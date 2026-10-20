หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:43 น.
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

เตือนภัยใกล้ตัว! หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ นาที พาวเวอร์แบงก์ ไฟลุกไร้สัญญาณเตือน หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี Sittidet Thawinwisan ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญ พร้อมเตือนภัยทุกคน เมื่อจู่ ๆ พาวเวอร์แบงก์ หรือ แบตเตอรี่สำรอง เกิดไฟลุกขึ้นมาเอง โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือน และไม่มีการระเบิดก่อน ทำให้ไฟลุกลามไหม้เบาะรถ รวมถึงพื้นภายในห้องโดยสารได้รับความเสียหาย แต่โชคดีภรรยาตั้งสติได้และรีบอุ้มลูกออกมาจากรถได้ทันเวลา

“พอมานั่งคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ น้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว… เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลยจริง ๆ

โฆษณา

เรื่องมีอยู่ว่า ผมจอดรถไว้ โดยมีลูกกับแฟนนั่งอยู่ในรถ ส่วนผมเดินออกไปได้ประมาณ 5 เมตร จู่ ๆ ก็เหมือนได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกจากด้านหลัง แต่ยังไม่ทันได้หันไปมอง ป้าร้านขายข้าวก็ตะโกนบอกว่า “ลูกร้อง! ลูกร้อง!”

พอหันกลับไปมองเท่านั้นแหละ ใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่ม! ผมเห็นทั้งควันและเปลวไฟออกมาจากบริเวณประตูหลังรถ รีบตั้งสติแล้ววิ่งกลับไปทันที

โชคดีมากที่แฟนผมมีสติ รีบพาลูกออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย พอเห็นว่าลูกกับแฟนออกมาแล้ว ผมโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง ถึงลูกจะร้องไห้ด้วยความตกใจก็ตาม

จากนั้นผมรีบเปิดประตูรถดูว่าไฟเกิดจากตรงไหน ปรากฏว่าไฟกำลังลุกลามไปติดเบาะคนขับแล้ว! ตอนนั้นในหัวคิดอยู่แค่ว่า “ลูกเมียปลอดภัยแล้ว รถกูต้องไม่เป็นไร!”

ผมใช้มือเปล่าหยิบทุกอย่างที่กำลังติดไฟออกจากรถ โดยไม่ได้คิดเลยว่ามือจะพองหรือจะเจ็บแค่ไหน ขอแค่เอาไฟออกไปให้ได้ก่อน พอเอาของที่ติดไฟออกไปเกือบหมด กลับพบว่าไฟลามไปติดเบาะและใต้เบาะแล้ว ผมเลยคว้าผ้าห่มของลูกมาใช้ตบดับไฟตรงจุดที่กำลังลุกไหม้

โชคดีอีกอย่าง เมื่อวานผมเพิ่งไปอาบน้ำมนต์มา และมีขวดน้ำมนต์อยู่ในรถ 2 ขวด ผมรีบเอามาเท สาดใส่จุดที่ยังมีไฟอยู่ จนในที่สุดไฟก็ดับลง พอทุกอย่างสงบลง กลับมานั่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น น้ำตาผมไหลเลยครับ…

โฆษณา

ถ้าวันนั้นผมเดินไปไกลกว่านี้อีกนิด…ถ้าป้าร้านขายข้าวไม่ตะโกนบอก…ถ้าแฟนผมไม่มีสติพาลูกออกมา…ผมไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น และรู้ไหมครับว่า ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคืออะไร? พาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) ครับ! อยู่ดี ๆ ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเอง โดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลย

ครั้งนี้ผมเข็ดไปอีกนานครับ และถือว่าโชคดีมากที่ลูกกับแฟนปลอดภัย อยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนจริง ๆ ครับ อย่าประมาทกับพาวเวอร์แบงก์ โดยเฉพาะการทิ้งไว้ในรถที่มีอากาศร้อน หรือวางไว้ในบ้านใกล้วัสดุติดไฟ ทรัพย์สินเสียหายยังหาใหม่ได้ แต่ชีวิตลูกเมียและคนที่เรารัก ไม่มีอะไรทดแทนได้จริง ๆ ฝากแชร์เรื่องนี้ไว้เตือนคนที่คุณรักด้วยนะครับ”

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน-1
ภาพจาก : FB Sittidet Thawinwisan
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน-2
ภาพจาก : FB Sittidet Thawinwisan
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน-3
ภาพจาก : FB Sittidet Thawinwisan

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

อ้างอิงจาก : FB Sittidet Thawinwisan

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:43 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย บันเทิง

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

37 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

59 นาที ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง ข่าว

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำเกม &quot;1 ใน 8 พันล้าน&quot; เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เทคโนโลยี

แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล บันเทิง

“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รังสิมันต์ โรม&quot; เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์ ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง ข่าว

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ข่าว

ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค โชว์หนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้ ข่าวการเมือง

ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปรงหนี บันเทิง

ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปงหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์ ข่าวต่างประเทศ

ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว ไลฟ์สไตล์

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี