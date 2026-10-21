อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิต ไฟไหม้บ้านพัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:08 น.
อาลัย มาลินี พันธุชน พยาบาล รพ.พิชัย เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เผยแพร่ภาพและข้อความแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของ นางสาวมาลินี พันธุชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักภายในโรงพยาบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2569

ภายในประกาศ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสีย นางสาวมาลินี พันธุชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพิชัย จากเหตุสถานการณ์เพลิงไหม้บ้านพัก”

พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสีย และส่งกำลังใจถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยระบุข้อความทิ้งท้ายว่า “ขอให้ดวงวิญญาณสู่สุคติ ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยรักและอาลัยยิ่ง”

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พยาบาลสาวจากไป
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักข่าวมติชนและข่าวสดรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เกิดเพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการภายในโรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่จึงระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลในเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมหน่วยกู้ภัยคอรุม เข้าควบคุมสถานการณ์

จุดเกิดเหตุเป็นอาคารพักอาศัยที่สร้างด้วยไม้ แบ่งเป็นห้องพักสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิง ก่อนสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 07.05 น. หลังเข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 คน ซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลพิชัย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุเพลิงไหม้ โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไร

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ภายหลังทราบข่าวการสูญเสีย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้เผยแพร่ประกาศไว้อาลัยพร้อมภาพของนางสาวมาลินี เพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องสูญเสียบุคลากรทางการพยาบาลจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 10:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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