กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี
กรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบรอยตีนปริศนาที่ภูพระบาท พบเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรกใน จ.อุดรธานี อายุ 120 ล้านปี คาดตัวยาวกว่า 6 เมตร
จากกรณีที่ชาวเน็ตรายหนึ่งพบรอยหินมีลักษณะคล้ายรอยตีนไดโนเสาร์ และโพสต์สอบถามข้อมูลในโซเชียลมีเดีย ต่อมาอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นรอยตีนไดโนเสาร์อย่างชัดเจนนั้น
วันนี้ (20 ต.ค.) กรมทรัพยากรธรณี รายงานผลการตรวจสอบพบซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์กลุ่มเทอโรพอด (Theropod) ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่เดินด้วยขาหลัง 2 ข้าง จำนวน 1 แนวทางเดิน ประกอบด้วยรอยตีน 6 รอย บนชั้นหินทรายหมวดหินภูพาน อายุยุคครีเทเชียสตอนต้น (ประมาณ 120 ล้านปีก่อน)
รอยตีนมีลักษณะเด่นเป็นนิ้วเท้า 3 นิ้ว ปลายแหลม ขนาดรอยตีนยาว 29 เซนติเมตร กว้าง 26 เซนติเมตร การวิเคราะห์ขนาดลำตัวประเมินว่าไดโนเสาร์เจ้าของรอยตีนมีความสูงจากบริเวณสะโพกประมาณ 1.42 เมตร และมีความยาวลำตัวประมาณ 6.30 เมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ “สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส” ไดโนเสาร์เทอโรพอดที่เคยค้นพบในประเทศไทยจากยุคเดียวกัน
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ควรเชื่อว่าเป็นซากดึกดําบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ตามที่เป็นข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊ก ” #นี่คือตัวอะไร” และค้นพบโดยนายพิชัย ประเทศเสนา บริเวณหน่วยพิทักษ์ที่ ภธ.3 (ภูพระบาท) ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากร ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความเสียหายจากการรบกวนของนักท่องเที่ยว รวมทั้งวางแนวทางป้องกันการกัดเซาะของน้ำ และพิจารณาพัฒนาเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป
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