อาลัย “ไคล์ เคนเนดี” หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:37 น.
อาลัย "ไคล์ เคนเนดี" หลานสาวตระกูลเคนเนดี เสียชีวิตวัย 42 ปี หลังป่วยบาดเจ็บไขสันหลังนาน 6 ปี

ไคล์ เคนเนดี เสียชีวิตแล้วในวัย 42 ปี หลังต่อสู้กับผลจากการบาดเจ็บไขสันหลังรุนแรงมานาน 6 ปี

วงการสังคมอเมริกันร่วมไว้อาลัย หลังมีการเปิดเผยว่า ไคล์ เคนเนดี (Kyle Kennedy) หนึ่งใน 34 หลานของโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี อดีตวุฒิสมาชิกและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับเอเธล เคนเนดี เสียชีวิตแล้วในวัย 42 ปี โดยข่าวแพร่หลายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ภายหลังการเผยแพร่คำไว้อาลัยจากบ้านจัดงานศพเบิร์ก

ตามคำไว้อาลัย เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ที่บ้านพักในเมืองเวสต์วูด รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต ขณะที่พิธีศพจัดขึ้นเป็นการส่วนตัว

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ไคล์เป็นลูกสาวของไมเคิล แอล. เคนเนดี ทนายความและนักธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรของ RFK โดยช่วงชีวิตที่พลิกผันของเธอเริ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อประสบอุบัติเหตุจนไขสันหลังได้รับบาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้เป็นอัมพาตระยะยาวและมีภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์อื่นตามมา

คำไว้อาลัยของเธอบรรยายช่วงเวลาดังกล่าวไว้อย่างกินใจว่า “ปีต่อ ๆ มาเต็มไปด้วยการต่อสู้ แต่ไคล์พยายามรักษาอารมณ์ขันแบบแห้ง ๆ และความมุ่งมั่นของเธอไว้ตลอด พยายามเป็นแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ให้กับลูกชายทั้งสอง และดูแลสุนัขพันธุ์วีตันสุดที่รักอีก 2 ตัวที่ซนไม่เบา” พร้อมระบุต่อว่า “เธอยังเริ่มทำงานรณรงค์เพื่อผู้พิการ รวมถึงการไปให้การที่รัฐสภาแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ในการพิจารณาเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในระบบบริการสุขภาพ”

ไคล์ เคนเนดี เสียชีวิตแล้วในวัย 42 ปี หลังต่อสู้กับผลจากการบาดเจ็บไขสันหลังรุนแรงมานาน 6 ปี
FB/The Veterans Site by GreaterGood

นอกจากบทบาทนักเคลื่อนไหวแล้ว ไคล์ยังทำงานด้านการศึกษา โดยเป็นผู้สนับสนุนความเท่าเทียมในการศึกษาระดับประถมและระบบโรงเรียนทางเลือก

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ชีวิตของเธอผ่านความสูญเสียมาหลายครั้ง โดยบิดาของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเล่นสกีที่ภูเขาแอสเพน รัฐโคโลราโด เมื่อปี 2540 ขณะที่ตัวเธอเองอายุเพียง 13 ปี ส่วนปู่ของเธอคือโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี ถูกลอบสังหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครลอสแอนเจลิสเมื่อปี 2511 นอกจากนี้ลูกสาวของเธอที่ชื่อโจซี ซึ่งเป็นฝาแฝดคนละใบกับคอเนอร์ ลูกชายของเธอ ยังเสียชีวิตหลังคลอดได้เพียงไม่กี่วัน

ไคล์ เคนเนดี จากไปโดยทิ้งลูกชายไว้ 2 คน คือคอเนอร์ วัย 12 ปี และเดคลาน วัย 10 ปี พร้อมด้วยอดีตสามี เลียม มารดาชื่อวิกตอเรีย และพี่น้องอีก 2 คนคือไมเคิลและรอรี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: USA TODAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:37 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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