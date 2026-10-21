โมเมนต์ ลิซ่า-บลู เช็กอินทรงวาด หวานทะลุจอ แฟนคลับลุ้นขยับสถานะ
โซเชียลแห่แชร์ ลิซ่า BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เดินเล่นย่านทรงวาด หลังเพิ่งร่วมโต๊ะอาหารครอบครัว
ยังคงเป็นที่จับตาของแฟนคลับอย่างต่อเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นักแสดงหนุ่มชาวไทย ล่าสุดชาวเน็ตพบเห็นทั้งคู่เดินเล่นพักผ่อนกันแบบสบาย ๆ บริเวณถนนทรงวาด ย่านสุดชิคของกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาทำเดินเล่นด้วยกันอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน เพิ่งมีภาพของทั้งสองคนร่วมโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมหน้าครอบครัวของฝ่ายหญิงเผยแพร่ออกมา หากย้อนกลับไปทั้งคู่มักมีภาพใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง หรือการร่วมเฟรมกับครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
แม้มวลภาพความสนิทสนมจะมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทำเอาแฟน ๆ อมยิ้มกันโมเมนต์ชวนเขิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แฟนคลับคงต้องรอฟังคำตอบที่ชัดเจนจากทั้งสองคนต่อไป
ภาพจาก : TarxJ
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