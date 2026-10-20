หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน
เตือนภัยใกล้ตัว! หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ นาที พาวเวอร์แบงก์ ไฟลุกไร้สัญญาณเตือน หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี Sittidet Thawinwisan ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญ พร้อมเตือนภัยทุกคน เมื่อจู่ ๆ พาวเวอร์แบงก์ หรือ แบตเตอรี่สำรอง เกิดไฟลุกขึ้นมาเอง โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือน และไม่มีการระเบิดก่อน ทำให้ไฟลุกลามไหม้เบาะรถ รวมถึงพื้นภายในห้องโดยสารได้รับความเสียหาย แต่โชคดีภรรยาตั้งสติได้และรีบอุ้มลูกออกมาจากรถได้ทันเวลา
“พอมานั่งคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ น้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว… เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลยจริง ๆ
เรื่องมีอยู่ว่า ผมจอดรถไว้ โดยมีลูกกับแฟนนั่งอยู่ในรถ ส่วนผมเดินออกไปได้ประมาณ 5 เมตร จู่ ๆ ก็เหมือนได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกจากด้านหลัง แต่ยังไม่ทันได้หันไปมอง ป้าร้านขายข้าวก็ตะโกนบอกว่า “ลูกร้อง! ลูกร้อง!”
พอหันกลับไปมองเท่านั้นแหละ ใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่ม! ผมเห็นทั้งควันและเปลวไฟออกมาจากบริเวณประตูหลังรถ รีบตั้งสติแล้ววิ่งกลับไปทันที
โชคดีมากที่แฟนผมมีสติ รีบพาลูกออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย พอเห็นว่าลูกกับแฟนออกมาแล้ว ผมโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง ถึงลูกจะร้องไห้ด้วยความตกใจก็ตาม
จากนั้นผมรีบเปิดประตูรถดูว่าไฟเกิดจากตรงไหน ปรากฏว่าไฟกำลังลุกลามไปติดเบาะคนขับแล้ว! ตอนนั้นในหัวคิดอยู่แค่ว่า “ลูกเมียปลอดภัยแล้ว รถกูต้องไม่เป็นไร!”
ผมใช้มือเปล่าหยิบทุกอย่างที่กำลังติดไฟออกจากรถ โดยไม่ได้คิดเลยว่ามือจะพองหรือจะเจ็บแค่ไหน ขอแค่เอาไฟออกไปให้ได้ก่อน พอเอาของที่ติดไฟออกไปเกือบหมด กลับพบว่าไฟลามไปติดเบาะและใต้เบาะแล้ว ผมเลยคว้าผ้าห่มของลูกมาใช้ตบดับไฟตรงจุดที่กำลังลุกไหม้
โชคดีอีกอย่าง เมื่อวานผมเพิ่งไปอาบน้ำมนต์มา และมีขวดน้ำมนต์อยู่ในรถ 2 ขวด ผมรีบเอามาเท สาดใส่จุดที่ยังมีไฟอยู่ จนในที่สุดไฟก็ดับลง พอทุกอย่างสงบลง กลับมานั่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น น้ำตาผมไหลเลยครับ…
ถ้าวันนั้นผมเดินไปไกลกว่านี้อีกนิด…ถ้าป้าร้านขายข้าวไม่ตะโกนบอก…ถ้าแฟนผมไม่มีสติพาลูกออกมา…ผมไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น และรู้ไหมครับว่า ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคืออะไร? พาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) ครับ! อยู่ดี ๆ ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเอง โดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลย
ครั้งนี้ผมเข็ดไปอีกนานครับ และถือว่าโชคดีมากที่ลูกกับแฟนปลอดภัย อยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนจริง ๆ ครับ อย่าประมาทกับพาวเวอร์แบงก์ โดยเฉพาะการทิ้งไว้ในรถที่มีอากาศร้อน หรือวางไว้ในบ้านใกล้วัสดุติดไฟ ทรัพย์สินเสียหายยังหาใหม่ได้ แต่ชีวิตลูกเมียและคนที่เรารัก ไม่มีอะไรทดแทนได้จริง ๆ ฝากแชร์เรื่องนี้ไว้เตือนคนที่คุณรักด้วยนะครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Sittidet Thawinwisan