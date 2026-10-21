ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด
คริสตินา แอปเปิลเกต เผยผลวินิจฉัยผิดไม่ได้ทำให้อาการดีขึ้น ยังต้องใช้วีลแชร์ และไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของโรค
คริสตินา แอปเปิลเกต (Christina Applegate) นักแสดงหญิงฮอลลีวูดวัย 54 ปี จากซีรีส์ดัง Dead to Me และ Married… with Children เปิดเผยว่า แพทย์เพิ่งแจ้งว่าเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis หรือ MS) ตามที่เคยได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี 2564 ทำให้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เธอใช้ชีวิตและเข้ารับการรักษาภายใต้ความเข้าใจว่าตนเองเป็นโรคนี้ ทั้งที่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของอาการป่วย
คริสตินาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านรายการพอดแคสต์ MeSsy เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ซึ่งเธอจัดร่วมกับ เจมี ลินน์ ซิกเลอร์ (Jamie-Lynn Sigler) นักแสดงจากซีรีส์ The Sopranos ที่ป่วยเป็นโรค MS เช่นกัน โดยเล่าถึงช่วงเวลาที่แพทย์เข้ามาแจ้งว่าเธอไม่ได้เป็นโรคที่เชื่อมาตลอดหลายปี
“หมอเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่า ยินดีด้วย คุณไม่ได้เป็น MS” คริสตินาเล่าถึงคำพูดของแพทย์ พร้อมยอมรับว่าเธอไม่ได้รู้สึกดีใจเหมือนคนรอบข้าง เพราะแม้ผลวินิจฉัยจะเปลี่ยนไป แต่อาการป่วยกลับไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วย
คริสตินาอธิบายว่า ตนเองยังมีอาการคล้ายผู้ป่วย MS ทั้งความเจ็บปวดรุนแรง ปัญหาการทรงตัว และข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว จนต้องใช้รถเข็นเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากไม่สามารถเดินจากรถยนต์เข้าไปยังห้องตรวจได้ด้วยตัวเอง
เธอยอมรับว่าผลวินิจฉัยครั้งใหม่ทำให้รู้สึกสับสน เพราะเดิมอย่างน้อยก็ยังมีคำอธิบายว่าทำไมร่างกายจึงเจ็บป่วย แต่ตอนนี้กลับต้องเริ่มค้นหาสาเหตุใหม่ทั้งหมด ขณะที่อาการบางอย่างรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
ย้อนกลับไปในปี 2564 คริสตินาประกาศต่อสาธารณชนว่าได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค MS ก่อนเปิดเผยประสบการณ์การรักษาและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องใช้ไม้เท้าและรถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหว โดยเธอเคยกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถกลับไปทำงานแสดงหน้ากล้องได้อีก
นอกจากนี้ คริสตินายังมีบทบาทรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค MS ผ่านรายการพอดแคสต์ร่วมกับเจมี ลินน์ ซิกเลอร์ ทำให้การทราบว่าตัวเองอาจได้รับการวินิจฉัยผิดส่งผลต่อความรู้สึกของเธออย่างมาก โดยยอมรับว่ากังวลว่าจะทำให้ผู้คนที่ติดตามเรื่องราวการเจ็บป่วยของเธอผิดหวัง
สำหรับโรค Multiple Sclerosis (MS) เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติและเข้าไปทำลายปลอกไมอีลินซึ่งหุ้มเส้นใยประสาทในสมองและไขสันหลัง ส่งผลต่อการส่งสัญญาณประสาท ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนแรง ชาตามร่างกาย สูญเสียการทรงตัว หรือเคลื่อนไหวลำบาก
การวินิจฉัยโรค MS มีความซับซ้อน เนื่องจากไม่มีการตรวจเพียงชนิดเดียวที่สามารถยืนยันโรคได้ทั้งหมด แพทย์จึงต้องอาศัยประวัติอาการ การตรวจระบบประสาท การตรวจ MRI และการตรวจอื่น ๆ ประกอบกัน รวมถึงแยกโรคที่มีอาการคล้ายกันออกก่อน
ส่วนประวัติของ คริสตินา แอปเปิลเกต เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เริ่มเป็นที่รู้จักจากบท เคลลี บันดี (Kelly Bundy) ในซิตคอม Married… with Children ก่อนมีผลงานภาพยนตร์ Anchorman: The Legend of Ron Burgundy และซีรีส์ Dead to Me ของ Netflix อีกทั้งเคยได้รับรางวัล Emmy จากการรับบทรับเชิญในซีรีส์ Friends เมื่อปี 2546
ทั้งนี้ คริสตินายังไม่ได้เปิดเผยว่าแพทย์พบโรคอื่นที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ โดยขณะนี้ยังต้องตรวจหาคำตอบเพิ่มเติม ซึ่งการยืนยันว่าไม่ได้เป็น MS ไม่ได้หมายความว่าเธอหายป่วยแล้ว
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