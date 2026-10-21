ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ
โทมิโกะ ฮาร์วีย์ บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว โพสต์คลิปบอกเล่าประสบการณ์ชวนกุมขมับบนเที่ยวบินระยะไกล 10 ชั่วโมง จากนครอิสตันบูลมุ่งหน้าสู่วอชิงตัน ดี.ซี.
เรื่องมีอยู่ว่า ผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาขอแลกที่นั่งริมทางเดินของฮาร์วีย์ เพื่อหวังจะไปนั่งข้างสามี ทว่าที่นั่งเดิมของสามีกลับอยู่ถัดไปข้างหน้าอีก 2 แถว ทั้งยังเป็นเบาะตรงกลางขนาบระหว่างคนอื่น
เมื่อฮาร์วีย์เอ่ยปฏิเสธ อีกฝ่ายกลับปล่อยโฮออกมาทันที ท่าทางโศกเศร้าจนฮาร์วีย์ผู้เพิ่งเดินทางกลับจากไปร่วมงานศพพ่อ ต้องเอ่ยปากถามด้วยความข้องใจว่ามีใครในครอบครัวเสียชีวิตหรือไม่ คำตอบที่ได้กลับกลายเป็น “ไม่มีใครตาย ฉันแค่คิดถึงสามี แล้วฉันจะเอาหัวไปซบไหล่ใคร”
ตัดภาพไปที่ตัวสามี กลับนั่งใส่หูฟังสบายอารมณ์ หลับสนิทตลอดเส้นทาง ไม่ได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของภรรยาแม้แต่น้อย
ฮาร์วีย์จึงเลือกทำเฉยชา ไม่สนใจเสียงคร่ำครวญ พอเครื่องบินแตะพื้นอย่างปลอดภัย เจ้าของคลิปหันไปพูดส่งท้ายว่า “เก่งมากที่รอดชีวิตมาได้โดยไม่มีสามีตั้ง 10 ชั่วโมง” พร้อมแซวตัวเองว่าสงสัยคงรักสามีไม่มากพอ ถึงไม่เคยเกิดอารมณ์คิดถึงขั้นวิกฤตแบบนี้
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัล บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นเข้าข้างฮาร์วีย์อย่างล้นหลาม หลายเสียงมองตรงกันว่า ถ้าอยากนั่งข้างกันควรจองตั๋วพร้อมกัน หรือยอมจ่ายเงินเลือกที่นั่งตั้งแต่แรก ไม่ใช่มาคาดหวังให้คนอื่นสละเบาะริมทางเดินไปนั่งเบาะกลาง
บางคนร่วมแซวฝ่ายสามีติดตลกว่า น่าจะจงใจเลือกที่นั่งแยกเอง เพื่อแอบหาเวลาพักผ่อนเงียบสงบตลอด 10 ชั่วโมง
Woman cries for 3 hours after passenger refuses to switch seats on 10-hour flight https://t.co/4OuI60pPa7 https://t.co/5sknNxuZaa
— New York Post (@nypost) October 20, 2026
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