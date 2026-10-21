ส่งกำลังใจ! นักร้องรุ่นใหญ่ แอดมิตด่วน ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลง หมอสั่งเบรกงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:12 น.
ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยกะทันหัน งดคอนเสิร์ตช่วง 20-22 ตุลาคมนี้

ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยกะทันหันแอดมิตรพ. แพทย์สั่งพักงาน 3 วัน ไหว้ขอโทษแฟนเพลง ขอเวลาฟื้นฟูร่างกายพร้อมกลับมาลุยงานต่อ

ทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วงและต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เพจเฟซบุ๊ก Pu Pongsit Official ประกาศว่าศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนาน “ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” ป่วยกะทันหันจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์ ทำให้ต้องหยุดพักร่างกายและงดการแสดงเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม 2569

จากสถานการณ์เรื่องสุขภาพ ส่งผลให้ทีมงานต้องยกเลิกคิวงานแสดงคอนเสิร์ตจำนวน 3 งาน ได้แก่

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  • 20 ตุลาคม 2569 : งานงิ้วศาลเจ้าพ่อองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  • 21 ตุลาคม 2569 : ตลาดอินดี้ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • 22 ตุลาคม 2569 : ร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้ จังหวัดชลบุรี

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก เจ๊เตียง ภาวณี ได้เผยแพร่คลิปของปู พงษ์สิทธิ์ ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ศิลปินรุ่นใหญ่ยกมือไหว้เพื่อฝากคำขอโทษไปยังแฟนเพลงและผู้จัดงานทุกคน แพทย์ได้สั่งให้พักผ่อนเป็นเวลา 3-4 วัน ทำให้ไม่สามารถไปขึ้นคอนเสิร์ตได้ จึงขออนุญาตพักรักษาร่างกายให้หายดี และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้

สำหรับคิวงานแสดงตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ทีมงานยืนยันว่าจะยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิมทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางปู พงษ์สิทธิ์ และทีมงานกราบขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอบคุณแฟนเพลงที่เข้าใจสถานการณ์มา ณ ที่นี้

ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ภาพจาก Facebook : เจ๊เตียง ภาวณี
ปู พงษ์สิทธิ์
ภาพจาก Facebook : เจ๊เตียง ภาวณี
ผู้จัดอัปเดตตารางงาน ปู พงษ์สิทธิ์
ภาพจาก Facebook : Pu Pongsit Official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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