อุทาหรณ์ หญิงใส่หูฟังตัดเสียง-อัดคลิปขณะวิ่ง ถูกรถไฟชนดับคาที่ ไม่ได้ยินแตรเตือน
เตือนภัย รถไฟพุ่งชนหญิงวัย 47 ปีเสียชีวิตขณะใส่หูฟังอัดเสียงรบกวน ถ่ายคลิปขณะวิ่งออกกำลังกาย ครอบครัวสุดเศร้าสูญเสียเสาหลักกะทันหัน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวสลด ขบวนรถไฟพุ่งชน เทลมา แคนเดลาเรีย (Thelma Candelaria) หญิงวัย 47 ปีและแม่ของลูก 7 คน เสียชีวิตขณะเธอกำลังวิ่งออกกำลังกายตอนเช้า ครอบครัวคาดว่าสาเหตุมาจากเธอสวมหูฟังแบบตัดเสียงรบกวน (noise-canceling) และกำลังถ่ายคลิปวิดีโอจนไม่ได้สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
ครอบครัวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว KTVK ว่า ช่วงนี้เทลมาหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง และเพิ่งเข้าพิธีรับบัพติศมาทางศาสนาคริสต์ เธอเริ่มอัดคลิปวิดีโอขณะวิ่งออกกำลังกายเพื่อลงโซเชียลมีเดีย คลิปสุดท้ายที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมช่วงเช้าวันเกิดเหตุ เธอชูสองนิ้ว ยกนิ้วโป้ง และบอกผู้ติดตามว่ากำลังเอาจริงเอาจังกับการวิ่ง
สื่อท้องถิ่นรายงานลำดับเหตุการณ์ว่าผู้เสียชีวิตวิ่งและใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านพร้อมกับบีบแตรเสียงดัง จังหวะนั้นรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาในทิศทางตรงกันข้าม พนักงานขับรถไฟขบวนนี้บีบแตรเตือนและพยายามเบรกฉุกเฉินแล้ว แต่เธอไม่ได้หลบก่อนรถไฟจะพุ่งชนเธอ
ขณะที่ อลาอิชา (Alaisha) ลูกสาว เล่าว่า ตอนนั้นแม่สวมหูฟังสีชมพูแบบตัดเสียงรบกวน แม่หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเอง กำลังหัวเราะและร้องเพลงของศิลปินคนโปรดอย่างมีความสุข ตอนแรกครอบครัวแจ้งความว่าเทลมาหายตัวไป เนื่องจากไม่กลับบ้านตามเวลาปกติ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปพบร่างของเธอในที่เกิดเหตุ ขณะนี้ตำรวจยังคงสืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
แอมเบอร์ เชอร์แบน (Amber Sherban) เพื่อนสนิทของเทลมา เปิดเพจระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อช่วยเหลือเด็กทั้ง 7 คน แอมเบอร์เล่าว่า เทลมาเพิ่งมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์และเข้าพิธีรับบัพติศมาเพียงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต ช่วงเวลาหลังจากนั้น โซเชียลมีเดียของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจ พลังบวก และความรักที่มีต่อพระเจ้า โดยขอให้พระเจ้าช่วยขจัดสิ่งลบออกจากชีวิต
เพื่อนสนิททิ้งท้ายว่า รู้สึกสบายใจที่รู้ว่าเทลมามอบหัวใจให้พระเจ้าแล้ว แต่ก็อดสงสารลูกที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีแม่ไม่ได้ ที่ผ่านมาเทลมาใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด ตอนนี้จึงถึงเวลาที่ทุกคนจะมาร่วมกันช่วยเหลือลูกของเธอบ้าง
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