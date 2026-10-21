โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
ประกาศระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
ทั้งนี้ ประกาศลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 252 ง หน้า 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2569 โดยไม่ได้ระบุเหตุผลของการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
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