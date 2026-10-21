โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:16 น.
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.ท.หญิง แก่ พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร เป็นกรณีพิเศษ

พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร สารวัตรอำนวยการ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่ 16 ต.ค. 69

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพันตำรวจโทหญิง (พ.ต.ท.หญิง) เป็นกรณีพิเศษ แก่ พันตำรวจตรีหญิง พัชรี วงษ์ไพร ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งสารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศระบุว่า การพระราชทานยศพันตำรวจโทหญิงเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2569 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนที่ 68 ข หน้า 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569

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ทั้งนี้ ท้ายประกาศระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.ต.ต.หญิง พัชรี วงษ์ไพร สารวัตรอำนวยการ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

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ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 09:16 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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