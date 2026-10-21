พระราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ณ พระราชวังอิมพีเรียล โดยเป็นโอกาสที่ทั้งสามพระองค์ได้ทรงพบปะและมีพระราชปฏิสันถารร่วมกัน
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14–22 ตุลาคม 2569 ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ และตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฯ เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิง ณ เมืองซัปโปโร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินมายังกรุงโตเกียว
การเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่น ท่ามกลางความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ