ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:43 น.
ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ

โทมิโกะ ฮาร์วีย์ บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว โพสต์คลิปบอกเล่าประสบการณ์ชวนกุมขมับบนเที่ยวบินระยะไกล 10 ชั่วโมง จากนครอิสตันบูลมุ่งหน้าสู่วอชิงตัน ดี.ซี.

เรื่องมีอยู่ว่า ผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาขอแลกที่นั่งริมทางเดินของฮาร์วีย์ เพื่อหวังจะไปนั่งข้างสามี ทว่าที่นั่งเดิมของสามีกลับอยู่ถัดไปข้างหน้าอีก 2 แถว ทั้งยังเป็นเบาะตรงกลางขนาบระหว่างคนอื่น

เมื่อฮาร์วีย์เอ่ยปฏิเสธ อีกฝ่ายกลับปล่อยโฮออกมาทันที ท่าทางโศกเศร้าจนฮาร์วีย์ผู้เพิ่งเดินทางกลับจากไปร่วมงานศพพ่อ ต้องเอ่ยปากถามด้วยความข้องใจว่ามีใครในครอบครัวเสียชีวิตหรือไม่ คำตอบที่ได้กลับกลายเป็น “ไม่มีใครตาย ฉันแค่คิดถึงสามี แล้วฉันจะเอาหัวไปซบไหล่ใคร”

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ตัดภาพไปที่ตัวสามี กลับนั่งใส่หูฟังสบายอารมณ์ หลับสนิทตลอดเส้นทาง ไม่ได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของภรรยาแม้แต่น้อย

ฮาร์วีย์จึงเลือกทำเฉยชา ไม่สนใจเสียงคร่ำครวญ พอเครื่องบินแตะพื้นอย่างปลอดภัย เจ้าของคลิปหันไปพูดส่งท้ายว่า “เก่งมากที่รอดชีวิตมาได้โดยไม่มีสามีตั้ง 10 ชั่วโมง” พร้อมแซวตัวเองว่าสงสัยคงรักสามีไม่มากพอ ถึงไม่เคยเกิดอารมณ์คิดถึงขั้นวิกฤตแบบนี้

คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัล บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นเข้าข้างฮาร์วีย์อย่างล้นหลาม หลายเสียงมองตรงกันว่า ถ้าอยากนั่งข้างกันควรจองตั๋วพร้อมกัน หรือยอมจ่ายเงินเลือกที่นั่งตั้งแต่แรก ไม่ใช่มาคาดหวังให้คนอื่นสละเบาะริมทางเดินไปนั่งเบาะกลาง

บางคนร่วมแซวฝ่ายสามีติดตลกว่า น่าจะจงใจเลือกที่นั่งแยกเอง เพื่อแอบหาเวลาพักผ่อนเงียบสงบตลอด 10 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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