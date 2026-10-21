“บุ๋ม ปนัดดา” ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ
“บุ๋ม ปนัดดา” ป้องลูกสาว ถูกคู่กรณีโวยเรียกค่าเสียหายถึงหน้าบ้าน หนีโรงพยาบาล ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ
20 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน กรณี “น้องอันดามัน” ลูกสาวของ “บุ๋ม ปนัดดา” ขับรถชนรถจักรยานยนต์ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมพูดคุยกับบริษัทประกัน และมาโวยวายเรียกค่าเสียหายถึงหน้าบ้าน จนน้องอันดามันรู้สึกหวาดกลัว
เพจระบุว่า “เนื่องจากเมื่อคืนนี้น้องอันดามัน ขับรถออกมาที่หน้าบ้าน แล้วได้ชนกับรถมอเตอร์ไซต์คันนึง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะรถเราทำประกันชั้นหนึ่ง แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น ทางผู้เสียหายมีการโวยวายว่า น้องจะต้องเอารถพยาบาลมารับเค้าไปโรงพยาบาล
ซึ่งทางกู้ภัยเพชรเกษมที่อยู่ท้ายซอย ก็รีบออกมาดูแลและทำแผลให้เบื้องต้นให้แล้ว แต่เนื่องจากผู้เสียหายบอกว่าปวดตัวมาก ให้นำส่งโรงพยาบาล ทางน้องเองก็ไปที่สถานีตำรวจ เพื่อไปเจอประกัน กลับแจ้งความจำนงค์กับตำรวจว่า ยินดีดูแลค่าเสียหายตามจริง
แต่ทางผู้เสียหายยืนยันว่าไม่คุยกับประกัน และเรียกร้องค่าที่พักโรงแรม เนื่องจากตัวเองขี่รถมาจากสุพรรณบุรี และค่าเสียหายอื่นๆ พอประกันตามไปถึงโรงพยาบาล เพื่อเอาใบเคลมไปให้ ก็หนีออกจากโรงพยาบาลไม่คุยกับประกัน แต่ช่วงเวลา 11 โมงวันนี้
ผู้เสียหายได้มาโวยวายหน้าบ้านเรียกร้องค่าเสียหายอีกจนน้องกลัวมาก วันนี้จึงต้องมาเจอด้วยตัวเอง แต่พอสอบถามว่า จากสุพรรณบุรีขี่รถมาทำอะไรแถวนี้ พี่เค้าบอกว่าไม่มีอะไร ไม่รู้จักใคร ขี่รถมาเฉยๆ เราก็เลยถามว่าทำไมไม่ให้ประกันดูแล มาเรียกเงินจากน้องทำไม เค้าก็อ้างสารพัดเหตุผลที่ไม่ตรงกันซักอย่าง จึงขอลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะ”
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