังห่วงคิวคอนเสิร์ต ชี้แจงข่าวป่วยมะเร็ง