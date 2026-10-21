ไอซ์ รักชนก จี้ถาม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่าน 10 วัน ทำไมยังไม่รับรองผล?
ไอซ์ รักชนก ถามปมรับรองผลเลือกตั้งประกันสังคม หลังทีมก้าวหน้านำครบ 14 ที่นั่ง สปส.กำหนดตรวจคะแนนถึง 30 ต.ค. 69
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ตั้งคำถามถึงความล่าช้าในการรับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม หลังผ่านไปแล้ว 10 วัน นับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ทั้งที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำขาดทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน รวม 14 ที่นั่ง
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ไอซ์ รักชนก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ผ่านมา 10วัน นับแต่เลือกตั้งจบ บอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างที่ชนะเลือกตั้งมาแบบขาดลอยถล่มทลาย ก็ยังไม่ถูก กกต. ประกันสังคม รับรอง”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 สำนักงานประกันสังคมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน รวม 14 คน โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ทั่วประเทศ
ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 16.00 น. นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงว่า บันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง 5,233 หน่วยเลือกตั้งแล้ว มีผู้มาใช้สิทธิรวม 1,003,615 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตน 991,415 คน และนายจ้าง 12,200 คน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2566 อย่างมาก
ผลคะแนนปรากฏว่าผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าครอง 7 อันดับแรกทั้งสองฝ่าย โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้
ฝ่ายผู้ประกันตน ข้อมูลขณะนับคะแนนได้ 98.56%
- ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน 906,319 คะแนน
- นาริฐา โภไคยอนันต์ 905,027 คะแนน
- ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 902,648 คะแนน
- เริงฤทธิ์ ละออกิจ 900,047 คะแนน
- ปรารถนา โพธิ์ดี 891,498 คะแนน
- พรทิพย์ โม่งใหญ่ 880,302 คะแนน
- ลักษมี สุวรรณภักดี 851,533 คะแนน
ฝ่ายนายจ้าง ข้อมูลขณะนับคะแนนได้ 96.63%
- ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ 8,942 คะแนน
- รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ 8,883 คะแนน
- กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ 8,868 คะแนน
- กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป 8,818 คะแนน
- สุโขทัย หัตถะรัชต์ 8,818 คะแนน
- อดิศร เกิดมงคล 8,799 คะแนน
- ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร 8,638 คะแนน
แม้ผู้สมัครทั้ง 14 คนจะมีคะแนนนำคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่ผลยังเป็นเพียงการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จึงต้องรอการตรวจสอบและประกาศผลตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคม
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคมเคยชี้แจงกำหนดการหลังเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมว่า วันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันสุดท้ายของการรายงานผลคะแนนระดับจังหวัด ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 ตุลาคม 2569
จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2569 สำนักงานประกันสังคมจะประชุมสรุปผลคะแนน เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารับรอง ก่อนประกาศผลการรวมคะแนนและรายชื่อบุคคลสำรองอย่างเป็นทางการ
เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ใช้สิทธิสามารถยื่นคัดค้านบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งได้ภายใน 7 วัน หากไม่มีการคัดค้าน จะเสนอรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ 7 คน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่
การรับรองผลจึงยังอยู่ในกรอบเวลาที่สำนักงานประกันสังคมประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ข้อท้วงติงของไอซ์ รักชนก มุ่งไปที่ระยะเวลาซึ่งผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดใหม่ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมมีทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายรัฐ 7 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน หากผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้ง 14 คนผ่านการตรวจสอบและได้รับแต่งตั้ง จะมีเสียงรวม 14 จาก 21 เสียงในบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Facebook รักชนก ศรีนอก, ผลเลือกตั้ง
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