ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:52 น.
ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

“ศุภมาส” สั่ง สคบ. เร่งช่วยเหลือ 25 ผู้เสียหาย ถูกสถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สเรียนระยะสั้น ลอยแพเลื่อนเดินทาง สูญเงินเกือบล้านบาท

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบสถาบันสอนภาษาจีนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ หลังผู้สมัครโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้นในประเทศจีนร้องเรียนว่า ชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับเอกสารตามกำหนด มีการเลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนสถานศึกษาปลายทางกะทันหัน และประสบปัญหาในการติดต่อขอเงินคืน

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ตนจึงได้กำชับให้ สคบ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมติดตามให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งเมื่อถูกเอาเปรียบ

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เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ สคบ. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 972,500 บาท ทั้งนี้ ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2569) สคบ. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเรียกบริษัทผู้จัดโครงการเข้าชี้แจง หากไม่มาพบหรือไม่มีแนวทางในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค สคบ. จะรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ต่อไป

“ผู้สมัครและผู้ปกครองจ่ายเงินด้วยความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการเรียนและการดูแลตามข้อตกลง ผู้จัดโครงการต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องการเรียน การเดินทาง ที่พัก และความปลอดภัย ไม่ปล่อยให้ผู้เรียนต้องแก้ปัญหากันเอง หากพบการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สคบ. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง” น.ส.ศุภมาส กล่าว

น.ส.ศุภมาส ฝากย้ำว่า ก่อนสมัครโครงการเรียนต่างประเทศ ควรตรวจสอบผู้จัดโครงการและยืนยันข้อมูลกับสถานศึกษาปลายทางโดยตรง พร้อมขอรายละเอียดบริการและเงื่อนไขคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ขอให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน สัญญา โฆษณา และข้อความติดต่อ โดยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือ สคบ. จังหวัดทั่วประเทศ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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