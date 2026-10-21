เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี
เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ เอวา มารี เซนต์ (Eva Marie Saint) นักแสดงหญิงระดับตำนานของฮอลลีวูด เจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ On the Waterfront ซึ่งจากไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ด้วยวัย 102 ปี ที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยข้อมูลล่าสุดจากใบมรณบัตรระบุว่า เธอเสียชีวิตหลังเกิดภาวะหัวใจและการหายใจหยุดทำงาน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 นิตยสาร PEOPLE รายงานว่า ได้รับใบมรณบัตรของนักแสดงหญิง ซึ่งระบุสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงว่าเป็น ภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงาน (Cardiopulmonary Arrest) โดยเธอเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังเกิดภาวะนี้
เอกสารยังระบุว่า เอวามีภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา (Senile Dementia) เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน และภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ PEOPLE รายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าภาวะเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของเธอมานานเพียงใด
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เจฟฟ์ แซนเดอร์สัน (Jeff Sanderson) ตัวแทนของครอบครัว ยืนยันการเสียชีวิตของเอวา โดยระบุว่าเธอจากไปด้วยสาเหตุตามธรรมชาติที่บ้านพักในลอสแอนเจลิส ท่ามกลางสมาชิกครอบครัวและคนที่รัก ก่อนที่ข้อมูลจากใบมรณบัตรจะได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมา
สำหรับประวัติ เอวา มารี เซนต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2467 ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงจากละครเวทีและโทรทัศน์ ก่อนประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่อง On the Waterfront ในปี 2497 ซึ่งเธอรับบท เอ็ดดี ดอยล์ (Edie Doyle) ประกบ มาร์ลอน แบรนโด (Marlon Brando) และคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเอง
ต่อมาในปี 2502 เธอได้รับบท อีฟ เคนดัลล์ (Eve Kendall) ในภาพยนตร์ระทึกขวัญ North by Northwest ผลงานกำกับของ อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก (Alfred Hitchcock) โดยแสดงร่วมกับ แครี แกรนต์ (Cary Grant) ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในอาชีพนักแสดงของเธอ
ตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการบันเทิงกว่า 7 ทศวรรษ เอวามีผลงานทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงมินิซีรีส์ People Like Us ที่ทำให้เธอได้รับรางวัล Emmy ในปี 2533 ภาพยนตร์ Superman Returns ในปี 2549 ซึ่งรับบทมาร์ธา เคนต์ แม่บุญธรรมของซูเปอร์แมน และผลงานพากย์เสียงตัวละครคาทาราในแอนิเมชัน The Legend of Korra
ด้านชีวิตครอบครัว เอวาสมรสกับ เจฟฟรีย์ เฮย์เดน (Jeffrey Hayden) ผู้กำกับโทรทัศน์ ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้วในปี 2559 โดยเธอมีลูก 2 คน ได้แก่ ดาร์เรล (Darrell) และลอเรตต์ (Laurette) รวมถึงหลาน 4 คน และเหลนอีก 2 คน
การจากไปของเอวา มารี เซนต์ ถือเป็นการสูญเสียหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากยุคทองของฮอลลีวูด ผู้ฝากผลงานการแสดงไว้ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 และยังคงทำงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต
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