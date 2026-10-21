เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 21:00 น.
เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี
ภาพจาก : IMDb

เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ เอวา มารี เซนต์ (Eva Marie Saint) นักแสดงหญิงระดับตำนานของฮอลลีวูด เจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ On the Waterfront ซึ่งจากไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ด้วยวัย 102 ปี ที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยข้อมูลล่าสุดจากใบมรณบัตรระบุว่า เธอเสียชีวิตหลังเกิดภาวะหัวใจและการหายใจหยุดทำงาน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 นิตยสาร PEOPLE รายงานว่า ได้รับใบมรณบัตรของนักแสดงหญิง ซึ่งระบุสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงว่าเป็น ภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงาน (Cardiopulmonary Arrest) โดยเธอเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังเกิดภาวะนี้

เอกสารยังระบุว่า เอวามีภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา (Senile Dementia) เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน และภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ PEOPLE รายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าภาวะเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของเธอมานานเพียงใด

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เอวา มารี เซนต์ (Eva Marie Saint) นักแสดงหญิงระดับตำนานของฮอลลีวูด เจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ On the Waterfront
ภาพจาก : IMDb

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เจฟฟ์ แซนเดอร์สัน (Jeff Sanderson) ตัวแทนของครอบครัว ยืนยันการเสียชีวิตของเอวา โดยระบุว่าเธอจากไปด้วยสาเหตุตามธรรมชาติที่บ้านพักในลอสแอนเจลิส ท่ามกลางสมาชิกครอบครัวและคนที่รัก ก่อนที่ข้อมูลจากใบมรณบัตรจะได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมา

สำหรับประวัติ เอวา มารี เซนต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2467 ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงจากละครเวทีและโทรทัศน์ ก่อนประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่อง On the Waterfront ในปี 2497 ซึ่งเธอรับบท เอ็ดดี ดอยล์ (Edie Doyle) ประกบ มาร์ลอน แบรนโด (Marlon Brando) และคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเอง

สาเหตุตามธรรมชาติที่บ้านพักในลอสแอนเจลิส ท่ามกลางสมาชิกครอบครัวและคนที่รัก
ภาพจาก : IMDb

ต่อมาในปี 2502 เธอได้รับบท อีฟ เคนดัลล์ (Eve Kendall) ในภาพยนตร์ระทึกขวัญ North by Northwest ผลงานกำกับของ อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก (Alfred Hitchcock) โดยแสดงร่วมกับ แครี แกรนต์ (Cary Grant) ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในอาชีพนักแสดงของเธอ

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ตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการบันเทิงกว่า 7 ทศวรรษ เอวามีผลงานทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงมินิซีรีส์ People Like Us ที่ทำให้เธอได้รับรางวัล Emmy ในปี 2533 ภาพยนตร์ Superman Returns ในปี 2549 ซึ่งรับบทมาร์ธา เคนต์ แม่บุญธรรมของซูเปอร์แมน และผลงานพากย์เสียงตัวละครคาทาราในแอนิเมชัน The Legend of Korra

เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด
ภาพจาก : IMDb

ด้านชีวิตครอบครัว เอวาสมรสกับ เจฟฟรีย์ เฮย์เดน (Jeffrey Hayden) ผู้กำกับโทรทัศน์ ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้วในปี 2559 โดยเธอมีลูก 2 คน ได้แก่ ดาร์เรล (Darrell) และลอเรตต์ (Laurette) รวมถึงหลาน 4 คน และเหลนอีก 2 คน

การจากไปของเอวา มารี เซนต์ ถือเป็นการสูญเสียหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากยุคทองของฮอลลีวูด ผู้ฝากผลงานการแสดงไว้ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 และยังคงทำงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต

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ที่มา : PEOPLE, IMDb

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 21:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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