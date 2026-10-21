ทนายไข่มุก เฉลยแล้ว ‘ใส่กระโปรงมาคุยกัน’ หมายถึงคนชอบคุกคาม-ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเอง
ทนายไข่มุก แจงศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% เพราะเคลือบคลุม แจงชัด ‘ใส่กระโปรงก่อนแล้วมาคุยกัน’ โพสต์ถึงคนชอบคุกคามทางเพศ-ด่าคนอื่นแล้วไม่ดูตัวเอง
หลังจากศาลแพ่งมีนบุรี (ศาลสุวินทวงศ์) นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พE219/2569 โดย ต้า เฟ็ดเฟ่ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ชัยโสโร จำกัด (จำเลยที่ 1), ยัต ชัยโสโร (จำเลยที่ 2) และ ภรรยาของยัต (จำเลยที่ 3) จากกรณีปัญหาการโอนหุ้น 49% โดยศาลพิพากษายกฟ้อง
ต่อมา ทนายไข่มุก ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความของ ต้า เฟ็ดเฟ่ ออกมาชี้แจงสาเหตุว่าศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุม ตนกำลังเตรียมดำเนินการฟ้องใหม่
จากนั้นเธอเคลื่อนไหวอีกครั้งระบุว่า “ใส่กระโปรงก่อนแล้วมาคุยกันได้ค่ะ ก็บอกแล้วเป็นทนายที่ว่าความเฉพาะส่วนคดีอาญา ส่วนพี่อะพูดไปเรื่อยไม่แต่งเป็นทนายใส่ครุยสักคดี แต่ปากดีจังเลยค่ะ” พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “กัดอยู่นั่น” และ “โพสต์ด่าทุกวี่ทุกวัน สงสัยหลอนสติฟั่นเฟือน”
อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตสงสัยว่าข้อความดังกล่าวทนายไข่มุกโพสต์ถึงใคร ซึ่งเจ้าตัวตอบชัดเจนว่า “หมายถึงคนที่ชอบคุกคามทางเพศคนอื่น คนที่ชอบว่าคนอื่นแล้วไม่ดูตัวเองเลย ปกติทนายไข่มุกจะไม่ว่าใครนะ เพราะเพศเท่ากันไม่ว่าชายหรือหญิง แต่จะมีคนบางประเภทที่ว่าคนอื่นทุกวัน พอถึงเวลาที่คนอื่นว่าบ้าง บอกอุ๊ย ไม่อดทน สลิ้งแตก นั่นแหละ อันนี้แปลก”
ส่วนกรณีที่ตนเองออกมาเคลื่อนไหวหลงศาลพิพากษายกฟ้องคดี ทนายไข่มุกเผยสาเหตุว่าเคลือบคลุมนั้น เธออธิบายว่า “หมายถึงยังไม่ชัดเจนชัดแจ้ง ซึ่งศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องของเนื้อความในคดี ยังไม่ได้บอกว่าโอนได้ไหม โอนให้ใคร โอนอย่างไร ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยเนื้อคดีเลยค่ะ ก็เลยยกไปก่อนให้มาฟ้องใหม่”
ทนายไข่มุก เผยว่าจากนี้คดีของ ต้า เฟ็ดเฟ่ “ไปสุดซอยค่ะ เราไปกันแน่นอน เคยคุยไว้แล้วในรายการนะคะว่าทนายไข่มุกเป็นทนายความเฉพาะคดีอาญา ในส่วนของคดีแพ่งยังไม่ได้แตะ ตอนนี้กลายเป็นได้โอกาสใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ไม่ต้องห่วงว่าจะน้อยกว่าเดิม หลักฐานจะมีไหม ตอนนี้เป็นเสี่ยต้าแล้ว เต็มคาราเบล 19-20 ล้าน น่าจะไม่ห่วงเรื่องค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีการเพิ่มหลักฐานที่มีในครั้งแรกแน่นอน”
สำหรับสภาพจิตใจของต้าตอนนี้ ทนายไข่มุกเปิดใจว่า “ดีมาก ให้กำลังใจทนายไข่มุก มีความสุข สุขกาย สุขใจ แต่ตาแดงนะทำงานเยอะเกิน”
ทั้งนี้ส่วนรายได้ยูทูปของต้า เฟ็ดเฟ่ จะได้เมื่อไหร่นั้น ทนายไข่มุกอธิบายว่า “จริง ๆ มีที่มาที่ไป ก่อนหน้านี้มีคดีส่วนอาญา ซึ่งทนายไข่มุกเป็นทนายความด้วยซ้ำ ทำไมไม่พูดถึงคดีที่ทนายไข่มุกเป็นทนาย แล้วคดีนั้นมีการตกลงกันว่าห้ามพูดเนื้อความในรายงานกระบวน แต่เอกสารท้ายรายงานกระบวนไม่ได้มีการตกลงว่าห้ามพูด ส่วนตรงนี้คดีดำเนินการจนอีกฝ่ายต้องชำระเงินให้ รายได้จากยูทูปและช่องทางโซเชียลอื่น ๆ“
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