ไอซ์ รักชนก จี้ถาม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่าน 10 วัน ทำไมยังไม่รับรองผล?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 08:54 น.
ไอซ์ รักชนก จี้ถาม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่าน 10 วัน ทำไมยังไม่รับรองผล?
รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork﻿

ไอซ์ รักชนก ถามปมรับรองผลเลือกตั้งประกันสังคม หลังทีมก้าวหน้านำครบ 14 ที่นั่ง สปส.กำหนดตรวจคะแนนถึง 30 ต.ค. 69

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ตั้งคำถามถึงความล่าช้าในการรับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม หลังผ่านไปแล้ว 10 วัน นับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ทั้งที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำขาดทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน รวม 14 ที่นั่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ไอซ์ รักชนก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

โฆษณา

“ผ่านมา 10วัน นับแต่เลือกตั้งจบ บอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างที่ชนะเลือกตั้งมาแบบขาดลอยถล่มทลาย ก็ยังไม่ถูก กกต. ประกันสังคม รับรอง”

ไอซ์ รักชนก โพสต์
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 สำนักงานประกันสังคมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน รวม 14 คน โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ทั่วประเทศ

ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 16.00 น. นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงว่า บันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง 5,233 หน่วยเลือกตั้งแล้ว มีผู้มาใช้สิทธิรวม 1,003,615 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตน 991,415 คน และนายจ้าง 12,200 คน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2566 อย่างมาก

ผลคะแนนปรากฏว่าผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าครอง 7 อันดับแรกทั้งสองฝ่าย โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้

โฆษณา

ฝ่ายผู้ประกันตน ข้อมูลขณะนับคะแนนได้ 98.56%

  1. ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน 906,319 คะแนน
  2. นาริฐา โภไคยอนันต์ 905,027 คะแนน
  3. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 902,648 คะแนน
  4. เริงฤทธิ์ ละออกิจ 900,047 คะแนน
  5. ปรารถนา โพธิ์ดี 891,498 คะแนน
  6. พรทิพย์ โม่งใหญ่ 880,302 คะแนน
  7. ลักษมี สุวรรณภักดี 851,533 คะแนน

ฝ่ายนายจ้าง ข้อมูลขณะนับคะแนนได้ 96.63%

  1. ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ 8,942 คะแนน
  2. รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ 8,883 คะแนน
  3. กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ 8,868 คะแนน
  4. กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป 8,818 คะแนน
  5. สุโขทัย หัตถะรัชต์ 8,818 คะแนน
  6. อดิศร เกิดมงคล 8,799 คะแนน
  7. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร 8,638 คะแนน

ผลคะแนนปรากฏว่าผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าครอง 7 อันดับแรกทั้งสองฝ่าย

โฆษณา

แม้ผู้สมัครทั้ง 14 คนจะมีคะแนนนำคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่ผลยังเป็นเพียงการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จึงต้องรอการตรวจสอบและประกาศผลตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคม

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคมเคยชี้แจงกำหนดการหลังเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมว่า วันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันสุดท้ายของการรายงานผลคะแนนระดับจังหวัด ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 ตุลาคม 2569

โฆษณา

จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2569 สำนักงานประกันสังคมจะประชุมสรุปผลคะแนน เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารับรอง ก่อนประกาศผลการรวมคะแนนและรายชื่อบุคคลสำรองอย่างเป็นทางการ

เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ใช้สิทธิสามารถยื่นคัดค้านบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งได้ภายใน 7 วัน หากไม่มีการคัดค้าน จะเสนอรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ 7 คน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่

การรับรองผลจึงยังอยู่ในกรอบเวลาที่สำนักงานประกันสังคมประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ข้อท้วงติงของไอซ์ รักชนก มุ่งไปที่ระยะเวลาซึ่งผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดใหม่ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมมีทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายรัฐ 7 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน หากผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้ง 14 คนผ่านการตรวจสอบและได้รับแต่งตั้ง จะมีเสียงรวม 14 จาก 21 เสียงในบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Facebook รักชนก ศรีนอก, ผลเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2569 08:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก &#8220;คริสตินา แอปเปิลเกต&#8221; นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค. 69 เช็กราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ประกาศสมาคมค้าทองคำ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2569
หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง

หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ช็อก &#8220;คริสตินา แอปเปิลเกต&#8221; นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด

1 นาที ที่แล้ว
สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดินถล่มทับเหมืองทองโคลอมเบีย ดับ 15 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เหมืองทองถล่มทับคนงานดับ 15 ศพ เร่งหา 30 ชีวิตใต้ดินไม่รู้ชะตากรรม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟพุ่งชนหญิงใส่หูฟังวิ่งออกกำลังกายเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ หญิงใส่หูฟังตัดเสียง-อัดคลิปขณะวิ่ง ถูกรถไฟชนดับคาที่ ไม่ได้ยินแตรเตือน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 20/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 20/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย ข่าว

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม เศรษฐกิจ

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน ข่าว

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี ข่าว

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย บันเทิง

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง ข่าว

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำเกม &quot;1 ใน 8 พันล้าน&quot; เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เทคโนโลยี

แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล บันเทิง

“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง ข่าว

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ข่าว

ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์