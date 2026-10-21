สภ.ศรีสำโรง แจงปมเก๋งขับปาดหน้า ทำร้าย จยย. รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว
สภ.ศรีสำโรง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ขับปาดหน้า ทำร้ายหญิงสาวกลางถนน รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
จากกรณีที่โซเชียลมีเดียแชร์คลิปวิดีโอซึ่งมีการระบุว่าน้องสะใภ้ถูกอดีตแฟนของสามีทำร้ายร่างกาย โดยได้เลิกรากันไปนานกว่า 6 ปีแล้ว แต่กลับเกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำมาแล้วถึง 5 ครั้ง แม้มีการแจ้งความไปแล้ว 3 ครั้ง แต่เรื่องยังไม่คืบหน้า และผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีคนหนุนหลังเป็นตำรวจนั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าวว่า ตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอเหตุการณ์ มีรถยนต์สีขาวขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์ ซึ่งมีหญิงเป็นผู้ขับขี่ และมีเด็กโดยสารมาด้วย แล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกัน เหตุเกิดบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ 6 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นั้น
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 โดยพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ พร้อมส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการตรวจบาดแผลจากแพทย์ เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาทะเลาะโต้เถียงกันมาก่อนหลายครั้ง ก่อนเกิดเหตุการณ์ตามคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านอย่างครบถ้วน รอบคอบ และตรงไปตรงมา ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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