โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:34 น.
โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก

โน้ตช่วยชีวิต! นักดนตรีป่วยไม่รู้ตัว ตามหาหมอผู้มีพระคุณ เขียนเตือนโรคหายาก ตอนนี้ผ่าตัดผ่านไปด้วยดี และได้ขอบคุณเป็นการส่วนตัวแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ฟอร์ด เอซ โซ่ นักดนตรีของวงดนตรีวงหนึ่ง โพสต์ภาพขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกระดาษโน้ตที่คุณหมอรายหนึ่งได้เขียนไว้ว่า

“ขอโทษนะคะ, เป็นหมอนะคะ พอดีสังเกตเห็นมือเบส (คนที่ใส่เสื้อ-กางเกงสีดำ + แว่น) ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสุขภาพหรือพบหมอประจำหรือเปล่าคะ สงสัยอยากให้ตรวจเพิ่มภาวะ Acromegaly ค่ะ”

โฆษณา

จากนั้น ทางเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่า “อัพเดท ผมได้ขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวแล้วครับ ขออนุญาติตามหาหมอที่เขียนกระดาษแผ่นนี้มาให้ผม ที่งาน cat 7 มิถุนา ตอนนี้ผมเข้ารักษาผ่าตัดผ่านไปด้วยดี กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วครับ

อยากจะขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวจริงๆ ถ้าหมอไม่ทักคงไม่รู้จักโรคนี้และอาจไม่ได้รักษาจนเกิดอันตราย เพราะตัวผมไม่มีอาการเลย ขอให้ผมได้เจอหมอผู้มีพระคุณท่านนี้ด้วยครับ #คนเท่ #ในวันที่ฉันป่วย”

กระดาษโน้ตเตือนนักดนตรีจากคุณหมอท่านหนึ่ง
FB/ ฟอร์ด เอซ โซ่

รู้จักโรคป่วยหายาก “Acromegaly”

สำหรับโรค “อะโครเมกาลี” (Acromegaly) เป็นโรคที่เกิดจากการมีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือต่อม “พิทูอิตารี” (Pituitary) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตเรียกว่า “โกรทฮอร์โมน” (Growth Hormone) เนื้องอกทำให้ต่อมพิทูอิตารี ผลิตโกรทฮอร์โมนมากกว่าปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่สูงใหญ่มาก

โฆษณา

ฮอร์โมนนี้ถ้ามีมากในวัยผู้ใหญ่ที่หยุดเพิ่มความสูงแล้ว จะมีหน้าผาก จมูก โหนกแก้ม มือและเท้าใหญ่ อาจสังเกตจากแหวน หรือรองเท้าคับ ต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้น มีคางยื่น ลิ้นคับปาก และอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผิวหยาบและมัน ปวดข้อ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ นอนกรน เป็นต้น

ทั้งนี้ อัตราการเกิดโรคนี้ยังต่ำ แต่ถ้าเมื่อเป็นแล้ว ไม่ได้รับการรักษา อัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ควบคุมระดับฮอร์โมนเจริญเติบโตไม่ได้

ที่มา: FB/ Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน้าหย่อนคล้อย

หน้าหย่อนคล้อย หน้าไม่กระชับ แก้ปัญหาอย่างไรให้ผิวดูยกขึ้น

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ประกันชีวิต

ทำประกันชีวิตแบบไหนดี เลือกแผนให้เหมาะกับคุณ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว โต้สถานทูตจีน ยืนยันไทยปลอดภัย ไม่มีอุ้มนักท่องเที่ยวส่งชายแดน

4 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเคยขายโฆษณารายการได้ 4 แสนบาทต่อนาที ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! ต๋อย ไตรภพ เคยขายโฆษณานาทีละ 4 แสน วันนี้ได้ 2 หมื่นก็เก่งแล้ว

17 นาที ที่แล้ว
ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด เศรษฐกิจ

ไทยยืนยัน ไม่วิกฤตซ้ำรอย ม็อบฝรั่งเศส ชี้วินัยการเงินเคร่งครัด

26 นาที ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงดรามา เพจดังโวยโดนรื้อกระเป๋า ยืนยัน ไม่พบการตรวจค้น

43 นาที ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ไม่เคยได้ค่าตัวรายการครัวคุณต๋อย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ตั้งบริษัท 40 ปี ไม่เคยได้ค่าตัวพิธีกร ทั้งที่ต้องได้ตอนละ 4 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน ท้าพิสูจน์สีไหนปลอดภัยกว่า ข่าว

วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ข่าว

หึงโหด! อดีตแฟนสามี กระหน่ำทำร้ายแฟนใหม่ ไม่สนเด็กเล็ก อ้างมีตำรวจหนุนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย บันเทิง

ต๋อย ไตรภพ ยัน ไม่เลิกทำรายการ แค่ย้ายแพลตฟอร์ม ลั่นทำงานจนกว่าจะตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มคนลักลอบคนขนเครื่องในไก่ไปกัมพูชา ข่าว

เผ่นป่าราบ! สกัดจับแก๊งขนกึ๋นไก่ 9 กระสอบ เจอทหารทิ้งของกลางหนีกลับกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 พ.ย. 69 เปิดเลขแดงรับ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ดาวติ๊กต็อกหื่น หลอกสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนชวนมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

หนุ่มดาวติ๊กต็อกหื่น ลวงสาวหน้าตาดี ถ่ายโฆษณา ก่อนออกอุบายชวนมีเพศสัมพันธ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 พ.ย. 69 เปิด 2 ฉบับ เลขเด่นคนละชุด พร้อม 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์ ข่าวกีฬา

ผลบอล ลิเวอร์พูล พลิกแซง บียาร์เรอัล 4-3 ริโอ เอ็นกูโมฮา แจ้งเกิด 2 แอสซิสต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ วอนหยุดถามหา สมปอง นครไธสง ไม่มางานศพพ่อ บันเทิง

แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โร่ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” ป้องลูกสาว คู่กรณีโวยถึงหน้าบ้าน ไม่ยอมคุยกับประกัน หลังเกิดอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน ข่าว

ดราม่าสวนน้ำอุดร โต้ไม่รับเด็กกำพร้า แฉวีกรรมขโมยของ แจ้งหมิ่น ครูตะวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เดินเที่ยวทรงวาด บันเทิง

โมเมนต์ ลิซ่า-บลู เช็กอินทรงวาด หวานทะลุจอ แฟนคลับลุ้นขยับสถานะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงเสด็จเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู พงษ์สิทธิ์ ป่วยกะทันหัน งดคอนเสิร์ตช่วง 20-22 ตุลาคมนี้ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักร้องรุ่นใหญ่ แอดมิตด่วน ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลง หมอสั่งเบรกงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.ศรีสำโรง แจงปมเก๋งปาดหน้า ทำร้ายสาวกลางถนน รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว ข่าว

สภ.ศรีสำโรง แจงปมเก๋งขับปาดหน้า ทำร้าย จยย. รับแจ้งความ-ส่งตรวจร่างกายแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก ข่าว

อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิต ไฟไหม้บ้านพัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไฟลต์ 10 ชม. สาวปล่อยโฮ 3 ชั่วโมง ขอแลกที่นั่งไม่สำเร็จ แต่ผัวหลับปุ๋ยสบายใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;คริสตินา แอปเปิลเกต&quot; นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 65,650 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ