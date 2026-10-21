โมเมนต์ ลิซ่า-บลู เช็กอินทรงวาด หวานทะลุจอ แฟนคลับลุ้นขยับสถานะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:42 น.
ลิซ่า BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เดินเที่ยวทรงวาด

โซเชียลแห่แชร์ ลิซ่า BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เดินเล่นย่านทรงวาด หลังเพิ่งร่วมโต๊ะอาหารครอบครัว

ยังคงเป็นที่จับตาของแฟนคลับอย่างต่อเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นักแสดงหนุ่มชาวไทย ล่าสุดชาวเน็ตพบเห็นทั้งคู่เดินเล่นพักผ่อนกันแบบสบาย ๆ บริเวณถนนทรงวาด ย่านสุดชิคของกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาทำเดินเล่นด้วยกันอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน เพิ่งมีภาพของทั้งสองคนร่วมโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมหน้าครอบครัวของฝ่ายหญิงเผยแพร่ออกมา หากย้อนกลับไปทั้งคู่มักมีภาพใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง หรือการร่วมเฟรมกับครอบครัวของทั้งสองฝ่าย

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แม้มวลภาพความสนิทสนมจะมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทำเอาแฟน ๆ อมยิ้มกันโมเมนต์ชวนเขิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แฟนคลับคงต้องรอฟังคำตอบที่ชัดเจนจากทั้งสองคนต่อไป

ลิซ่าและบลูเช็กอินทรงวาด-2
ภาพจาก : TarxJ
ลิซ่าและบลูไปเที่ยวทรงวาด
ภาพจาก : TarxJ
ลิซ่าและบลูไปทรงวาด
ภาพจาก : TarxJ
แฟนคลับเจอลิซ่าและบลูที่ทรงวาด
ภาพจาก : TarxJ
บลู พงศ์ทิวัตถ์ และลิซ่า-1
ภาพจาก Facebook : blue_pongtiwat
บลู พงศ์ทิวัตถ์ และลิซ่า
ภาพจาก Facebook : blue_pongtiwat

ภาพจาก : TarxJ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:42 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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