โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก
โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก ตอนนี้ผ่าตัดผ่านไปด้วยดี และได้ขอบคุณเป็นการส่วนตัวแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ฟอร์ด เอซ โซ่ นักดนตรีของวงดนตรีวงหนึ่ง โพสต์ภาพขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกระดาษโน้ตที่คุณหมอรายหนึ่งได้เขียนไว้ว่า
“ขอโทษนะคะ, เป็นหมอนะคะ พอดีสังเกตเห็นมือเบส (คนที่ใส่เสื้อ-กางเกงสีดำ + แว่น) ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสุขภาพหรือพบหมอประจำหรือเปล่าคะ สงสัยอยากให้ตรวจเพิ่มภาวะ Acromegaly ค่ะ”
จากนั้น ทางเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่า “อัพเดท ผมได้ขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวแล้วครับ ขออนุญาติตามหาหมอที่เขียนกระดาษแผ่นนี้มาให้ผม ที่งาน cat 7 มิถุนา ตอนนี้ผมเข้ารักษาผ่าตัดผ่านไปด้วยดี กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วครับ
อยากจะขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวจริงๆ ถ้าหมอไม่ทักคงไม่รู้จักโรคนี้และอาจไม่ได้รักษาจนเกิดอันตราย เพราะตัวผมไม่มีอาการเลย ขอให้ผมได้เจอหมอผู้มีพระคุณท่านนี้ด้วยครับ #คนเท่ #ในวันที่ฉันป่วย”
รู้จักโรคป่วยหายาก “Acromegaly”
สำหรับโรค “อะโครเมกาลี” (Acromegaly) เป็นโรคที่เกิดจากการมีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือต่อม “พิทูอิตารี” (Pituitary) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตเรียกว่า “โกรทฮอร์โมน” (Growth Hormone) เนื้องอกทำให้ต่อมพิทูอิตารี ผลิตโกรทฮอร์โมนมากกว่าปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่สูงใหญ่มาก
ฮอร์โมนนี้ถ้ามีมากในวัยผู้ใหญ่ที่หยุดเพิ่มความสูงแล้ว จะมีหน้าผาก จมูก โหนกแก้ม มือและเท้าใหญ่ อาจสังเกตจากแหวน หรือรองเท้าคับ ต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้น มีคางยื่น ลิ้นคับปาก และอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผิวหยาบและมัน ปวดข้อ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ นอนกรน เป็นต้น
ทั้งนี้ อัตราการเกิดโรคนี้ยังต่ำ แต่ถ้าเมื่อเป็นแล้ว ไม่ได้รับการรักษา อัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ควบคุมระดับฮอร์โมนเจริญเติบโตไม่ได้
ที่มา: FB/ Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช
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